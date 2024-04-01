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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

YAYLAKENT SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • YAYLAKENT Toplam Seçmen 3.394
  • Açılan Sandık 12
  • Kullanılan Oy 3.064
  • Geçerli Oy 2.958
  • Geçersiz Oy 106
  • Katılım Oranı %90.28
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

AYHAN ÇAVUŞ yeniden-refah-partisi
AYHAN
ÇAVUŞ
%41.41 1.225 Oy
KADİR DEDE adalet-ve-kalkinma-partisi
KADİR
DEDE
%29.31 867 Oy
ERCAN DUDU milliyetci-hareket-partisi
ERCAN
DUDU
%27.92 826 Oy
AHMET İBİŞOĞLU saadet-partisi
AHMET
İBİŞOĞLU
%0.64 19 Oy
SATILMIŞ ÇELİK milli-yol-partisi
SATILMIŞ
ÇELİK
%0.51 15 Oy
PARTİLER
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.20 6 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 3.394
  • Kullanılan Oy 3.064
Yeniden Refah Partisi
%39.67 1.164 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%31.66 929 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%27.61 810 Oy
Milli Yol Partisi
%0.68 20 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.37 11 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ATKARACALAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.29|737
HARUN OFLAZ 		%0 0 %4.59 73 %22.30 355 %0 0 %23.81 379 %3.02 48
BAYRAMÖREN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%58.96|204
RAŞİT GÜNGÖR 		%6.94 24 %8.67 30 %1.16 4 %0 0 %22.25 77 %2.02 7
ÇERKEŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.86|2.795
HASAN SOPACI 		%19.43 1.068 %25.93 1.425 %0 0 %0 0 %0 0 %3.78 208
ELDİVAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.75|820
MUSTAFA LAFCI 		%0 0 %35.95 802 %24.97 557 %0 0 %0 0 %2.33 52
ILGAZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.24|2.409
MEHMED ÖZTÜRK 		%6.90 331 %40.33 1.934 %0 0 %0 0 %0 0 %2.52 121
KIZILIRMAK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.37 561 %0.48 7
%56.50|826
EROL ŞENTÜRK 		%0 0 %0 0 %0 0 %4.65 68
KORGUN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.63 452 %4.24 57
%58.71|789
HASAN HÜSEYİN KOZAN 		%0 0 %0 0 %0 0 %3.42 46
KURŞUNLU Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.52 1.450 %3.52 129
%55.22|2.026
ŞERAFETTİN USLU 		%0 0 %0 0 %0 0 %1.74 64
MERKEZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.22 13.445 %2.69 1.160
%59.80|25.748
İSMAİL HAKKI ESEN 		%1.93 832 %0.09 40 %0.27 115 %3.99 1.719
ORTA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.58 863 %0 0
%54.13|1.048
ÖMER BEZCİ 		%0 0 %0 0 %0 0 %1.29 25
ŞABANÖZÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.03|2.587
FAİK ÖZCAN 		%8.34 490 %42.89 2.520 %0.99 58 %0 0 %0 0 %3.74 220
YAPRAKLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.81 427 %6.57 83
%47.74|603
ÖMER GÜNGÖR 		%0 0 %0 0 %3.48 44 %8.39 106
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ÇARDAKLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.23 412 %0 0
%52.36|477
ŞABAN BALKIŞ 		%0 0 %0 0 %0 0 %2.41 22
DODURGA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%63.00|635
HASAN HÜSEYİN KAŞIKCI 		%0 0 %32.74 330 %0 0 %0 0 %0 0 %4.27 43
KALFAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%92.48|1.131
SALİM DOĞAN 		%0 0 %4.74 58 %0 0 %0 0 %0 0 %2.78 34
SAÇAK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.69 445 %0 0
%57.54|698
ERDAL KARAKAYA 		%0 0 %0 0 %0 0 %5.77 70
YAYLAKENT Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.31 867 %0 0 %27.92 826 %0 0 %0 0 %0 0 %42.77 1.265
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ATKARACALAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.04|731
 %0 0 %13.51 210 %22.07 343 %0 0 %11.52 179 %5.86 91
BAYRAMÖREN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%58.75|198
 %8.90 30 %22.26 75 %8.01 27 %0 0 %0 0 %2.08 7
ÇERKEŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.31|2.424
 %21.02 1.150 %28.94 1.583 %0 0 %0 0 %0 0 %5.72 313
ELDİVAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.52 766 %0 0
%36.10|801
 %26.59 590 %0 0 %0 0 %2.79 62
ILGAZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.44|2.197
 %9.70 459 %40.25 1.904 %0 0 %0 0 %0 0 %3.61 171
KIZILIRMAK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.77 518 %3.66 53
%53.31|772
 %0 0 %0 0 %0 0 %7.25 105
KORGUN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.41 454 %4.93 67
%55.63|756
 %0 0 %0 0 %0 0 %6.03 82
KURŞUNLU Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.19 1.395 %6.73 246
%53.27|1.946
 %0 0 %0 0 %0 0 %1.81 66
MERKEZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.93 13.302 %5.53 2.379
%54.38|23.389
 %3.35 1.441 %0 0 %0 0 %5.82 2.502
ORTA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.25 833 %0 0
%55.09|1.061
 %0 0 %0 0 %0 0 %1.66 32
ŞABANÖZÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.64|2.502
 %14.37 843 %37.58 2.205 %1.31 77 %0 0 %0 0 %4.11 241
YAPRAKLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.33 425 %8.24 102
%48.38|599
 %0 0 %0 0 %3.47 43 %5.57 69
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ÇARDAKLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.74 398 %0 0
%54.29|494
 %0 0 %0 0 %0 0 %1.98 18
DODURGA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%62.62|630
 %0 0 %32.80 330 %0 0 %0 0 %0 0 %4.57 46
KALFAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%88.23|1.079
 %0 0 %11.77 144 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAÇAK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.50 408 %6.57 80
%55.50|676
 %0 0 %0 0 %0 0 %4.43 54
YAYLAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.66 929 %0 0 %27.61 810 %0 0 %0 0 %0 0 %40.73 1.195
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		KADİR DEDE 1.288 %34.74
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MURAT ÇAVUŞ 1.246 %33.60
Büyük Birlik Partisi
BBP 		RECEP KARTAL 1.118 %30.15
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MURAT KARAKAYA 34 %0.92
Saadet Partisi
SAADET 		MEVLÜT TUTUCU 22 %0.59
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		KADİR DEDE 1.544 %46.17
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MUSTAFA KUVVETLİIŞIK 1.223 %36.57
Saadet Partisi
SAADET 		AHMET GÖKTAŞ 577 %17.25
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MUSTAFA KUVVETLİIŞIK 1.058 %57.07
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MESUT KARAGÖZ 762 %41.10
Saadet Partisi
SAADET 		VEDAT ÖZBEK 34 %1.83
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.404 %37.87
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.352 %36.47
Büyük Birlik Partisi
BBP 		916 %24.71
Saadet Partisi
SAADET 		35 %0.94
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.579 %47.86
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.157 %35.07
Saadet Partisi
SAADET 		563 %17.07
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.054 %58.49
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		748 %41.51
Kaynak: Anadolu Ajansı