|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİRIZA KÜÇÜKKUTLU
|0
|%0
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BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL MURATOĞLU
|30
|%8.72
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ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %44.00
|NURULLAH ÖZTÜRK
|645
|%25.54
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ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ALPASLAN AŞLAR
|0
|%0
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ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYŞENUR BULAMAÇCI
|1934
|%42.32
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KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %0
|EROL ŞENTÜRK
|0
|%0
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KORGUN
Açılan Sandık Oranı %83.33
|HASAN HÜSEYİN KOZAN
|667
|%59.93
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KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %95.00
|ŞERAFETTİN USLU
|1811
|%55.95
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %47.70
|İSMAİL HAKKI ESEN
|11942
|%59.98
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ORTA
Açılan Sandık Oranı %11.11
|ÖMER BEZCİ
|9
|%27.27
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ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %39.13
|AHMET GÜMÜŞ
|902
|%39.29
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YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %14.29
|ÖMER GÜNGÖR
|98
|%45.79
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇARDAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞABAN BALKIŞ
|0
|%0
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
|BİLAL ERDOĞDU
|0
|%0
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KALFAT
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ŞAHİN
|0
|%0
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SAÇAK
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDAL KARAKAYA
|0
|%0
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YAYLAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|ERCAN DUDU
|0
|%0
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