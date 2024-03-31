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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:50
OCAK

  • KISALTMA

    OCAK

  • GENEL BAŞKAN

    Kadir Canpolat

  • KURULUŞ TARİHİ

    16/09/2020
OCAK TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%79.88
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.01
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %97.05
COŞKUN ATİKOL 41 %0.07 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %83.78
0 %0 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %86.78
0 %0 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %83.82
KADER ÜRENTAY 3 %0 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %73.46
0 %0 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %66.67
0 %0 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %53.97
HASAN CANYILDIRAN 12 %0.01 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %75.52
NUR ASLAN 12 %0.01 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %80.15
0 %0 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %69.17
MUSTAFA DEMİREL 8 %0.01 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %80.74
0 %0 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %96.63
0 %0 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %90.29
HALUK ŞARMAN 2 %0 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %88.76
0 %0 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %82.03
0 %0 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %97.67
0 %0 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %71.43
SERKAN ATİKOL 3 %0 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %93.29
MUHAMMED DEMİR 8 %0.01 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %81.40
0 %0 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %89.68
0 %0 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %71.11
SADETTİN HASBİL 7 %0.01 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %97.32
0 %0 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %93.42
MEHMET KESKİN 25 %0.02 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %67.57
0 %0 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %78.99
0 %0 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %73.24
0 %0 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %73.68
0 %0 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %84.71
0 %0 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %73.46
0 %0 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %78.42
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı