|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET CİHAN DEMİR
|143
|%0.77
|Detay
|
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %88.89
|HATİCE SİBEL ÖLÇAL
|19
|%0.06
|Detay
|
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %95.65
|GÖKHAN TOSUN
|6
|%0.10
|Detay
|
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %82.61
|HASAN TOSUN
|36
|%0.06
|Detay
|
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %77.14
|ULAŞ GEZER
|10
|%0.06
|Detay
|
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %91.34
|EREN GÜLERİM
|15
|%0.08
|Detay
|
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %65.98
|EBRU ERSAN
|134
|%0.05
|Detay
|
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %90.41
|VAKIF DEMİR
|73
|%0.02
|Detay
|
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %82.54
|VAKKAS DEMİR
|0
|%0
|Detay