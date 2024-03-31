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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:10
ANAP

  • KISALTMA

    ANAP

  • GENEL BAŞKAN

    İbrahim Çelebi

  • KURULUŞ TARİHİ

    07/09/2011
ANAP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.02
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%71.61
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %51.75
0 %0 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %57.59
0 %0 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %58.75
0 %0 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %56.79
0 %0 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %58.70
0 %0 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %55.16
0 %0 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %87.88
0 %0 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %40.30
0 %0 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %69.12
NUREDDİN FİDAN 29 %0.04 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %70.61
0 %0 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %44.44
0 %0 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %71.13
0 %0 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %60.71
0 %0 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %58.99
0 %0 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %44.76
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı