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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

ERFELEK SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • ERFELEK Toplam Seçmen 3.100
  • Açılan Sandık 10
  • Kullanılan Oy 2.543
  • Geçerli Oy 2.391
  • Geçersiz Oy 152
  • Katılım Oranı %82.03
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

MEHMET UZUN adalet-ve-kalkinma-partisi
MEHMET
UZUN
%37.93 907 Oy
HÜSNÜ YANGÖZ cumhuriyet-halk-partisi
HÜSNÜ
YANGÖZ
%33.29 796 Oy
RIDVAN AYDIN bagimsiz
RIDVAN
AYDIN
%13.05 312 Oy
MUSTAFA KALYONCU milliyetci-hareket-partisi
MUSTAFA
KALYONCU
%7.11 170 Oy
CEVDET YEŞİL demokrasi-ve-atilim-partisi
CEVDET
YEŞİL
%3.97 95 Oy
PARTİLER
Bağımsız Türkiye Partisi
%2.38 57 Oy
Saadet Partisi
%1.21 29 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0.79 19 Oy
Hür Dava Partisi
%0.25 6 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 3.100
  • Kullanılan Oy 2.542
Cumhuriyet Halk Partisi
%37.57 892 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%36.60 869 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%16.18 384 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%4.00 95 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%2.23 53 Oy
Saadet Partisi
%1.56 37 Oy
Yeniden Refah Partisi
%1.47 35 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.38 9 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AYANCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.39 1.416
%53.19|3.885
HAYRETTİN KAYA 		%21.18 1.547 %1.78 130 %0 0 %0 0 %4.46 326
BOYABAT Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.81 3.915 %5.60 883 %25.99 4.101 %3.48 549 %0 0 %0 0 %40.13 6.332
DİKMEN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.12|468
ADNAN ACAR 		%37.17 310 %5.28 44 %0 0 %0 0 %0 0 %1.44 12
DURAĞAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.12|1.655
NECMETTİN ERMİŞ 		%2.53 113 %23.24 1.036 %0 0 %0 0 %0 0 %37.10 1.654
ERFELEK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.93|907
MEHMET UZUN 		%33.29 796 %7.11 170 %0 0 %0 0 %13.05 312 %8.62 206
GERZE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.75 4.071
%53.00|6.394
OSMAN BELOVACIKLI 		%5.58 673 %1.20 145 %0 0 %0 0 %6.47 781
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.41 11.877
%49.36|14.875
METİN GÜRBÜZ 		%0 0 %4.89 1.474 %0.15 45 %0.87 261 %5.32 1.602
SARAYDÜZÜ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.54 373 %0 0
%54.01|485
FERDİ CANOĞLU 		%1.67 15 %0 0 %0.33 3 %2.45 22
TÜRKELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.24|1.987
VEYSEL ŞAHİN 		%14.39 558 %30.69 1.190 %0 0 %0 0 %0 0 %3.69 143
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AYANCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.97 1.457
%46.77|3.412
 %22.41 1.635 %2.14 156 %0 0 %2.63 192 %6.09 444
BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.76 3.888 %8.18 1.284 %29.11 4.571 %4.42 694 %0 0 %0 0 %33.54 5.268
DİKMEN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.09|405
 %33.94 280 %10.55 87 %0 0 %0 0 %0 0 %6.42 53
DURAĞAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.41|1.559
 %4.13 182 %22.83 1.005 %0 0 %0 0 %0 0 %37.63 1.657
ERFELEK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.60 869
%37.57|892
 %16.18 384 %0 0 %0 0 %0 0 %9.65 229
GERZE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.83 3.689
%47.87|5.728
 %10.73 1.284 %2.17 260 %0 0 %0 0 %8.39 1.004
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.38 10.619
%49.68|14.908
 %0 0 %9.32 2.798 %0.21 64 %0 0 %5.40 1.621
SARAYDÜZÜ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.92 339 %0 0
%53.27|464
 %2.99 26 %0 0 %0 0 %4.82 42
TÜRKELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.03|1.743
 %19.04 737 %31.05 1.202 %0 0 %0 0 %0 0 %4.88 189
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MEHMET UZUN 1.078 %49.36
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MUZAFFER ŞİMŞEK 1.010 %46.25
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ABDURRAHMAN GÜLEN 21 %0.96
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		BURHAN TAK 14 %0.64
Saadet Partisi
SAADET 		YÜCEL TUNA 9 %0.41
Demokratik Sol Parti
DSP 		NECATİ YILDIRIM 9 %0.41
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MUZAFFER ŞİMŞEK 1.101 %52.20
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		RUHİ TURAN 823 %39.02
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		İSMAİL YILMAZ 166 %7.87
Saadet Partisi
SAADET 		YÜCEL TUNA 19 %0.90
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.106 %51.66
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		993 %46.38
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		23 %1.07
Saadet Partisi
SAADET 		7 %0.33
Demokratik Sol Parti
DSP 		7 %0.33
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		5 %0.23
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.077 %51.29
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		804 %38.29
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		190 %9.05
Saadet Partisi
SAADET 		20 %0.95
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		9 %0.43
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		947 %45.29
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		774 %37.02
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		340 %16.26
Saadet Partisi
SAADET 		30 %1.43
Kaynak: Anadolu Ajansı