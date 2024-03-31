|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %59.52
|0
|%0
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|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %64.03
|0
|%0
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|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %47.88
|0
|%0
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|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %87.69
|0
|%0
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|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %80.85
|SEZGİN ELÇİ
|44
|%0.01
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BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %90.84
|0
|%0
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BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %36.87
|0
|%0
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|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %87.07
|0
|%0
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|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %91.99
|0
|%0
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|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %64.16
|0
|%0
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|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %83.16
|0
|%0
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|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %89.14
|0
|%0
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|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %80.52
|0
|%0
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|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %89.46
|0
|%0
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|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %93.40
|0
|%0
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|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %73.45
|0
|%0
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|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %80.26
|0
|%0
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|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %67.42
|0
|%0
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|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %64.51
|0
|%0
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|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %67.26
|0
|%0
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|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %73.59
|0
|%0
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|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %91.30
|0
|%0
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|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %47.62
|0
|%0
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|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %82.93
|0
|%0
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|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %83.77
|0
|%0
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|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %73.84
|0
|%0
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|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %73.93
|ÖMER ÇELİK
|21
|%0.01
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|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %93.28
|KIVANÇ KUMANOĞLU
|4
|%0
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SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %66.70
|0
|%0
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|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %59.43
|0
|%0
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|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %95.42
|0
|%0
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|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %58.42
|0
|%0
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|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %58.22
|0
|%0
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|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %83.84
|0
|%0
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|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %79.16
|0
|%0
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|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %83.50
|0
|%0
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|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %66.43
|HASAN POLAT
|11
|%0
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|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %75.34
|0
|%0
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|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %89.42
|0
|%0
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