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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:10
ANAP

  • KISALTMA

    ANAP

  • GENEL BAŞKAN

    İbrahim Çelebi

  • KURULUŞ TARİHİ

    07/09/2011
ANAP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.02
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%71.61
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.06 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.05
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET CİHAN DEMİR 143 %0.77 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %88.89
HATİCE SİBEL ÖLÇAL 19 %0.06 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %95.65
GÖKHAN TOSUN 6 %0.10 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %82.61
HASAN TOSUN 36 %0.06 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %77.14
ULAŞ GEZER 10 %0.06 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %91.34
EREN GÜLERİM 15 %0.08 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %65.98
EBRU ERSAN 134 %0.05 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %90.41
VAKIF DEMİR 73 %0.02 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %82.54
VAKKAS DEMİR 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı