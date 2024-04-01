|İLÇE
|ADAY
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ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
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AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
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BALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
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BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
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BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
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BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
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DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
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EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
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ERDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
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GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
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GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
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HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
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İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
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KARESİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
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KEPSUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
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MANYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
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MARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
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SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
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SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
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SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
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