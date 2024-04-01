60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

TAVŞANLI SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • TAVŞANLI Toplam Seçmen 3.211
  • Açılan Sandık 10
  • Kullanılan Oy 2.839
  • Geçerli Oy 2.704
  • Geçersiz Oy 135
  • Katılım Oranı %88.41
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

MÜCAHİT KAÇAR adalet-ve-kalkinma-partisi
MÜCAHİT
KAÇAR
%72.93 1.972 Oy
DAVUT CENGİZ demokrasi-ve-atilim-partisi
DAVUT
CENGİZ
%14.98 405 Oy
MEHMET HASİP BAŞEĞMEZ cumhuriyet-halk-partisi
MEHMET HASİP
BAŞEĞMEZ
%5.21 141 Oy
HÜSEYİN AÇIKEL yeniden-refah-partisi
HÜSEYİN
AÇIKEL
%3.29 89 Oy
SADRETTİN ORUÇ halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
SADRETTİN
ORUÇ
%1.59 43 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0.63 17 Oy
İyi Parti
%0.59 16 Oy
Hür Dava Partisi
%0.59 16 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.18 5 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 3.211
  • Kullanılan Oy 2.836
Adalet ve Kalkınma Partisi
%67.15 1.793 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%14.83 396 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%8.65 231 Oy
Yeniden Refah Partisi
%7.12 190 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%1.80 48 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.45 12 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALTINOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.57 2.332
%49.54|2.714
YASEMİN FAZLACA 		%0.77 42 %0.57 31 %0.57 31 %0 0 %5.99 328
ARMUTLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.88|2.489
CENGİZ ARSLAN 		%5.62 305 %40.76 2.211 %0.53 29 %0.53 29 %0 0 %6.67 362
ÇİFTLİKKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.78 8.563
%51.05|11.571
ADİL YELE 		%2.66 602 %0.63 142 %1.58 358 %0 0 %6.30 1.429
ÇINARCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.39 4.451
%54.58|6.015
AVNİ KURT 		%1.19 131 %0.79 87 %1.06 117 %0.04 4 %1.95 215
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.35 23.589
%46.39|27.122
MEHMET GÜREL 		%0 0 %1.59 930 %3.08 1.802 %0.10 56 %8.49 4.966
TERMAL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%75.71|1.359
HÜSEYİN SİNAN ACAR 		%10.53 189 %9.19 165 %0.33 6 %0.11 2 %0 0 %4.12 74
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ESENKÖY Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.98 1.106 %2.17 65
%59.11|1.768
MEHMET TEMEL 		%0.30 9 %0.64 19 %0 0 %0.80 24
KADIKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.82 1.825
%57.81|2.790
YILMAZ TAVŞAN 		%1.20 58 %0.52 25 %1.28 62 %0 0 %1.37 66
KAYTAZDERE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.03 1.461
%45.75|1.518
DOĞAN ÇİTİL 		%1.96 65 %5.76 191 %0.48 16 %0 0 %2.02 67
KORU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.41 2.151
%49.51|2.295
KAMİL YAMAN 		%1.19 55 %0.65 30 %1.32 61 %0 0 %0.93 43
SUBAŞI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.56 1.590
%44.67|1.997
TURAN CANBAY 		%6.33 283 %0.22 10 %1.10 49 %0 0 %12.12 542
TAŞKÖPRÜ Demokrat Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.23 704 %24.60 715 %0.62 18 %0.41 12 %1.10 32 %0 0 %49.04 1.425
TAVŞANLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%72.93|1.972
MÜCAHİT KAÇAR 		%5.21 141 %0.63 17 %0.59 16 %1.59 43 %0 0 %19.05 515
TEŞVİKİYE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.76 1.265 %6.50 188
%47.67|1.378
MUSTAFA NURTEN 		%0.28 8 %0.97 28 %0 0 %0.83 24
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALTINOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.86 2.284
%45.99|2.509
 %1.96 107 %0.73 40 %0 0 %0 0 %9.46 516
ARMUTLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.15|2.372
 %10.05 540 %36.62 1.967 %1.36 73 %0 0 %0 0 %7.82 420
ÇİFTLİKKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.72 7.822
%47.57|10.718
 %6.41 1.444 %1.28 289 %0 0 %0 0 %10.02 2.258
ÇINARCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.62 4.137
%53.11|5.840
 %3.45 379 %1.61 177 %0 0 %0.05 6 %4.16 457
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.44 21.729
%43.27|25.113
 %0 0 %3.60 2.091 %3.90 2.263 %0 0 %11.79 6.840
TERMAL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%64.92|1.179
 %17.95 326 %9.86 179 %0 0 %0 0 %0 0 %7.27 132
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ESENKÖY Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.71 1.155 %8.88 265
%52.11|1.555
 %0 0 %0 0 %0 0 %0.30 9
KADIKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.42 1.803
%57.60|2.775
 %2.95 142 %0 0 %0 0 %0 0 %2.03 98
KAYTAZDERE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.80 1.374
%44.78|1.472
 %4.99 164 %5.96 196 %0 0 %0 0 %2.46 81
KORU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.82 1.961
%51.03|2.337
 %4.85 222 %0 0 %0 0 %0 0 %1.31 60
SUBAŞI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.42 1.488
%45.89|2.043
 %8.58 382 %0 0 %0 0 %0 0 %12.11 539
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.95 750 %26.92 778 %1.90 55 %0 0 %0 0 %0 0 %45.22 1.307
TAVŞANLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%67.15|1.793
 %8.65 231 %1.80 48 %0 0 %0 0 %0 0 %22.40 598
TEŞVİKİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.30|1.219
 %13.75 387 %42.59 1.199 %0 0 %0 0 %0 0 %0.36 10
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Saadet Partisi
SAADET 		MÜCAHİT KAÇAR 1.015 %49.73
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		KADRİ ÇİÇEK 952 %46.64
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		SALİM AY 46 %2.25
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		LOKMAN AKTAŞ 14 %0.69
İyi Parti
İYİ PARTİ 		DOĞUKAN MEMİŞOĞLU 11 %0.54
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ÖZER ÇOLAK 3 %0.15
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		KADRİ ÇİÇEK 686 %39.45
Saadet Partisi
SAADET 		ZAFER DEMİRARSLAN 620 %35.65
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		RUHİ BOZKURT 405 %23.29
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MURAT MEMİŞ 22 %1.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		AYŞE TOP 6 %0.35
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		989 %48.70
Saadet Partisi
SAADET 		884 %43.53
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		75 %3.69
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		38 %1.87
İyi Parti
İYİ PARTİ 		24 %1.18
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		21 %1.03
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		661 %38.39
Saadet Partisi
SAADET 		543 %31.53
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		396 %23.00
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		122 %7.08
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		861 %52.44
Demokrat Parti
DP 		710 %43.24
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		29 %1.77
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		17 %1.04
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		16 %0.97
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		9 %0.55
Kaynak: Anadolu Ajansı