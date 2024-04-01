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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

DODURGA SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • DODURGA Toplam Seçmen 1.221
  • Açılan Sandık 5
  • Kullanılan Oy 1.036
  • Geçerli Oy 1.008
  • Geçersiz Oy 28
  • Katılım Oranı %84.85
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

HASAN HÜSEYİN KAŞIKCI adalet-ve-kalkinma-partisi
HASAN HÜSEYİN
KAŞIKCI
%63.00 635 Oy
BİLAL ERDOĞDU milliyetci-hareket-partisi
BİLAL
ERDOĞDU
%32.74 330 Oy
HAKAN KUŞCU yeniden-refah-partisi
HAKAN
KUŞCU
%3.47 35 Oy
ŞEYMA UZUN saadet-partisi
ŞEYMA
UZUN
%0.69 7 Oy
SELÇUK KARATAŞ bagimsiz-turkiye-partisi
SELÇUK
KARATAŞ
%0.10 1 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 1.221
  • Kullanılan Oy 1.040
Adalet ve Kalkınma Partisi
%62.62 630 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%32.80 330 Oy
Yeniden Refah Partisi
%4.47 45 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.10 1 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ATKARACALAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.29|737
HARUN OFLAZ 		%0 0 %4.59 73 %22.30 355 %0 0 %23.81 379 %3.02 48
BAYRAMÖREN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%58.96|204
RAŞİT GÜNGÖR 		%6.94 24 %8.67 30 %1.16 4 %0 0 %22.25 77 %2.02 7
ÇERKEŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.86|2.795
HASAN SOPACI 		%19.43 1.068 %25.93 1.425 %0 0 %0 0 %0 0 %3.78 208
ELDİVAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.75|820
MUSTAFA LAFCI 		%0 0 %35.95 802 %24.97 557 %0 0 %0 0 %2.33 52
ILGAZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.24|2.409
MEHMED ÖZTÜRK 		%6.90 331 %40.33 1.934 %0 0 %0 0 %0 0 %2.52 121
KIZILIRMAK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.37 561 %0.48 7
%56.50|826
EROL ŞENTÜRK 		%0 0 %0 0 %0 0 %4.65 68
KORGUN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.63 452 %4.24 57
%58.71|789
HASAN HÜSEYİN KOZAN 		%0 0 %0 0 %0 0 %3.42 46
KURŞUNLU Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.52 1.450 %3.52 129
%55.22|2.026
ŞERAFETTİN USLU 		%0 0 %0 0 %0 0 %1.74 64
MERKEZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.22 13.445 %2.69 1.160
%59.80|25.748
İSMAİL HAKKI ESEN 		%1.93 832 %0.09 40 %0.27 115 %3.99 1.719
ORTA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.58 863 %0 0
%54.13|1.048
ÖMER BEZCİ 		%0 0 %0 0 %0 0 %1.29 25
ŞABANÖZÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.03|2.587
FAİK ÖZCAN 		%8.34 490 %42.89 2.520 %0.99 58 %0 0 %0 0 %3.74 220
YAPRAKLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.81 427 %6.57 83
%47.74|603
ÖMER GÜNGÖR 		%0 0 %0 0 %3.48 44 %8.39 106
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ÇARDAKLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.23 412 %0 0
%52.36|477
ŞABAN BALKIŞ 		%0 0 %0 0 %0 0 %2.41 22
DODURGA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%63.00|635
HASAN HÜSEYİN KAŞIKCI 		%0 0 %32.74 330 %0 0 %0 0 %0 0 %4.27 43
KALFAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%92.48|1.131
SALİM DOĞAN 		%0 0 %4.74 58 %0 0 %0 0 %0 0 %2.78 34
SAÇAK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.69 445 %0 0
%57.54|698
ERDAL KARAKAYA 		%0 0 %0 0 %0 0 %5.77 70
YAYLAKENT Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.31 867 %0 0 %27.92 826 %0 0 %0 0 %0 0 %42.77 1.265
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ATKARACALAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.04|731
 %0 0 %13.51 210 %22.07 343 %0 0 %11.52 179 %5.86 91