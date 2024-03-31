|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %97.05
|COŞKUN ATİKOL
|41
|%0.07
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %83.78
|0
|%0
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|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %86.78
|0
|%0
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|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %83.82
|KADER ÜRENTAY
|3
|%0
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|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %73.46
|0
|%0
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|
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %66.67
|0
|%0
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|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %53.97
|HASAN CANYILDIRAN
|12
|%0.01
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|
BUCA
Açılan Sandık Oranı %75.52
|NUR ASLAN
|12
|%0.01
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|
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %80.15
|0
|%0
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|
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %69.17
|MUSTAFA DEMİREL
|8
|%0.01
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|
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %80.74
|0
|%0
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|
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %96.63
|0
|%0
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|
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %90.29
|HALUK ŞARMAN
|2
|%0
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|
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %88.76
|0
|%0
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|
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %82.03
|0
|%0
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|
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %97.67
|0
|%0
|Detay
|
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %71.43
|SERKAN ATİKOL
|3
|%0
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|
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %93.29
|MUHAMMED DEMİR
|8
|%0.01
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|
KINIK
Açılan Sandık Oranı %81.40
|0
|%0
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|
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %89.68
|0
|%0
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|
KONAK
Açılan Sandık Oranı %71.11
|SADETTİN HASBİL
|7
|%0.01
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|
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %97.32
|0
|%0
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|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %93.42
|MEHMET KESKİN
|25
|%0.02
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|
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %67.57
|0
|%0
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|
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %78.99
|0
|%0
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|
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %73.24
|0
|%0
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|
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %73.68
|0
|%0
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|
TİRE
Açılan Sandık Oranı %84.71
|0
|%0
|Detay
|
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %73.46
|0
|%0
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|
URLA
Açılan Sandık Oranı %78.42
|0
|%0
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