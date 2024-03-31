|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %75.36
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BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %49.83
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ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %64.03
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ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %54.19
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ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %54.17
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DİCLE
Açılan Sandık Oranı %17.35
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EĞİL
Açılan Sandık Oranı %30.51
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ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %40.76
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HANİ
Açılan Sandık Oranı %43.66
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HAZRO
Açılan Sandık Oranı %97.83
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %47.03
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KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %46.34
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KULP
Açılan Sandık Oranı %48.54
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LİCE
Açılan Sandık Oranı %50.00
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SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %39.42
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SUR
Açılan Sandık Oranı %49.35
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %57.21
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