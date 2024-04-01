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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

AYANCIK SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • AYANCIK Toplam Seçmen 9.819
  • Açılan Sandık 34
  • Kullanılan Oy 7.640
  • Geçerli Oy 7.304
  • Geçersiz Oy 336
  • Katılım Oranı %77.81
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

HAYRETTİN KAYA cumhuriyet-halk-partisi
HAYRETTİN
KAYA
%53.19 3.885 Oy
MURAT AKIN milliyetci-hareket-partisi
MURAT
AKIN
%21.18 1.547 Oy
ASLAN ÖZDEMİR adalet-ve-kalkinma-partisi
ASLAN
ÖZDEMİR
%19.39 1.416 Oy
ERGÜN KAYA yeniden-refah-partisi
ERGÜN
KAYA
%2.74 200 Oy
BÜLENT AKYOL iyi-parti
BÜLENT
AKYOL
%1.78 130 Oy
PARTİLER
Saadet Partisi
%1.40 102 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.33 24 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 9.819
  • Kullanılan Oy 7.640
Cumhuriyet Halk Partisi
%46.77 3.412 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%22.41 1.635 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%19.97 1.457 Oy
BAĞIMSIZ
%2.63 192 Oy
Yeniden Refah Partisi
%2.49 182 Oy
İyi Parti
%2.14 156 Oy
Emek Partisi
%1.54 112 Oy
Saadet Partisi
%1.38 101 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.45 33 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AYANCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.39 1.416
%53.19|3.885
HAYRETTİN KAYA 		%21.18 1.547 %1.78 130 %0 0 %0 0 %4.46 326
BOYABAT Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.81 3.915 %5.60 883 %25.99 4.101 %3.48 549 %0 0 %0 0 %40.13 6.332
DİKMEN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.12|468
ADNAN ACAR 		%37.17 310 %5.28 44 %0 0 %0 0 %0 0 %1.44 12
DURAĞAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.12|1.655
NECMETTİN ERMİŞ 		%2.53 113 %23.24 1.036 %0 0 %0 0 %0 0 %37.10 1.654
ERFELEK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.93|907
MEHMET UZUN 		%33.29 796 %7.11 170 %0 0 %0 0 %13.05 312 %8.62 206
GERZE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.75 4.071
%53.00|6.394
OSMAN BELOVACIKLI 		%5.58 673 %1.20 145 %0 0 %0 0 %6.47 781
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.41 11.877
%49.36|14.875
METİN GÜRBÜZ 		%0 0 %4.89 1.474 %0.15 45 %0.87 261 %5.32 1.602
SARAYDÜZÜ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.54 373 %0 0
%54.01|485
FERDİ CANOĞLU 		%1.67 15 %0 0 %0.33 3 %2.45 22
TÜRKELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.24|1.987
VEYSEL ŞAHİN 		%14.39 558 %30.69 1.190 %0 0 %0 0 %0 0 %3.69 143
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AYANCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.97 1.457
%46.77|3.412
 %22.41 1.635 %2.14 156 %0 0 %2.63 192 %6.09 444
BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.76 3.888 %8.18 1.284 %29.11 4.571 %4.42 694 %0 0 %0 0 %33.54 5.268
DİKMEN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.09|405
 %33.94 280 %10.55 87 %0 0 %0 0 %0 0 %6.42 53
DURAĞAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.41|1.559
 %4.13 182 %22.83 1.005 %0 0 %0 0 %0 0 %37.63 1.657
ERFELEK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.60 869
%37.57|892
 %16.18 384 %0 0 %0 0 %0 0 %9.65 229
GERZE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.83 3.689
%47.87|5.728
 %10.73 1.284 %2.17 260 %0 0 %0 0 %8.39 1.004
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.38 10.619
%49.68|14.908
 %0 0 %9.32 2.798 %0.21 64 %0 0 %5.40 1.621
SARAYDÜZÜ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.92 339 %0 0
%53.27|464
 %2.99 26 %0 0 %0 0 %4.82 42
TÜRKELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.03|1.743
 %19.04 737 %31.05 1.202 %0 0 %0 0 %0 0 %4.88 189
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		HAYRETTİN KAYA 4.044 %54.82
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		RECEP AK 2.681 %36.34
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ÖZAY ÇETİN 560 %7.59
Saadet Partisi
SAADET 		CUMHUR ÖVET 48 %0.65
Demokratik Sol Parti
DSP 		SONER TURAN 30 %0.41
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		RAMAZAN ER 14 %0.19
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		AYHAN ERGÜN 3.762 %49.72
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		SEYHAN SABRİ SARISOY 3.019 %39.90
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		İBRAHİM ÇAYLI 639 %8.45
Saadet Partisi
SAADET 		HAYRETTİN ŞENTÜRK 146 %1.93
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		AYHAN ERGÜN 3.014 %46.20
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 1.862 %28.54
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		TAYLAN MİTHAT ÖVET 1.293 %19.82
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ÇINAR GÖKCEGÖZ 203 %3.11
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ALİ ÖZTÜRK 97 %1.49
Saadet Partisi
SAADET 		ERKAN YAVUZ 55 %0.84
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.816 %52.26
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.592 %35.50
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		752 %10.30
Saadet Partisi
SAADET 		51 %0.70
Demokratik Sol Parti
DSP 		37 %0.51
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		28 %0.38
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		26 %0.36
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.350 %44.67
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.770 %36.94
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.165 %15.54
Saadet Partisi
SAADET 		171 %2.28
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		43 %0.57
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.900 %45.71
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.618 %25.50
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.475 %23.25
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		273 %4.30
Saadet Partisi
SAADET 		79 %1.25
Kaynak: Anadolu Ajansı