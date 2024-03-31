|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %69.31
|0
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AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %88.57
|0
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ÇAT
Açılan Sandık Oranı %84.48
|0
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HINIS
Açılan Sandık Oranı %96.55
|0
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HORASAN
Açılan Sandık Oranı %92.97
|0
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İSPİR
Açılan Sandık Oranı %92.62
|0
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KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %79.66
|0
|%0
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KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %96.04
|0
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KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %81.13
|0
|%0
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NARMAN
Açılan Sandık Oranı %96.55
|0
|%0
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OLTU
Açılan Sandık Oranı %86.40
|GÜVEN YAVUZ
|551
|%4.02
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OLUR
Açılan Sandık Oranı %89.36
|0
|%0
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PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %84.13
|0
|%0
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PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %90.53
|0
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PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %60.67
|0
|%0
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TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %55.68
|0
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TORTUM
Açılan Sandık Oranı %79.75
|0
|%0
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UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %87.34
|0
|%0
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