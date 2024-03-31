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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:10
ANAP

  • KISALTMA

    ANAP

  • GENEL BAŞKAN

    İbrahim Çelebi

  • KURULUŞ TARİHİ

    07/09/2011
ANAP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.02
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%71.61
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.33 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.12
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İLÇE ADAY OY ORAN
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %69.31
0 %0 Detay
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %88.57
0 %0 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %84.48
0 %0 Detay
HINIS
Açılan Sandık Oranı %96.55
0 %0 Detay
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %92.97
0 %0 Detay
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %92.62
0 %0 Detay
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %79.66
0 %0 Detay
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %96.04
0 %0 Detay
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %81.13
0 %0 Detay
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %96.55
0 %0 Detay
OLTU
Açılan Sandık Oranı %86.40
GÜVEN YAVUZ 551 %4.02 Detay
OLUR
Açılan Sandık Oranı %89.36
0 %0 Detay
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %84.13
0 %0 Detay
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %90.53
0 %0 Detay
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %60.67
0 %0 Detay
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %55.68
0 %0 Detay
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %79.75
0 %0 Detay
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %87.34
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı