|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %52.38
|0
|%0
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|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %54.48
|0
|%0
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|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %30.90
|0
|%0
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|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %78.91
|MUSTAFA GÜRAN
|62
|%0.04
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|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %75.05
|ZİYA ERDOĞAN
|79
|%0.03
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|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %80.13
|0
|%0
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|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %29.26
|AYSUN AKÇA
|11
|%0.03
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|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %76.66
|0
|%0
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|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %87.56
|0
|%0
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|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %52.63
|ALAADDİN AKÖZDOĞAN
|91
|%0.17
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|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %73.76
|0
|%0
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|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %84.39
|SİNAN ATÇEKEN
|18
|%0.01
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|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %73.49
|0
|%0
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|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %83.84
|0
|%0
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|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %90.86
|UĞUR OKUR
|10
|%0.02
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|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %67.41
|GÖKAN ÇAKIR
|30
|%0.03
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|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %72.00
|0
|%0
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|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %58.59
|0
|%0
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|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %53.12
|TUĞBA MAYALIK
|43
|%0.03
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|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %50.19
|İRFAN IŞIK
|45
|%0.05
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GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %60.87
|DOĞUKAN TOKTAŞ
|79
|%0.05
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|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %83.84
|0
|%0
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %34.39
|SEMİH BAKIR
|15
|%0.01
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|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %73.15
|AYDIN KEYF
|65
|%0.04
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %75.93
|0
|%0
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %62.78
|0
|%0
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %62.65
|0
|%0
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %84.48
|0
|%0
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %56.43
|SUZAN ÖZNUR PAÇA
|40
|%0.03
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %49.74
|0
|%0
|Detay
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %94.66
|0
|%0
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|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %49.48
|0
|%0
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %49.50
|0
|%0
|Detay
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %74.23
|0
|%0
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|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %69.29
|0
|%0
|Detay
|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %75.91
|0
|%0
|Detay
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ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %57.44
|GAMZE ÇAKIR YILMAZ
|118
|%0.05
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|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %68.16
|0
|%0
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|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %82.48
|0
|%0
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