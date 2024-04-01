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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

GÜLNAR SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • GÜLNAR Toplam Seçmen 21.237
  • Açılan Sandık 96
  • Kullanılan Oy 18.931
  • Geçerli Oy 17.968
  • Geçersiz Oy 963
  • Katılım Oranı %89.14
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

FATİH ÖNGE milliyetci-hareket-partisi
FATİH
ÖNGE
%35.15 6.316 Oy
YÜKSEL ÇELİK iyi-parti
YÜKSEL
ÇELİK
%30.47 5.474 Oy
BAYRAM ALİ DEDE cumhuriyet-halk-partisi
BAYRAM ALİ
DEDE
%29.94 5.380 Oy
ÖMER ALİ BİLGİN yeniden-refah-partisi
ÖMER ALİ
BİLGİN
%3.17 570 Oy
TARIK BERÇEM zafer-partisi
TARIK
BERÇEM
%0.33 59 Oy
PARTİLER
Saadet Partisi
%0.19 35 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0.14 26 Oy
Millet Partisi
%0.14 26 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.12 22 Oy
Hür Dava Partisi
%0.12 22 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 21.237
  • Kullanılan Oy 18.937
Milliyetçi Hareket Partisi
%36.82 6.545 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%32.14 5.713 Oy
İyi Parti
%25.44 4.523 Oy
Yeniden Refah Partisi
%3.20 568 Oy
Zafer Partisi
%1.23 219 Oy
Saadet Partisi
%0.21 37 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0.20 35 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0.18 32 Oy
Hür Dava Partisi
%0.17 30 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKDENİZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.39 39.375 %23.50 30.444 %0 0 %1.53 1.980
%36.92|47.843
HOŞYAR SARIYILDIZ 		%0.49 640 %7.17 9.288
ANAMUR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%57.73|25.064
DURMUŞ DENİZ 		%37.18 16.140 %2.01 873 %0 0 %0 0 %3.08 1.337
AYDINCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.36 2.476
%62.66|4.948
ÖZKAN KILIÇARPA 		%0 0 %4.03 318 %0 0 %0.29 23 %1.66 131
BOZYAZI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %27.76 4.906
%37.59|6.642
MUSTAFA ÇETİNKAYA 		%31.81 5.622 %0 0 %0.84 149 %1.99 352
ÇAMLIYAYLA İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %5.79 368 %44.21 2.812
%47.52|3.023
MEHMET FATİH SOFU 		%0 0 %0 0 %2.48 158
ERDEMLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %37.51 34.283
%42.55|38.893
MUSTAFA KARA 		%16.34 14.932 %0 0 %0.06 57 %3.54 3.237
GÜLNAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %29.94 5.380
%35.15|6.316
FATİH ÖNGE 		%30.47 5.474 %0 0 %0 0 %4.44 798
MEZİTLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%23.78 27.331
%63.30|72.742
AHMET SERKAN TUNCER 		%0 0 %1.12 1.289 %0 0 %6.17 7.091 %5.63 6.470
MUT İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %12.19 4.989 %34.05 13.940
%48.54|19.872
MURAT ORHAN 		%0 0 %0 0 %5.22 2.135
SİLİFKE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%56.61|45.274
MUSTAFA TURGUT 		%38.04 30.424 %1.41 1.127 %0 0 %0.22 172 %3.72 2.978
TARSUS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%46.16|88.415
ALİ BOLTAÇ 		%35.61 68.217 %6.00 11.494 %0 0 %0.09 177 %12.13 23.239
TOROSLAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%47.05|76.476
ABDURRAHMAN YILDIZ 		%39.65 64.451 %5.66 9.193 %0 0 %0.08 130 %7.56 12.290
YENİŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%16.86 23.892
%62.26|88.227
ABDULLAH ÖZYİĞİT 		%0 0 %1.92 2.721 %0 0 %10.96 15.530 %8.00 11.333
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKDENİZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.09 36.402 %28.14 36.467 %0 0 %1.65 2.136
%33.64|43.598
 %0 0 %8.48 10.991
ANAMUR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%53.52|23.102
 %37.20 16.061 %3.07 1.327 %0 0 %2.53 1.094 %3.67 1.585
AYDINCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.32 2.623
%59.41|4.676
 %0 0 %4.98 392 %0 0 %0 0 %2.29 180
BOZYAZI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %29.82 5.211
%39.04|6.821
 %27.70 4.839 %0 0 %0.31 55 %3.12 546
ÇAMLIYAYLA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %9.83 621
%45.26|2.860
 %41.75 2.638 %0 0 %0 0 %3.17 200
ERDEMLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %36.98 33.734
%42.33|38.618
 %14.50 13.232 %0 0 %0 0 %6.18 5.641
GÜLNAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %32.14 5.713
%36.82|6.545
 %25.44 4.523 %0 0 %0 0 %5.60 996
MEZİTLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.98 28.658
%64.14|73.581
 %0 0 %1.99 2.286 %0 0 %0 0 %8.89 10.195
MUT İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %19.73 8.026 %35.56 14.465
%36.94|15.029
 %0 0 %0.19 78 %7.58 3.085
SİLİFKE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%55.18|43.968
 %37.42 29.813 %2.19 1.745 %0 0 %0 0 %5.21 4.154
TARSUS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.53|86.857
 %35.48 67.677 %6.36 12.124 %0 0 %0 0 %12.63 24.092
TOROSLAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%47.56|77.092
 %37.05 60.052 %5.09 8.253 %0 0 %0.38 610 %9.92 16.085
YENİŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.15 27.089
%67.35|95.255
 %0 0 %2.52 3.558 %0 0 %0 0 %10.98 15.522
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ALPASLAN ÜNÜVAR 8.760 %49.21
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MEHMET KALE 7.840 %44.04
İyi Parti
İYİ PARTİ 		AHMET SARI 1.083 %6.08
Saadet Partisi
SAADET 		ERCAN ŞAHİN 67 %0.38
Demokratik Sol Parti
DSP 		MUSTAFA KEMAL TEKİN 34 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MUSTAFA OLCAY 19 %0.11
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		AHMET GÜNEL 5.798 %34.06
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MEHMET BAHAR 5.668 %33.30
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		FATMA HALİDE AK GÜLCAN 2.883 %16.94
Demokrat Parti
DP 		MEHMET KALE 2.231 %13.11
Saadet Partisi
SAADET 		ŞEREF IŞIK 388 %2.28
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		METİN KARATAŞ 53 %0.31
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		AHMET GÜNEL 2.105 %41.61
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ERKAN ARICI 1.611 %31.84
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		NEJDET TOPBAŞOĞLU 1.219 %24.10
Saadet Partisi
SAADET 		ALİ TAK 58 %1.15
Demokratik Sol Parti
DSP 		KASIM YAŞAR BAHAR 32 %0.63
Demokrat Parti
DP 		AHMET KOÇAŞ 21 %0.42
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		NURİ DOĞAN 13 %0.26
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		9.093 %51.61
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		6.568 %37.28
İyi Parti
İYİ PARTİ 		1.827 %10.37
Saadet Partisi
SAADET 		71 %0.40
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		47 %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		13 %0.07
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		6.185 %36.48
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		5.550 %32.73
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.108 %18.33
Demokrat Parti
DP 		1.546 %9.12
Saadet Partisi
SAADET 		490 %2.89
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		23 %0.14
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		22 %0.13
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		16 %0.09
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		15 %0.09
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.071 %41.20
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.580 %31.43
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.239 %24.65
Saadet Partisi
SAADET 		67 %1.33
Demokratik Sol Parti
DSP 		45 %0.90
Demokrat Parti
DP 		25 %0.50
Kaynak: Anadolu Ajansı