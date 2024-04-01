BAYRAMÖREN SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%46.29|737HARUN OFLAZ
|%0 0
|%4.59 73
|%22.30 355
|%0 0
|%23.81 379
|%3.02 48
|
BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%58.96|204RAŞİT GÜNGÖR
|%6.94 24
|%8.67 30
|%1.16 4
|%0 0
|%22.25 77
|%2.02 7
|
ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%50.86|2.795HASAN SOPACI
|%19.43 1.068
|%25.93 1.425
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%3.78 208
|
ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%36.75|820MUSTAFA LAFCI
|%0 0
|%35.95 802
|%24.97 557
|%0 0
|%0 0
|%2.33 52
|
ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%50.24|2.409MEHMED ÖZTÜRK
|%6.90 331
|%40.33 1.934
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%2.52 121
|
KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.37 561
|%0.48 7
|
%56.50|826EROL ŞENTÜRK
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%4.65 68
|
KORGUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.63 452
|%4.24 57
|
%58.71|789HASAN HÜSEYİN KOZAN
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%3.42 46
|
KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.52 1.450
|%3.52 129
|
%55.22|2.026ŞERAFETTİN USLU
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.74 64
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.22 13.445
|%2.69 1.160
|
%59.80|25.748İSMAİL HAKKI ESEN
|%1.93 832
|%0.09 40
|%0.27 115
|%3.99 1.719
|
ORTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%44.58 863
|%0 0
|
%54.13|1.048ÖMER BEZCİ
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.29 25
|
ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%44.03|2.587FAİK ÖZCAN
|%8.34 490
|%42.89 2.520
|%0.99 58
|%0 0
|%0 0
|%3.74 220
|
YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.81 427
|%6.57 83
|
%47.74|603ÖMER GÜNGÖR
|%0 0
|%0 0
|%3.48 44
|%8.39 106
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ÇARDAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%45.23 412
|%0 0
|
%52.36|477ŞABAN BALKIŞ
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%2.41 22
|
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%63.00|635HASAN HÜSEYİN KAŞIKCI
|%0 0
|%32.74 330
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%4.27 43
|
KALFAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%92.48|1.131SALİM DOĞAN
|%0 0
|%4.74 58
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%2.78 34
|
SAÇAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.69 445
|%0 0
|
%57.54|698ERDAL KARAKAYA
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%5.77 70
|
YAYLAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%29.31 867
|%0 0
|%27.92 826
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%42.77 1.265
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%47.04|731
|%0 0
|%13.51 210
|%22.07 343
|%0 0
|%11.52 179
|%5.86 91
|
BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%58.75|198
|%8.90 30
|%22.26 75
|%8.01 27
|%0 0
|%0 0
|%2.08 7
|
ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%44.31|2.424
|%21.02 1.150
|%28.94 1.583
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%5.72 313
|
ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.52 766
|%0 0
|
%36.10|801
|%26.59 590
|%0 0
|%0 0
|%2.79 62
|
ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%46.44|2.197
|%9.70 459
|%40.25 1.904
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%3.61 171
|
KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.77 518
|%3.66 53
|
%53.31|772
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%7.25 105
|
KORGUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.41 454
|%4.93 67
|
%55.63|756
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%6.03 82
|
KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.19 1.395
|%6.73 246
|
%53.27|1.946
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.81 66
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%30.93 13.302
|%5.53 2.379
|
%54.38|23.389
|%3.35 1.441
|%0 0
|%0 0
|%5.82 2.502
|
ORTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%43.25 833
|%0 0
|
%55.09|1.061
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.66 32
|
ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%42.64|2.502
|%14.37 843
|%37.58 2.205
|%1.31 77
|%0 0
|%0 0
|%4.11 241
|
YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.33 425
|%8.24 102
|
%48.38|599
|%0 0
|%0 0
|%3.47 43
|%5.57 69
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ÇARDAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%43.74 398
|%0 0
|
%54.29|494
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.98 18
|
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%62.62|630
|%0 0
|%32.80 330
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%4.57 46
|
KALFAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%88.23|1.079
|%0 0
|%11.77 144
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
SAÇAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.50 408
|%6.57 80
|
%55.50|676
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%4.43 54
|
YAYLAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.66 929
|%0 0
|%27.61 810
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%40.73 1.195
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|HALİL MURATOĞLU
|230
|%52.04
|
|İSMAİL GÜNGÖR
|200
|%45.25
|
|KERİM KARAKOÇ
|12
|%2.71
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|HALİL MURATOĞLU
|258
|%60.28
|
|RİFAT ADAŞOĞLU
|158
|%36.92
|
|ZEKİ KORUK
|8
|%1.87
|
|İLYAS ÇAKIROĞLU
|3
|%0.70
|
|ERSİN KIZAK
|1
|%0.23
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|-
|217
|%56.07
|
|AHMET SEMERCİ
|161
|%41.60
|
|MUSTAFA YAŞAR EMİRAL
|9
|%2.33