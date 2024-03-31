60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:35
ANAP

  • KISALTMA

    ANAP

  • GENEL BAŞKAN

    İbrahim Çelebi

  • KURULUŞ TARİHİ

    07/09/2011
ANAP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.02
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%47.64
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Diyarbakır Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %75.36
0 %0 Detay
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %49.83
0 %0 Detay
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %64.03
0 %0 Detay
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %54.19
0 %0 Detay
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %54.17
0 %0 Detay
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %17.35
0 %0 Detay
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %30.51
0 %0 Detay
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %40.76
0 %0 Detay
HANİ
Açılan Sandık Oranı %43.66
0 %0 Detay
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %97.83
0 %0 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %47.03
0 %0 Detay
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %46.34
0 %0 Detay
KULP
Açılan Sandık Oranı %48.54
0 %0 Detay
LİCE
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %39.42
0 %0 Detay
SUR
Açılan Sandık Oranı %49.35
0 %0 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %57.21
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı