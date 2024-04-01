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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

ANDIRIN SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • ANDIRIN Toplam Seçmen 26.972
  • Açılan Sandık 107
  • Kullanılan Oy 23.835
  • Geçerli Oy 21.747
  • Geçersiz Oy 2.088
  • Katılım Oranı %88.37
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

AHMET SİNAN GÖKŞEN adalet-ve-kalkinma-partisi
AHMET SİNAN
GÖKŞEN
%50.91 11.071 Oy
ALİ ÇATALBAŞ iyi-parti
ALİ
ÇATALBAŞ
%16.48 3.583 Oy
TURAN TEKATLI cumhuriyet-halk-partisi
TURAN
TEKATLI
%15.64 3.402 Oy
HAYATİ TEMİZ yeniden-refah-partisi
HAYATİ
TEMİZ
%12.42 2.700 Oy
DURMUŞ KARAKAŞ memleket-partisi
DURMUŞ
KARAKAŞ
%2.25 489 Oy
PARTİLER
Zafer Partisi
%1.04 226 Oy
Milli Yol Partisi
%0.62 134 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.45 98 Oy
Hür Dava Partisi
%0.20 44 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 26.972
  • Kullanılan Oy 23.832
Adalet ve Kalkınma Partisi
%49.75 10.658 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%17.62 3.775 Oy
İyi Parti
%14.63 3.133 Oy
Yeniden Refah Partisi
%12.48 2.674 Oy
Memleket Partisi
%2.67 571 Oy
Zafer Partisi
%1.16 248 Oy
Milli Yol Partisi
%0.46 98 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.28 60 Oy
Demokratik Sol Parti
%0.25 53 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AFŞİN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.28|17.945
KORAY KIRAÇ 		%5.61 2.327 %0 0 %6.40 2.652 %0.29 121 %0.49 205 %43.92 18.210
ANDIRIN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.91|11.071
AHMET SİNAN GÖKŞEN 		%15.64 3.402 %0 0 %16.48 3.583 %0 0 %0 0 %16.97 3.691
ÇAĞLAYANCERİT İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %4.43 599 %33.20 4.487
%37.31|5.043
YEMLİHA GÖKTAŞ 		%0.32 43 %0 0 %24.74 3.343
DULKADİROĞLU Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.46 39.500 %0 0 %0 0 %4.02 4.359 %1.46 1.587 %0.10 111 %57.95 62.775
EKİNÖZÜ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%40.84|2.734
HARUN VİCDAN 		%37.77 2.528 %0.82 55 %0.40 27 %0 0 %20.17 1.350
ELBİSTAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.74 21.578
%37.17|23.083
ERKAN GÜRBÜZ 		%0 0 %1.61 999 %0.36 221 %11.56 7.180 %14.56 9.043
GÖKSUN Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.77 9.369 %0 0 %0 0 %2.38 681 %0.55 156 %0 0 %64.30 18.382
NURHAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%53.77|3.654
İLHAMİ BOZAN 		%24.35 1.655 %0.38 26 %0 0 %0 0 %21.50 1.461
ONİKİŞUBAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.74|88.466
HANİFİ TOPTAŞ 		%9.72 21.108 %0 0 %4.31 9.367 %0.32 693 %0.16 349 %44.75 97.185
PAZARCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.28 14.173
%45.44|15.990
HAYDAR İKİZER 		%0 0 %0.84 294 %0 0 %0.82 289 %12.62 4.441
TÜRKOĞLU Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.97 16.980 %0 0 %0 0 %1.39 564 %0.41 167 %0 0 %56.22 22.744
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AFŞİN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.06|18.133
 %8.66 3.565 %0 0 %7.31 3.008 %0 0 %0 0 %39.97 16.451
ANDIRIN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.75|10.658
 %17.62 3.775 %0 0 %14.63 3.133 %0 0 %0 0 %18.00 3.855
ÇAĞLAYANCERİT İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %6.19 832 %33.20 4.459
%34.36|4.615
 %0 0 %0 0 %26.25 3.525
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.95 40.879 %0 0 %0 0 %3.85 4.142 %1.25 1.343 %0 0 %56.96 61.352
EKİNÖZÜ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %37.58 2.480
%37.64|2.484
 %1.97 130 %1.29 85 %0 0 %21.53 1.421
ELBİSTAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.90 20.362
%35.56|21.362
 %0 0 %2.30 1.383 %0.40 238 %8.04 4.829 %19.80 11.892
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.21 10.265 %0 0 %0 0 %3.96 1.123 %0 0 %0 0 %59.83 16.960
NURHAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%50.88|3.424
 %24.58 1.654 %0.74 50 %5.25 353 %0 0 %18.56 1.249
ONİKİŞUBAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.86|88.265
 %10.36 22.377 %0 0 %4.15 8.956 %0.25 530 %0 0 %44.40 95.913
PAZARCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.10 13.928
%44.92|15.604
 %0 0 %1.17 405 %0 0 %0 0 %13.81 4.797
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.61 16.939 %0 0 %0 0 %1.88 748 %0.43 169 %0 0 %55.09 21.901
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		AHMET DOĞAN 13.942 %63.64
İyi Parti
İYİ PARTİ 		ALİ ÇATALBAŞ 7.585 %34.62
Saadet Partisi
SAADET 		ABDULLAH TOR 265 %1.21
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MEHMET KAR 115 %0.52
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		BAKİ TEZCAN 8.980 %39.81
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ALİ ÇATALBAŞ 8.615 %38.19
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ABDULLAH NAİM ÇETİN 4.424 %19.61
Büyük Birlik Partisi
BBP 		ENVER BALTAŞ 225 %1.00
Saadet Partisi
SAADET 		ALİ ŞAHİN 211 %0.94
Demokrat Parti
DP 		ÖMER DÖNMEZ 64 %0.28
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MEHMET KAR 38 %0.17
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		13.902 %64.28
İyi Parti
İYİ PARTİ 		7.169 %33.15
Saadet Partisi
SAADET 		320 %1.48
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		129 %0.60
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		108 %0.50
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		8.956 %40.15
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		8.382 %37.58
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.336 %19.44
Büyük Birlik Partisi
BBP 		239 %1.07
Saadet Partisi
SAADET 		204 %0.91
Demokrat Parti
DP 		69 %0.31
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		53 %0.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		24 %0.11
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		21 %0.09
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		20 %0.09
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.045 %47.22
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.425 %32.90
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		409 %9.44
Demokrat Parti
DP 		394 %9.10
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		52 %1.20
Demokratik Sol Parti
DSP 		6 %0.14
Kaynak: Anadolu Ajansı