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Ajans Veri Saati: 03 Nisan 2024, 07:04
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi

  • KISALTMA

    DEM Parti

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM Parti TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı Toplam İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0

NEDİM ORUÇ

Nedim Oruç
  • PARTİSİ : DEM Parti
  • BÖLGESİ : YALOVA / KAYTAZDERE
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Anadolu Ajansı