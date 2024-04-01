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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

ÇİFTLİKKÖY SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • ÇİFTLİKKÖY Toplam Seçmen 31.771
  • Açılan Sandık 94
  • Kullanılan Oy 23.466
  • Geçerli Oy 22.665
  • Geçersiz Oy 801
  • Katılım Oranı %73.86
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

ADİL YELE cumhuriyet-halk-partisi
ADİL
YELE
%51.05 11.571 Oy
RECEP HACI adalet-ve-kalkinma-partisi
RECEP
HACI
%37.78 8.563 Oy
YAŞAR BOZ milliyetci-hareket-partisi
YAŞAR
BOZ
%2.66 602 Oy
ERKAN PELİTOĞLU yeniden-refah-partisi
ERKAN
PELİTOĞLU
%2.22 504 Oy
ERSİN DOĞAN zafer-partisi
ERSİN
DOĞAN
%2.02 458 Oy
PARTİLER
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%1.58 358 Oy
Saadet Partisi
%0.69 156 Oy
İyi Parti
%0.63 142 Oy
Hür Dava Partisi
%0.48 109 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0.34 76 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 31.771
  • Kullanılan Oy 23.456
Cumhuriyet Halk Partisi
%47.57 10.718 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%34.72 7.822 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%6.41 1.444 Oy
Zafer Partisi
%3.60 810 Oy
Yeniden Refah Partisi
%2.88 650 Oy
İyi Parti
%1.28 289 Oy
Saadet Partisi
%0.94 212 Oy
Hür Dava Partisi
%0.81 183 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0.79 177 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALTINOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.57 2.332
%49.54|2.714
YASEMİN FAZLACA 		%0.77 42 %0.57 31 %0.57 31 %0 0 %5.99 328
ARMUTLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.88|2.489
CENGİZ ARSLAN 		%5.62 305 %40.76 2.211 %0.53 29 %0.53 29 %0 0 %6.67 362
ÇİFTLİKKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.78 8.563
%51.05|11.571
ADİL YELE 		%2.66 602 %0.63 142 %1.58 358 %0 0 %6.30 1.429
ÇINARCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.39 4.451
%54.58|6.015
AVNİ KURT 		%1.19 131 %0.79 87 %1.06 117 %0.04 4 %1.95 215
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.35 23.589
%46.39|27.122
MEHMET GÜREL 		%0 0 %1.59 930 %3.08 1.802 %0.10 56 %8.49 4.966
TERMAL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%75.71|1.359
HÜSEYİN SİNAN ACAR 		%10.53 189 %9.19 165 %0.33 6 %0.11 2 %0 0 %4.12 74
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ESENKÖY Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.98 1.106 %2.17 65
%59.11|1.768
MEHMET TEMEL 		%0.30 9 %0.64 19 %0 0 %0.80 24
KADIKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.82 1.825
%57.81|2.790
YILMAZ TAVŞAN 		%1.20 58 %0.52 25 %1.28 62 %0 0 %1.37 66
KAYTAZDERE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.03 1.461
%45.75|1.518
DOĞAN ÇİTİL 		%1.96 65 %5.76 191 %0.48 16 %0 0 %2.02 67
KORU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.41 2.151
%49.51|2.295
KAMİL YAMAN 		%1.19 55 %0.65 30 %1.32 61 %0 0 %0.93 43
SUBAŞI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.56 1.590
%44.67|1.997
TURAN CANBAY 		%6.33 283 %0.22 10 %1.10 49 %0 0 %12.12 542
TAŞKÖPRÜ Demokrat Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.23 704 %24.60 715 %0.62 18 %0.41 12 %1.10 32 %0 0 %49.04 1.425
TAVŞANLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%72.93|1.972
MÜCAHİT KAÇAR 		%5.21 141 %0.63 17 %0.59 16 %1.59 43 %0 0 %19.05 515
TEŞVİKİYE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.76 1.265 %6.50 188
%47.67|1.378
MUSTAFA NURTEN 		%0.28 8 %0.97 28 %0 0 %0.83 24
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALTINOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.86 2.284
%45.99|2.509
 %1.96 107 %0.73 40 %0 0 %0 0 %9.46 516
ARMUTLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.15|2.372
 %10.05 540 %36.62 1.967 %1.36 73 %0 0 %0 0 %7.82 420
ÇİFTLİKKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.72 7.822
%47.57|10.718
 %6.41 1.444 %1.28 289 %0 0 %0 0 %10.02 2.258
ÇINARCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.62 4.137
%53.11|5.840
 %3.45 379 %1.61 177 %0 0 %0.05 6 %4.16 457
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.44 21.729
%43.27|25.113
 %0 0 %3.60 2.091 %3.90 2.263 %0 0 %11.79 6.840
TERMAL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%64.92|1.179
 %17.95 326 %9.86 179 %0 0 %0 0 %0 0 %7.27 132
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ESENKÖY Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.71 1.155 %8.88 265
%52.11|1.555
 %0 0 %0 0 %0 0 %0.30 9
KADIKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.42 1.803
%57.60|2.775
 %2.95 142 %0 0 %0 0 %0 0 %2.03 98
KAYTAZDERE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.80 1.374
%44.78|1.472
 %4.99 164 %5.96 196 %0 0 %0 0 %2.46 81
KORU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.82 1.961
%51.03|2.337
 %4.85 222 %0 0 %0 0 %0 0 %1.31 60
SUBAŞI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.42 1.488
%45.89|2.043
 %8.58 382 %0 0 %0 0 %0 0 %12.11 539
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.95 750 %26.92 778 %1.90 55 %0 0 %0 0 %0 0 %45.22 1.307
TAVŞANLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%67.15|1.793
 %8.65 231 %1.80 48 %0 0 %0 0 %0 0 %22.40 598
TEŞVİKİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.30|1.219
 %13.75 387 %42.59 1.199 %0 0 %0 0 %0 0 %0.36 10
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ALİ MURAT SİLPAGAR 7.560 %43.25
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		NEDİM GÜLER 5.248 %30.02
İyi Parti
İYİ PARTİ 		METİN DAĞ 3.803 %21.76
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		İSA YILMAZ 594 %3.40
Saadet Partisi
SAADET 		İBRAHİM HABERAL 214 %1.22
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ERDAL AKYÜZ 33 %0.19
Vatan Partisi
VATAN 		HAKKI YILDIRIM 29 %0.17
PARTİLER ADAY OY ORAN
Anavatan Partisi
ANAP 		METİN DAĞ 3.328 %34.30
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MURAT BEKTAŞ 3.195 %32.93
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		SEZER KÖYMEN 2.380 %24.53
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MUHSİN KURUMAZ 538 %5.54
Saadet Partisi
SAADET 		SALİH GÜLTEKİN 171 %1.76
Demokratik Sol Parti
DSP 		NECATİ KARA 65 %0.67
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		RIZA KALYONCU 26 %0.27
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		7.044 %40.49
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		5.363 %30.83
İyi Parti
İYİ PARTİ 		3.051 %17.54
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.403 %8.06
Saadet Partisi
SAADET 		253 %1.45
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		196 %1.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		34 %0.20
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		27 %0.16
Vatan Partisi
VATAN 		27 %0.16
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		5.925 %40.84
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.872 %33.58
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.919 %13.23
Demokrat Parti
DP 		1.272 %8.77
Saadet Partisi
SAADET 		208 %1.43
Büyük Birlik Partisi
BBP 		140 %0.96
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		92 %0.63
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		40 %0.28
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		23 %0.16
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		17 %0.12
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.122 %32.50
Anavatan Partisi
ANAP 		2.970 %30.91
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.324 %24.19
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		716 %7.45
Saadet Partisi
SAADET 		239 %2.49
Demokratik Sol Parti
DSP 		150 %1.56
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		54 %0.56
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		32 %0.33
Kaynak: Anadolu Ajansı