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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:50
OCAK

  • KISALTMA

    OCAK

  • GENEL BAŞKAN

    Kadir Canpolat

  • KURULUŞ TARİHİ

    16/09/2020
OCAK TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%79.88
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.01 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %59.52
0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %64.03
0 %0 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %47.88
0 %0 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %87.69
0 %0 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %80.85
SEZGİN ELÇİ 44 %0.01 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %90.84
0 %0 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %36.87
0 %0 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %87.07
0 %0 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %91.99
0 %0 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %64.16
0 %0 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %83.16
0 %0 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %89.14
0 %0 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %80.52
0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %89.46
0 %0 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %93.40
0 %0 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %73.45
0 %0 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %80.26
0 %0 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %67.42
0 %0 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %64.51
0 %0 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %67.26
0 %0 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %73.59
0 %0 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %91.30
0 %0 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %47.62
0 %0 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %82.93
0 %0 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %83.77
0 %0 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %73.84
0 %0 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %73.93
ÖMER ÇELİK 21 %0.01 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %93.28
KIVANÇ KUMANOĞLU 4 %0 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %66.70
0 %0 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %59.43
0 %0 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %95.42
0 %0 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %58.42
0 %0 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %58.22
0 %0 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %83.84
0 %0 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %79.16
0 %0 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %83.50
0 %0 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %66.43
HASAN POLAT 11 %0 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %75.34
0 %0 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %89.42
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı