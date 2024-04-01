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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

BATTALGAZİ SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • BATTALGAZİ Toplam Seçmen 189.523
  • Açılan Sandık 602
  • Kullanılan Oy 133.886
  • Geçerli Oy 127.300
  • Geçersiz Oy 6.586
  • Katılım Oranı %70.64
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

BAYRAM TAŞKIN adalet-ve-kalkinma-partisi
BAYRAM
TAŞKIN
%55.87 71.120 Oy
AYETULLAH GEÇEN yeniden-refah-partisi
AYETULLAH
GEÇEN
%19.52 24.854 Oy
ALİ KARAKUŞ cumhuriyet-halk-partisi
ALİ
KARAKUŞ
%19.24 24.498 Oy
MİKAİL POLAT saadet-partisi
MİKAİL
POLAT
%1.04 1.329 Oy
EMİRCAN EREN iyi-parti
EMİRCAN
EREN
%1.02 1.303 Oy
PARTİLER
Zafer Partisi
%0.92 1.166 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0.87 1.110 Oy
Hür Dava Partisi
%0.54 692 Oy
BAĞIMSIZ
%0.22 284 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.22 280 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 189.523
  • Kullanılan Oy 133.947
Adalet ve Kalkınma Partisi
%55.07 69.951 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%20.42 25.940 Oy
Yeniden Refah Partisi
%16.21 20.595 Oy
Saadet Partisi
%2.29 2.909 Oy
Büyük Birlik Partisi
%1.21 1.537 Oy
İyi Parti
%1.04 1.316 Oy
Zafer Partisi
%1.02 1.295 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%1.01 1.281 Oy
Hür Dava Partisi
%0.64 807 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇADAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.13|6.656
HASAN ULUTAŞ 		%29.08 5.842 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %37.79 7.593
ARAPGİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.15 3.070
%48.80|3.318
HALUK CÖMERTOĞLU 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.21 14 %5.84 397
ARGUVAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.49 1.458
%40.94|2.254
ERSOY EREN 		%0 0 %0.16 9 %1.54 85 %27.38 1.507 %3.49 192
BATTALGAZİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.87|71.120
BAYRAM TAŞKIN 		%19.24 24.498 %0 0 %1.02 1.303 %0.87 1.110 %0.22 284 %22.77 28.985
DARENDE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.02|8.709
ALİCAN BOZKURT 		%0 0 %0 0 %1.34 212 %0 0 %0.95 151 %42.68 6.756
DOĞANŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.24 9.400
%50.95|11.339
MEHMET BAYRAM 		%0 0 %1.63 363 %1.16 258 %0.09 19 %3.94 877
DOĞANYOL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.23|1.428
HAKAN BAY 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %45.77 1.205
HEKİMHAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%46.61|6.250
MEHMET ŞERİF YILDIRIM 		%32.49 4.357 %1.42 190 %0 0 %0 0 %19.49 2.613
KALE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%60.33|2.482
İHSAN ÖZBAY 		%8.46 348 %0 0 %0.88 36 %0 0 %0 0 %30.34 1.248
KULUNCAK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %32.24 1.830
%37.00|2.100
ERHAN CENGİZ 		%0.49 28 %0 0 %0 0 %30.27 1.718
PÜTÜRGE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.16|4.792
MİKAİL SÜLÜK 		%0 0 %0 0 %0.93 84 %1.71 154 %0 0 %44.20 3.985
YAZIHAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.07 4.261
%43.28|4.384
ABDULVAHAP GÖÇER 		%0 0 %0.84 85 %2.87 291 %0.88 89 %10.06 1.019
YEŞİLYURT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.37|69.296
İLHAN GEÇİT 		%31.71 44.502 %0 0 %1.23 1.731 %0.69 964 %0.21 289 %16.80 23.574
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇADAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.85|7.254
 %31.52 6.378 %0 0 %1.49 302 %0 0 %0 0 %31.14 6.301
ARAPGİR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.09|3.133
 %45.86 3.117 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %8.05 547
ARGUVAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.23 1.320
%47.09|2.565
 %0 0 %0.31 17 %1.98 108 %0 0 %26.38 1.437
BATTALGAZİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.07|69.951
 %20.42 25.940 %0 0 %1.04 1.316 %1.01 1.281 %0 0 %22.46 28.527
DARENDE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.46|8.888
 %0 0 %0 0 %4.41 694 %0 0 %1.65 259 %37.49 5.902
DOĞANŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.47 9.422
%46.68|10.357
 %0 0 %2.10 465 %1.90 421 %0 0 %6.85 1.520
DOĞANYOL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.18|1.414
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %45.82 1.196
HEKİMHAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%47.74|6.397
 %31.27 4.190 %1.97 264 %0 0 %1.98 265 %17.04 2.284
KALE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.45|2.325
 %9.32 384 %0 0 %0.70 29 %0 0 %0 0 %33.53 1.381
KULUNCAK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %34.15 1.904
%36.24|2.021
 %1.00 56 %0 0 %0 0 %28.60 1.595
PÜTÜRGE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.36|4.889
 %0 0 %0 0 %1.01 91 %1.61 145 %0 0 %43.02 3.869
YAZIHAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.83 4.120
%41.23|4.160
 %0 0 %0.71 72 %3.19 322 %0 0 %14.03 1.416
YEŞİLYURT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.27|67.643
 %32.32 45.287 %0 0 %1.35 1.891 %0.77 1.078 %0 0 %17.30 24.239
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		OSMAN GÜDER 108.568 %70.26
İyi Parti
İYİ PARTİ 		ALİ EKİNCİ 35.535 %23.00
Saadet Partisi
SAADET 		MUSTAFA SERTKAYA 4.310 %2.79
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		HÜSEYİN KILINÇ 3.051 %1.97
Büyük Birlik Partisi
BBP 		SAİT YOLDAŞ 2.623 %1.70
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MAHMUT KARA 440 %0.28
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		SELAHATTİN GÜRKAN 104.009 %62.47
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 21.186 %12.73
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		KURTAR KAYA 18.032 %10.83
Saadet Partisi
SAADET 		MUSTAFA CANBAY 9.845 %5.91
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		FAHRETTİN KITLIK 9.120 %5.48
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		ABDULVAHAP İNCE 2.145 %1.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		HALİL KORKMAZ 1.132 %0.68
Büyük Birlik Partisi
BBP 		NURETTİN BÜKTE 820 %0.49
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		MELEK DOĞAN 192 %0.12
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		SELAHATTİN GÜRKAN 4.689 %50.86
Saadet Partisi
SAADET 		MEHMET AKGÜN 4.431 %48.06
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		VAHAP SEVİM 61 %0.66
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MUSTAFA BEŞİK 38 %0.41
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		110.303 %71.58
İyi Parti
İYİ PARTİ 		29.390 %19.07
Saadet Partisi
SAADET 		6.224 %4.04
Büyük Birlik Partisi
BBP 		3.629 %2.35
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		3.594 %2.33
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		393 %0.26
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		309 %0.20
Vatan Partisi
VATAN 		259 %0.17
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		114.193 %68.71
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		20.111 %12.10
Saadet Partisi
SAADET 		12.268 %7.38
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		11.147 %6.71
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		2.549 %1.53
Bağımsız
BĞMSZ 		2.134 %1.28
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.022 %1.22
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.071 %0.64
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		462 %0.28
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		155 %0.09
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		94 %0.06
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		4.217 %46.89
Saadet Partisi
SAADET 		4.091 %45.49
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		546 %6.07
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		140 %1.56
Kaynak: Anadolu Ajansı