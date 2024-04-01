DODURGA SEÇİM SONUÇLARI

|
ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%46.29|737
HARUN OFLAZ
|
%0
0
|
%4.59
73
|
%22.30
355
|
%0
0
|
%23.81
379
|
%3.02
48
|
BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%58.96|204
RAŞİT GÜNGÖR
|
%6.94
24
|
%8.67
30
|
%1.16
4
|
%0
0
|
%22.25
77
|
%2.02
7
|
ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%50.86|2.795
HASAN SOPACI
|
%19.43
1.068
|
%25.93
1.425
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%3.78
208
|
ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%36.75|820
MUSTAFA LAFCI
|
%0
0
|
%35.95
802
|
%24.97
557
|
%0
0
|
%0
0
|
%2.33
52
|
ILGAZ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%50.24|2.409
MEHMED ÖZTÜRK
|
%6.90
331
|
%40.33
1.934
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%2.52
121
|
KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%38.37
561
|
%0.48
7
|
%56.50|826
EROL ŞENTÜRK
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%4.65
68
|
KORGUN
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%33.63
452
|
%4.24
57
|
%58.71|789
HASAN HÜSEYİN KOZAN
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%3.42
46
|
KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%39.52
1.450
|
%3.52
129
|
%55.22|2.026
ŞERAFETTİN USLU
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%1.74
64
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%31.22
13.445
|
%2.69
1.160
|
%59.80|25.748
İSMAİL HAKKI ESEN
|
%1.93
832
|
%0.09
40
|
%0.27
115
|
%3.99
1.719
|
ORTA
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%44.58
863
|
%0
0
|
%54.13|1.048
ÖMER BEZCİ
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%1.29
25
|
ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%44.03|2.587
FAİK ÖZCAN
|
%8.34
490
|
%42.89
2.520
|
%0.99
58
|
%0
0
|
%0
0
|
%3.74
220
|
YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%33.81
427
|
%6.57
83
|
%47.74|603
ÖMER GÜNGÖR
|
%0
0
|
%0
0
|
%3.48
44
|
%8.39
106