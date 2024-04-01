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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

DULKADİROĞLU SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • DULKADİROĞLU Toplam Seçmen 146.649
  • Açılan Sandık 478
  • Kullanılan Oy 116.839
  • Geçerli Oy 108.332
  • Geçersiz Oy 8.507
  • Katılım Oranı %79.67
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

MEHMET AKPINAR yeniden-refah-partisi
MEHMET
AKPINAR
%46.16 50.004 Oy
NECATİ OKAY adalet-ve-kalkinma-partisi
NECATİ
OKAY
%36.46 39.500 Oy
BEKİR ERYILMAZ buyuk-birlik-partisi
BEKİR
ERYILMAZ
%4.33 4.687 Oy
SELAHADDİN CAN iyi-parti
SELAHADDİN
CAN
%4.02 4.359 Oy
MURAT KOZALAK saadet-partisi
MURAT
KOZALAK
%3.28 3.556 Oy
PARTİLER
Zafer Partisi
%1.67 1.805 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%1.46 1.587 Oy
Milli Yol Partisi
%0.70 756 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.58 627 Oy
Memleket Partisi
%0.55 598 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 146.649
  • Kullanılan Oy 116.941
Yeniden Refah Partisi
%43.53 46.888 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%37.95 40.879 Oy
Büyük Birlik Partisi
%4.79 5.155 Oy
İyi Parti
%3.85 4.142 Oy
Saadet Partisi
%3.06 3.299 Oy
Zafer Partisi
%1.71 1.843 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%1.25 1.343 Oy
Milli Yol Partisi
%0.77 833 Oy
Memleket Partisi
%0.64 692 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AFŞİN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.28|17.945
KORAY KIRAÇ 		%5.61 2.327 %0 0 %6.40 2.652 %0.29 121 %0.49 205 %43.92 18.210
ANDIRIN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.91|11.071
AHMET SİNAN GÖKŞEN 		%15.64 3.402 %0 0 %16.48 3.583 %0 0 %0 0 %16.97 3.691
ÇAĞLAYANCERİT İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %4.43 599 %33.20 4.487
%37.31|5.043
YEMLİHA GÖKTAŞ 		%0.32 43 %0 0 %24.74 3.343
DULKADİROĞLU Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.46 39.500 %0 0 %0 0 %4.02 4.359 %1.46 1.587 %0.10 111 %57.95 62.775
EKİNÖZÜ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%40.84|2.734
HARUN VİCDAN 		%37.77 2.528 %0.82 55 %0.40 27 %0 0 %20.17 1.350
ELBİSTAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.74 21.578
%37.17|23.083
ERKAN GÜRBÜZ 		%0 0 %1.61 999 %0.36 221 %11.56 7.180 %14.56 9.043
GÖKSUN Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.77 9.369 %0 0 %0 0 %2.38 681 %0.55 156 %0 0 %64.30 18.382
NURHAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%53.77|3.654
İLHAMİ BOZAN 		%24.35 1.655 %0.38 26 %0 0 %0 0 %21.50 1.461
ONİKİŞUBAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.74|88.466
HANİFİ TOPTAŞ 		%9.72 21.108 %0 0 %4.31 9.367 %0.32 693 %0.16 349 %44.75 97.185
PAZARCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.28 14.173
%45.44|15.990
HAYDAR İKİZER 		%0 0 %0.84 294 %0 0 %0.82 289 %12.62 4.441
TÜRKOĞLU Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.97 16.980 %0 0 %0 0 %1.39 564 %0.41 167 %0 0 %56.22 22.744
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AFŞİN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.06|18.133
 %8.66 3.565 %0 0 %7.31 3.008 %0 0 %0 0 %39.97 16.451
ANDIRIN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.75|10.658
 %17.62 3.775 %0 0 %14.63 3.133 %0 0 %0 0 %18.00 3.855
ÇAĞLAYANCERİT İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %6.19 832 %33.20 4.459
%34.36|4.615
 %0 0 %0 0 %26.25 3.525
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.95 40.879 %0 0 %0 0 %3.85 4.142 %1.25 1.343 %0 0 %56.96 61.352
EKİNÖZÜ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %37.58 2.480
%37.64|2.484
 %1.97 130 %1.29 85 %0 0 %21.53 1.421
ELBİSTAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.90 20.362
%35.56|21.362
 %0 0 %2.30 1.383 %0.40 238 %8.04 4.829 %19.80 11.892
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.21 10.265 %0 0 %0 0 %3.96 1.123 %0 0 %0 0 %59.83 16.960
NURHAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%50.88|3.424
 %24.58 1.654 %0.74 50 %5.25 353 %0 0 %18.56 1.249
ONİKİŞUBAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.86|88.265
 %10.36 22.377 %0 0 %4.15 8.956 %0.25 530 %0 0 %44.40 95.913
PAZARCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.10 13.928
%44.92|15.604
 %0 0 %1.17 405 %0 0 %0 0 %13.81 4.797
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.61 16.939 %0 0 %0 0 %1.88 748 %0.43 169 %0 0 %55.09 21.901
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		NECATİ OKAY 79.995 %67.79
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		AYHAN ÇİFTARSLAN 18.362 %15.56
Büyük Birlik Partisi
BBP 		BEKİR ERYILMAZ 13.249 %11.23
Saadet Partisi
SAADET 		BÜNYAMİN GÖKÇE 2.137 %1.81
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ALİ TÜRK 1.180 %1.00
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		NECATİ OKAY 79.890 %68.04
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		NESLİHAN KOCA NERGİZ 24.979 %21.27
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ALİ ZABUN 4.930 %4.20
Saadet Partisi
SAADET 		MUSTAFA VAHDET SÜRÜCÜ 4.111 %3.50
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		METİN GÖNÜLŞEN 1.433 %1.22
Büyük Birlik Partisi
BBP 		HAYATİ BAKDUR 1.339 %1.14
Demokrat Parti
DP 		CENGİZ ARDIÇ 480 %0.41
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		DERYA KAZANCI 254 %0.22
31 MART 2019 30 MART 2014
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		81.639 %69.59
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		18.972 %16.17
Büyük Birlik Partisi
BBP 		12.471 %10.63
Saadet Partisi
SAADET 		2.212 %1.89
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.079 %0.92
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		377 %0.32
Demokrat Parti
DP 		245 %0.21
Vatan Partisi
VATAN 		211 %0.18
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		111 %0.09
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		79.268 %67.74
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		24.197 %20.68
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		5.444 %4.65
Saadet Partisi
SAADET 		3.719 %3.18
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.151 %1.84
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.325 %1.13
Demokrat Parti
DP 		476 %0.41
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		258 %0.22
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		113 %0.10
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		37 %0.03
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		31 %0.03
Kaynak: Anadolu Ajansı