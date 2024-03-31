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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:50
OCAK

  • KISALTMA

    OCAK

  • GENEL BAŞKAN

    Kadir Canpolat

  • KURULUŞ TARİHİ

    16/09/2020
OCAK TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%79.88
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %67.13
0 %0 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %70.27
0 %0 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %74.58
0 %0 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %70.37
0 %0 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %70.50
0 %0 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %78.65
0 %0 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %93.94
0 %0 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %44.78
0 %0 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %82.67
0 %0 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %80.00
0 %0 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %58.33
0 %0 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %83.51
0 %0 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %73.21
0 %0 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %76.26
0 %0 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %60.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı