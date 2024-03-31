|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %75.32
|0
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %55.00
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %73.91
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %94.29
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %54.22
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %80.88
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %73.68
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %96.30
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %53.41
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %36.11
|0
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %56.41
|0
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KALE
Açılan Sandık Oranı %42.62
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %59.31
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %55.53
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %39.77
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %75.00
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %53.97
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