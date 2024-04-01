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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

EKİNÖZÜ SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • EKİNÖZÜ Toplam Seçmen 8.073
  • Açılan Sandık 32
  • Kullanılan Oy 7.143
  • Geçerli Oy 6.694
  • Geçersiz Oy 449
  • Katılım Oranı %88.48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

HARUN VİCDAN cumhuriyet-halk-partisi
HARUN
VİCDAN
%40.84 2.734 Oy
HARUN ŞAHİN milliyetci-hareket-partisi
HARUN
ŞAHİN
%37.77 2.528 Oy
RAHMİ TORAMAN buyuk-birlik-partisi
RAHMİ
TORAMAN
%15.42 1.032 Oy
MUHAMMET ARICI yeniden-refah-partisi
MUHAMMET
ARICI
%3.90 261 Oy
BİLAL KAPLAN iyi-parti
BİLAL
KAPLAN
%0.82 55 Oy
PARTİLER
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.61 41 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0.40 27 Oy
Milli Yol Partisi
%0.13 9 Oy
Hür Dava Partisi
%0.10 7 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 8.073
  • Kullanılan Oy 7.132
Milliyetçi Hareket Partisi
%37.64 2.484 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%37.58 2.480 Oy
Büyük Birlik Partisi
%14.17 935 Oy
Yeniden Refah Partisi
%6.27 414 Oy
İyi Parti
%1.97 130 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%1.29 85 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.47 31 Oy
Milli Yol Partisi
%0.20 13 Oy
Hür Dava Partisi
%0.12 8 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AFŞİN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.28|17.945
KORAY KIRAÇ 		%5.61 2.327 %0 0 %6.40 2.652 %0.29 121 %0.49 205 %43.92 18.210
ANDIRIN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.91|11.071
AHMET SİNAN GÖKŞEN 		%15.64 3.402 %0 0 %16.48 3.583 %0 0 %0 0 %16.97 3.691
ÇAĞLAYANCERİT İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %4.43 599 %33.20 4.487
%37.31|5.043
YEMLİHA GÖKTAŞ 		%0.32 43 %0 0 %24.74 3.343
DULKADİROĞLU Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.46 39.500 %0 0 %0 0 %4.02 4.359 %1.46 1.587 %0.10 111 %57.95 62.775
EKİNÖZÜ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%40.84|2.734
HARUN VİCDAN 		%37.77 2.528 %0.82 55 %0.40 27 %0 0 %20.17 1.350
ELBİSTAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.74 21.578
%37.17|23.083
ERKAN GÜRBÜZ 		%0 0 %1.61 999 %0.36 221 %11.56 7.180 %14.56 9.043
GÖKSUN Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.77 9.369 %0 0 %0 0 %2.38 681 %0.55 156 %0 0 %64.30 18.382
NURHAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%53.77|3.654
İLHAMİ BOZAN 		%24.35 1.655 %0.38 26 %0 0 %0 0 %21.50 1.461
ONİKİŞUBAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.74|88.466
HANİFİ TOPTAŞ 		%9.72 21.108 %0 0 %4.31 9.367 %0.32 693 %0.16 349 %44.75 97.185
PAZARCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.28 14.173
%45.44|15.990
HAYDAR İKİZER 		%0 0 %0.84 294 %0 0 %0.82 289 %12.62 4.441
TÜRKOĞLU Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.97 16.980 %0 0 %0 0 %1.39 564 %0.41 167 %0 0 %56.22 22.744
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AFŞİN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.06|18.133
 %8.66 3.565 %0 0 %7.31 3.008 %0 0 %0 0 %39.97 16.451
ANDIRIN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.75|10.658
 %17.62 3.775 %0 0 %14.63 3.133 %0 0 %0 0 %18.00 3.855
ÇAĞLAYANCERİT İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %6.19 832 %33.20 4.459
%34.36|4.615
 %0 0 %0 0 %26.25 3.525
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.95 40.879 %0 0 %0 0 %3.85 4.142 %1.25 1.343 %0 0 %56.96 61.352
EKİNÖZÜ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %37.58 2.480
%37.64|2.484
 %1.97 130 %1.29 85 %0 0 %21.53 1.421
ELBİSTAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.90 20.362
%35.56|21.362
 %0 0 %2.30 1.383 %0.40 238 %8.04 4.829 %19.80 11.892
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.21 10.265 %0 0 %0 0 %3.96 1.123 %0 0 %0 0 %59.83 16.960
NURHAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%50.88|3.424
 %24.58 1.654 %0.74 50 %5.25 353 %0 0 %18.56 1.249
ONİKİŞUBAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.86|88.265
 %10.36 22.377 %0 0 %4.15 8.956 %0.25 530 %0 0 %44.40 95.913
PAZARCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.10 13.928
%44.92|15.604
 %0 0 %1.17 405 %0 0 %0 0 %13.81 4.797
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.61 16.939 %0 0 %0 0 %1.88 748 %0.43 169 %0 0 %55.09 21.901
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		BİLAL EKER 3.872 %51.66
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		FATİH VİCDAN 3.565 %47.57
Saadet Partisi
SAADET 		OKTAY CEYHAN 37 %0.49
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		RAMAZAN ÇOKBEKLER 21 %0.28
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		NURSİ ÇELEĞEN 2.861 %36.52
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		FATİH VİCDAN 2.638 %33.67
Saadet Partisi
SAADET 		BÜNYAMİN KILIÇ 1.890 %24.13
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		HİDAYET TAT 399 %5.09
Demokrat Parti
DP 		MURAT ÇETİNKAYA 26 %0.33
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ALMILA KAZANCI 20 %0.26
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		EROL ÜSTÜ 929 %28.01
Demokrat Parti
DP 		ALİ CEYLAN 717 %21.62
Büyük Birlik Partisi
BBP 		NURSİ ÇELEĞEN 713 %21.50
Saadet Partisi
SAADET 		HALİL BOZDOĞAN 518 %15.62
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		AHMET EKER 421 %12.69
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		KAZIM BODUR 19 %0.57
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.957 %53.11
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.448 %46.28
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		27 %0.36
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		13 %0.17
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		5 %0.07
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.055 %39.17
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.311 %29.63
Saadet Partisi
SAADET 		1.741 %22.32
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		617 %7.91
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		29 %0.37
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		24 %0.31
Demokrat Parti
DP 		22 %0.28
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		909 %27.78
Büyük Birlik Partisi
BBP 		715 %21.85
Demokrat Parti
DP 		670 %20.48
Saadet Partisi
SAADET 		511 %15.62
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		449 %13.72
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		18 %0.55
Kaynak: Anadolu Ajansı