TÜRKELİ SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AYANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%19.39 1.416
|
%53.19|3.885HAYRETTİN KAYA
|%21.18 1.547
|%1.78 130
|%0 0
|%0 0
|%4.46 326
|
BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%24.81 3.915
|%5.60 883
|%25.99 4.101
|%3.48 549
|%0 0
|%0 0
|%40.13 6.332
|
DİKMEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%56.12|468ADNAN ACAR
|%37.17 310
|%5.28 44
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.44 12
|
DURAĞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%37.12|1.655NECMETTİN ERMİŞ
|%2.53 113
|%23.24 1.036
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%37.10 1.654
|
ERFELEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%37.93|907MEHMET UZUN
|%33.29 796
|%7.11 170
|%0 0
|%0 0
|%13.05 312
|%8.62 206
|
GERZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.75 4.071
|
%53.00|6.394OSMAN BELOVACIKLI
|%5.58 673
|%1.20 145
|%0 0
|%0 0
|%6.47 781
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.41 11.877
|
%49.36|14.875METİN GÜRBÜZ
|%0 0
|%4.89 1.474
|%0.15 45
|%0.87 261
|%5.32 1.602
|
SARAYDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.54 373
|%0 0
|
%54.01|485FERDİ CANOĞLU
|%1.67 15
|%0 0
|%0.33 3
|%2.45 22
|
TÜRKELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%51.24|1.987VEYSEL ŞAHİN
|%14.39 558
|%30.69 1.190
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%3.69 143
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AYANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%19.97 1.457
|
%46.77|3.412
|%22.41 1.635
|%2.14 156
|%0 0
|%2.63 192
|%6.09 444
|
BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%24.76 3.888
|%8.18 1.284
|%29.11 4.571
|%4.42 694
|%0 0
|%0 0
|%33.54 5.268
|
DİKMEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%49.09|405
|%33.94 280
|%10.55 87
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%6.42 53
|
DURAĞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%35.41|1.559
|%4.13 182
|%22.83 1.005
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%37.63 1.657
|
ERFELEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.60 869
|
%37.57|892
|%16.18 384
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%9.65 229
|
GERZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%30.83 3.689
|
%47.87|5.728
|%10.73 1.284
|%2.17 260
|%0 0
|%0 0
|%8.39 1.004
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.38 10.619
|
%49.68|14.908
|%0 0
|%9.32 2.798
|%0.21 64
|%0 0
|%5.40 1.621
|
SARAYDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.92 339
|%0 0
|
%53.27|464
|%2.99 26
|%0 0
|%0 0
|%4.82 42
|
TÜRKELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%45.03|1.743
|%19.04 737
|%31.05 1.202
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%4.88 189
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|VEYSEL ŞAHİN
|2.318
|%61.06
|
|HALİL DİLEK ÖZCAN
|1.406
|%37.04
|
|RECEP KESER
|37
|%0.97
|
|İSMAİL ÖZCAN
|26
|%0.68
|
|ŞERİFE FENER
|5
|%0.13
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|HALİL DİLEK ÖZCAN
|1.783
|%54.84
|
|MUSTAFA ÖZCAN
|1.416
|%43.56
|
|ŞENEL ÜNAL
|44
|%1.35
|
|RECEP KESER
|8
|%0.25
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|HALİL DİLEK ÖZCAN
|662
|%22.75
|
|AHMET YILDIRIM
|650
|%22.34
|
|MUSTAFA ÖZOĞUL
|551
|%18.93
|
|MUSTAFA ÖZCAN
|408
|%14.02
|
|HASAN ERDEN ÖZDEN
|318
|%10.93
|
|-
|228
|%7.84
|
|ŞENEL ÜNAL
|38
|%1.31
|
|MUTTALİP KUYRUK
|38
|%1.31
|
|RECEP KESER
|17
|%0.58