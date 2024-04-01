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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

SİLİFKE SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • SİLİFKE Toplam Seçmen 99.550
  • Açılan Sandık 331
  • Kullanılan Oy 83.533
  • Geçerli Oy 79.975
  • Geçersiz Oy 3.558
  • Katılım Oranı %83.91
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

MUSTAFA TURGUT cumhuriyet-halk-partisi
MUSTAFA
TURGUT
%56.61 45.274 Oy
SADIK ALTUNOK milliyetci-hareket-partisi
SADIK
ALTUNOK
%38.04 30.424 Oy
ALİ ÖZGÜR iyi-parti
ALİ
ÖZGÜR
%1.41 1.127 Oy
ZEYNEL DİNİZ zafer-partisi
ZEYNEL
DİNİZ
%1.23 983 Oy
ERSOY ŞAHİN yeniden-refah-partisi
ERSOY
ŞAHİN
%0.83 667 Oy
PARTİLER
Demokrat Parti
%0.23 182 Oy
Saadet Partisi
%0.22 178 Oy
BAĞIMSIZ
%0.22 172 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.21 164 Oy
Hür Dava Partisi
%0.20 163 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 99.550
  • Kullanılan Oy 83.530
Cumhuriyet Halk Partisi
%55.18 43.968 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%37.42 29.813 Oy
İyi Parti
%2.19 1.745 Oy
Zafer Partisi
%2.06 1.645 Oy
Yeniden Refah Partisi
%1.03 821 Oy
Demokrat Parti
%0.36 285 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.28 221 Oy
Saadet Partisi
%0.23 186 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0.21 166 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKDENİZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.39 39.375 %23.50 30.444 %0 0 %1.53 1.980
%36.92|47.843
HOŞYAR SARIYILDIZ 		%0.49 640 %7.17 9.288
ANAMUR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%57.73|25.064
DURMUŞ DENİZ 		%37.18 16.140 %2.01 873 %0 0 %0 0 %3.08 1.337
AYDINCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.36 2.476
%62.66|4.948
ÖZKAN KILIÇARPA 		%0 0 %4.03 318 %0 0 %0.29 23 %1.66 131
BOZYAZI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %27.76 4.906
%37.59|6.642
MUSTAFA ÇETİNKAYA 		%31.81 5.622 %0 0 %0.84 149 %1.99 352
ÇAMLIYAYLA İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %5.79 368 %44.21 2.812
%47.52|3.023
MEHMET FATİH SOFU 		%0 0 %0 0 %2.48 158
ERDEMLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %37.51 34.283
%42.55|38.893
MUSTAFA KARA 		%16.34 14.932 %0 0 %0.06 57 %3.54 3.237
GÜLNAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %29.94 5.380
%35.15|6.316
FATİH ÖNGE 		%30.47 5.474 %0 0 %0 0 %4.44 798
MEZİTLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%23.78 27.331
%63.30|72.742
AHMET SERKAN TUNCER 		%0 0 %1.12 1.289 %0 0 %6.17 7.091 %5.63 6.470
MUT İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %12.19 4.989 %34.05 13.940
%48.54|19.872
MURAT ORHAN 		%0 0 %0 0 %5.22 2.135
SİLİFKE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%56.61|45.274
MUSTAFA TURGUT 		%38.04 30.424 %1.41 1.127 %0 0 %0.22 172 %3.72 2.978
TARSUS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%46.16|88.415
ALİ BOLTAÇ 		%35.61 68.217 %6.00 11.494 %0 0 %0.09 177 %12.13 23.239
TOROSLAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%47.05|76.476
ABDURRAHMAN YILDIZ 		%39.65 64.451 %5.66 9.193 %0 0 %0.08 130 %7.56 12.290
YENİŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%16.86 23.892
%62.26|88.227
ABDULLAH ÖZYİĞİT 		%0 0 %1.92 2.721 %0 0 %10.96 15.530 %8.00 11.333
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKDENİZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.09 36.402 %28.14 36.467 %0 0 %1.65 2.136
%33.64|43.598
 %0 0 %8.48 10.991
ANAMUR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%53.52|23.102
 %37.20 16.061 %3.07 1.327 %0 0 %2.53 1.094 %3.67 1.585
AYDINCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.32 2.623
%59.41|4.676
 %0 0 %4.98 392 %0 0 %0 0 %2.29 180
BOZYAZI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %29.82 5.211
%39.04|6.821
 %27.70 4.839 %0 0 %0.31 55 %3.12 546
ÇAMLIYAYLA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %9.83 621
%45.26|2.860
 %41.75 2.638 %0 0 %0 0 %3.17 200
ERDEMLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %36.98 33.734
%42.33|38.618
 %14.50 13.232 %0 0 %0 0 %6.18 5.641
GÜLNAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %32.14 5.713
%36.82|6.545
 %25.44 4.523 %0 0 %0 0 %5.60 996
MEZİTLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.98 28.658
%64.14|73.581
 %0 0 %1.99 2.286 %0 0 %0 0 %8.89 10.195
MUT İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %19.73 8.026 %35.56 14.465
%36.94|15.029
 %0 0 %0.19 78 %7.58 3.085
SİLİFKE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%55.18|43.968
 %37.42 29.813 %2.19 1.745 %0 0 %0 0 %5.21 4.154
TARSUS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.53|86.857
 %35.48 67.677 %6.36 12.124 %0 0 %0 0 %12.63 24.092
TOROSLAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%47.56|77.092
 %37.05 60.052 %5.09 8.253 %0 0 %0.38 610 %9.92 16.085
YENİŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.15 27.089
%67.35|95.255
 %0 0 %2.52 3.558 %0 0 %0 0 %10.98 15.522
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MÜCAHİT AKTAN 33.793 %43.98
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MUSTAFA TURGUT 28.695 %37.35
İyi Parti
İYİ PARTİ 		ÖZER ÖZEL 12.110 %15.76
Demokrat Parti
DP 		HALİT UÇAR 1.728 %2.25
Saadet Partisi
SAADET 		İBRAHİM BAZ 172 %0.22
Vatan Partisi
VATAN 		FİLİZ ERCAN 166 %0.22
Demokratik Sol Parti
DSP 		MURAT EMRE DOLGUN 112 %0.15
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		CUMALİ ÇİMEN 56 %0.07
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		33.727 %43.90
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		26.725 %34.79
İyi Parti
İYİ PARTİ 		12.993 %16.91
Demokrat Parti
DP 		2.192 %2.85
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		302 %0.39
Büyük Birlik Partisi
BBP 		207 %0.27
Saadet Partisi
SAADET 		176 %0.23
Vatan Partisi
VATAN 		137 %0.18
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		96 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		60 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		24.952 %33.99
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		24.423 %33.27
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		21.971 %29.93
Saadet Partisi
SAADET 		606 %0.83
Büyük Birlik Partisi
BBP 		431 %0.59
Demokrat Parti
DP 		416 %0.57
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		255 %0.35
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		225 %0.31
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		56 %0.08
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		35 %0.05
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		35 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		11.930 %39.55
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		9.470 %31.40
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		8.269 %27.41
Saadet Partisi
SAADET 		234 %0.78
Demokratik Sol Parti
DSP 		142 %0.47
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		119 %0.39
Kaynak: Anadolu Ajansı