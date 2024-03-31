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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:10
ANAP

  • KISALTMA

    ANAP

  • GENEL BAŞKAN

    İbrahim Çelebi

  • KURULUŞ TARİHİ

    07/09/2011
ANAP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.02
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%71.61
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.02 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.02
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %52.38
0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %54.48
0 %0 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %30.90
0 %0 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %78.91
MUSTAFA GÜRAN 62 %0.04 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %75.05
ZİYA ERDOĞAN 79 %0.03 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %80.13
0 %0 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %29.26
AYSUN AKÇA 11 %0.03 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %76.66
0 %0 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %87.56
0 %0 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %52.63
ALAADDİN AKÖZDOĞAN 91 %0.17 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %73.76
0 %0 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %84.39
SİNAN ATÇEKEN 18 %0.01 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %73.49
0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %83.84
0 %0 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %90.86
UĞUR OKUR 10 %0.02 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %67.41
GÖKAN ÇAKIR 30 %0.03 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %72.00
0 %0 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %58.59
0 %0 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %53.12
TUĞBA MAYALIK 43 %0.03 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %50.19
İRFAN IŞIK 45 %0.05 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %60.87
DOĞUKAN TOKTAŞ 79 %0.05 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %83.84
0 %0 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %34.39
SEMİH BAKIR 15 %0.01 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %73.15
AYDIN KEYF 65 %0.04 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %75.93
0 %0 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %62.78
0 %0 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %62.65
0 %0 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %84.48
0 %0 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %56.43
SUZAN ÖZNUR PAÇA 40 %0.03 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %49.74
0 %0 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %94.66
0 %0 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %49.48
0 %0 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %49.50
0 %0 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %74.23
0 %0 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %69.29
0 %0 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %75.91
0 %0 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %57.44
GAMZE ÇAKIR YILMAZ 118 %0.05 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %68.16
0 %0 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %82.48
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı