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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

AKÇADAĞ SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • AKÇADAĞ Toplam Seçmen 25.265
  • Açılan Sandık 119
  • Kullanılan Oy 20.872
  • Geçerli Oy 20.091
  • Geçersiz Oy 781
  • Katılım Oranı %82.61
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

HASAN ULUTAŞ adalet-ve-kalkinma-partisi
HASAN
ULUTAŞ
%33.13 6.656 Oy
VAHAP ŞAHİN cumhuriyet-halk-partisi
VAHAP
ŞAHİN
%29.08 5.842 Oy
ALİ KAZGAN yeniden-refah-partisi
ALİ
KAZGAN
%25.16 5.054 Oy
TURGAY GÜNEŞ buyuk-birlik-partisi
TURGAY
GÜNEŞ
%10.70 2.149 Oy
ALİ EMRE saadet-partisi
ALİ
EMRE
%0.93 186 Oy
PARTİLER
Hür Dava Partisi
%0.45 90 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.41 82 Oy
Anadolu Birliği Partisi
%0.16 32 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 25.265
  • Kullanılan Oy 21.086
Adalet ve Kalkınma Partisi
%35.85 7.254 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%31.52 6.378 Oy
Yeniden Refah Partisi
%19.21 3.887 Oy
Büyük Birlik Partisi
%8.77 1.774 Oy
İyi Parti
%1.49 302 Oy
Saadet Partisi
%0.87 177 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.85 173 Oy
Hür Dava Partisi
%0.55 112 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0.27 54 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇADAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.13|6.656
HASAN ULUTAŞ 		%29.08 5.842 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %37.79 7.593
ARAPGİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.15 3.070
%48.80|3.318
HALUK CÖMERTOĞLU 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.21 14 %5.84 397
ARGUVAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.49 1.458
%40.94|2.254
ERSOY EREN 		%0 0 %0.16 9 %1.54 85 %27.38 1.507 %3.49 192
BATTALGAZİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.87|71.120
BAYRAM TAŞKIN 		%19.24 24.498 %0 0 %1.02 1.303 %0.87 1.110 %0.22 284 %22.77 28.985
DARENDE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.02|8.709
ALİCAN BOZKURT 		%0 0 %0 0 %1.34 212 %0 0 %0.95 151 %42.68 6.756
DOĞANŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.24 9.400
%50.95|11.339
MEHMET BAYRAM 		%0 0 %1.63 363 %1.16 258 %0.09 19 %3.94 877
DOĞANYOL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.23|1.428
HAKAN BAY 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %45.77 1.205
HEKİMHAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%46.61|6.250
MEHMET ŞERİF YILDIRIM 		%32.49 4.357 %1.42 190 %0 0 %0 0 %19.49 2.613
KALE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%60.33|2.482
İHSAN ÖZBAY 		%8.46 348 %0 0 %0.88 36 %0 0 %0 0 %30.34 1.248
KULUNCAK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %32.24 1.830
%37.00|2.100
ERHAN CENGİZ 		%0.49 28 %0 0 %0 0 %30.27 1.718
PÜTÜRGE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.16|4.792
MİKAİL SÜLÜK 		%0 0 %0 0 %0.93 84 %1.71 154 %0 0 %44.20 3.985
YAZIHAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.07 4.261
%43.28|4.384
ABDULVAHAP GÖÇER 		%0 0 %0.84 85 %2.87 291 %0.88 89 %10.06 1.019
YEŞİLYURT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.37|69.296
İLHAN GEÇİT 		%31.71 44.502 %0 0 %1.23 1.731 %0.69 964 %0.21 289 %16.80 23.574
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇADAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.85|7.254
 %31.52 6.378 %0 0 %1.49 302 %0 0 %0 0 %31.14 6.301
ARAPGİR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.09|3.133
 %45.86 3.117 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %8.05 547
ARGUVAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.23 1.320
%47.09|2.565
 %0 0 %0.31 17 %1.98 108 %0 0 %26.38 1.437
BATTALGAZİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.07|69.951
 %20.42 25.940 %0 0 %1.04 1.316 %1.01 1.281 %0 0 %22.46 28.527
DARENDE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.46|8.888
 %0 0 %0 0 %4.41 694 %0 0 %1.65 259 %37.49 5.902
DOĞANŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.47 9.422
%46.68|10.357
 %0 0 %2.10 465 %1.90 421 %0 0 %6.85 1.520
DOĞANYOL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.18|1.414
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %45.82 1.196
HEKİMHAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%47.74|6.397
 %31.27 4.190 %1.97 264 %0 0 %1.98 265 %17.04 2.284
KALE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.45|2.325
 %9.32 384 %0 0 %0.70 29 %0 0 %0 0 %33.53 1.381
KULUNCAK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %34.15 1.904
%36.24|2.021
 %1.00 56 %0 0 %0 0 %28.60 1.595
PÜTÜRGE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.36|4.889
 %0 0 %0 0 %1.01 91 %1.61 145 %0 0 %43.02 3.869
YAZIHAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.83 4.120
%41.23|4.160
 %0 0 %0.71 72 %3.19 322 %0 0 %14.03 1.416
YEŞİLYURT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.27|67.643
 %32.32 45.287 %0 0 %1.35 1.891 %0.77 1.078 %0 0 %17.30 24.239
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MUSTAFA KORKMAZ 7.818 %32.84
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MUSTAFA KIRTEKE 7.195 %30.22
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		KADİR HAKALMAZ 572 %2.40
Saadet Partisi
SAADET 		ALİ EMRE 166 %0.70
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ALİ KAZGAN 10.079 %46.48
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		HASAN SAKLI 6.550 %30.21
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		HACI HAKAN KELEŞ 3.497 %16.13
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		AYDIN ÜSTÜN 1.140 %5.26
Saadet Partisi
SAADET 		ALİ EMRE 305 %1.41
Büyük Birlik Partisi
BBP 		BİLAL YILMAZ 76 %0.35
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		DURAN BULUT 34 %0.16
Demokratik Sol Parti
DSP 		SEVDA KÖK 4 %0.02
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		İBRAHİM KOŞAR 1.809 %40.07
Büyük Birlik Partisi
BBP 		BAYRAM KARAASLAN 1.263 %27.97
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ABDULVAHAP GÖKÇEK 840 %18.60
Saadet Partisi
SAADET 		NECMETTİN ÖZCAN 545 %12.07
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		NECMİ ÖZDEMİR 36 %0.80
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ÖMER ŞAN 22 %0.49
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		9.289 %39.33
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		7.185 %30.42
Büyük Birlik Partisi
BBP 		4.428 %18.75
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		583 %2.47
Saadet Partisi
SAADET 		386 %1.63
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		70 %0.30
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		9.723 %44.88
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		6.038 %27.87
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		3.736 %17.24
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.583 %7.31
Saadet Partisi
SAADET 		347 %1.60
Büyük Birlik Partisi
BBP 		115 %0.53
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		52 %0.24
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		39 %0.18
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		16 %0.07
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		10 %0.05
Demokratik Sol Parti
DSP 		6 %0.03
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.618 %37.18
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.208 %27.76
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		892 %20.50
Saadet Partisi
SAADET 		490 %11.26
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		93 %2.14
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		51 %1.17
Kaynak: Anadolu Ajansı