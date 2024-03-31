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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:30
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.57
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 111
  • Kazandığı Belde Sayısı 32
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%46.49
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%59.98 4
İL GENEL MECLİSİ
%36.68
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İLÇE ADAY OY ORAN
ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %0
ALİRIZA KÜÇÜKKUTLU 0 %0 Detay
BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL MURATOĞLU 30 %8.72 Detay
ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %44.00
NURULLAH ÖZTÜRK 645 %25.54 Detay
ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
ALPASLAN AŞLAR 0 %0 Detay
ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞENUR BULAMAÇCI 1934 %42.32 Detay
KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %0
EROL ŞENTÜRK 0 %0 Detay
KORGUN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %83.33
HASAN HÜSEYİN KOZAN 667 %59.93 Detay
KURŞUNLU Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %95.00
ŞERAFETTİN USLU 1811 %55.95 Detay
MERKEZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %47.70
İSMAİL HAKKI ESEN 11942 %59.98 Detay
ORTA
Açılan Sandık Oranı %11.11
ÖMER BEZCİ 9 %27.27 Detay
ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %39.13
AHMET GÜMÜŞ 902 %39.29 Detay
YAPRAKLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %14.29
ÖMER GÜNGÖR 98 %45.79 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
ŞABAN BALKIŞ 0 %0 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
BİLAL ERDOĞDU 0 %0 Detay
KALFAT
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ŞAHİN 0 %0 Detay
SAÇAK
Açılan Sandık Oranı %0
ERDAL KARAKAYA 0 %0 Detay
YAYLAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
ERCAN DUDU 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı