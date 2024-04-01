YAZIHAN SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%33.13|6.656HASAN ULUTAŞ
|%29.08 5.842
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%37.79 7.593
|
ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%45.15 3.070
|
%48.80|3.318HALUK CÖMERTOĞLU
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.21 14
|%5.84 397
|
ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%26.49 1.458
|
%40.94|2.254ERSOY EREN
|%0 0
|%0.16 9
|%1.54 85
|%27.38 1.507
|%3.49 192
|
BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%55.87|71.120BAYRAM TAŞKIN
|%19.24 24.498
|%0 0
|%1.02 1.303
|%0.87 1.110
|%0.22 284
|%22.77 28.985
|
DARENDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%55.02|8.709ALİCAN BOZKURT
|%0 0
|%0 0
|%1.34 212
|%0 0
|%0.95 151
|%42.68 6.756
|
DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.24 9.400
|
%50.95|11.339MEHMET BAYRAM
|%0 0
|%1.63 363
|%1.16 258
|%0.09 19
|%3.94 877
|
DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%54.23|1.428HAKAN BAY
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%45.77 1.205
|
HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%46.61|6.250MEHMET ŞERİF YILDIRIM
|%32.49 4.357
|%1.42 190
|%0 0
|%0 0
|%19.49 2.613
|
KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%60.33|2.482İHSAN ÖZBAY
|%8.46 348
|%0 0
|%0.88 36
|%0 0
|%0 0
|%30.34 1.248
|
KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%32.24 1.830
|
%37.00|2.100ERHAN CENGİZ
|%0.49 28
|%0 0
|%0 0
|%30.27 1.718
|
PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%53.16|4.792MİKAİL SÜLÜK
|%0 0
|%0 0
|%0.93 84
|%1.71 154
|%0 0
|%44.20 3.985
|
YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.07 4.261
|
%43.28|4.384ABDULVAHAP GÖÇER
|%0 0
|%0.84 85
|%2.87 291
|%0.88 89
|%10.06 1.019
|
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%49.37|69.296İLHAN GEÇİT
|%31.71 44.502
|%0 0
|%1.23 1.731
|%0.69 964
|%0.21 289
|%16.80 23.574
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%35.85|7.254
|%31.52 6.378
|%0 0
|%1.49 302
|%0 0
|%0 0
|%31.14 6.301
|
ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%46.09|3.133
|%45.86 3.117
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%8.05 547
|
ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%24.23 1.320
|
%47.09|2.565
|%0 0
|%0.31 17
|%1.98 108
|%0 0
|%26.38 1.437
|
BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%55.07|69.951
|%20.42 25.940
|%0 0
|%1.04 1.316
|%1.01 1.281
|%0 0
|%22.46 28.527
|
DARENDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%56.46|8.888
|%0 0
|%0 0
|%4.41 694
|%0 0
|%1.65 259
|%37.49 5.902
|
DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.47 9.422
|
%46.68|10.357
|%0 0
|%2.10 465
|%1.90 421
|%0 0
|%6.85 1.520
|
DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%54.18|1.414
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%45.82 1.196
|
HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%47.74|6.397
|%31.27 4.190
|%1.97 264
|%0 0
|%1.98 265
|%17.04 2.284
|
KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%56.45|2.325
|%9.32 384
|%0 0
|%0.70 29
|%0 0
|%0 0
|%33.53 1.381
|
KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%34.15 1.904
|
%36.24|2.021
|%1.00 56
|%0 0
|%0 0
|%28.60 1.595
|
PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%54.36|4.889
|%0 0
|%0 0
|%1.01 91
|%1.61 145
|%0 0
|%43.02 3.869
|
YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.83 4.120
|
%41.23|4.160
|%0 0
|%0.71 72
|%3.19 322
|%0 0
|%14.03 1.416
|
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%48.27|67.643
|%32.32 45.287
|%0 0
|%1.35 1.891
|%0.77 1.078
|%0 0
|%17.30 24.239
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|NEVZAT ÖZTÜRK
|6.950
|%64.04
|
|NİYAZİ AKINCI
|3.477
|%32.04
|
|YUSUF AZİZ SERTKAYA
|280
|%2.58
|
|MAHMUT KARLIK
|125
|%1.15
|
|AYNUR SÜZEN
|21
|%0.19
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|NEVZAT ÖZTÜRK
|4.890
|%50.17
|
|SEYFİ SOFU
|2.676
|%27.46
|
|VAHAP KARAÇAY
|1.420
|%14.57
|
|HASAN DOĞAN
|393
|%4.03
|
|İSMAİL KAYA
|245
|%2.51
|
|RAMAZAN KELTAŞ
|105
|%1.08
|
|MEMET SÜZEN
|17
|%0.17
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|ALİ KAYA
|410
|%29.14
|
|-
|390
|%27.72
|
|TURAN TEMİZ
|283
|%20.11
|
|KENAN GÜLER
|222
|%15.78
|
|CEMAL BARUT
|73
|%5.19
|
|HÜSEYİN AŞHAN
|19
|%1.35
|
|NEVZAT ÇIBLAK
|5
|%0.36
|
|MÜCAHİT KARABAŞ
|5
|%0.36