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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

SOĞUKPINAR SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • SOĞUKPINAR Toplam Seçmen 1.851
  • Açılan Sandık 8
  • Kullanılan Oy 1.743
  • Geçerli Oy 1.642
  • Geçersiz Oy 101
  • Katılım Oranı %94.17
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

MUSTAFA EYİCE cumhuriyet-halk-partisi
MUSTAFA
EYİCE
%52.98 870 Oy
HALİL İBRAHİM SARIKAYA adalet-ve-kalkinma-partisi
HALİL İBRAHİM
SARIKAYA
%41.96 689 Oy
VESİLE SARIKAYA iyi-parti
VESİLE
SARIKAYA
%2.38 39 Oy
ZEYNEP RUKİYE GÖKÇE yeniden-refah-partisi
ZEYNEP RUKİYE
GÖKÇE
%1.34 22 Oy
ŞAKİR SARIKAYA saadet-partisi
ŞAKİR
SARIKAYA
%1.16 19 Oy
PARTİLER
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.18 3 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 1.851
  • Kullanılan Oy 1.742
Cumhuriyet Halk Partisi
%51.71 860 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%42.69 710 Oy
İyi Parti
%2.29 38 Oy
Yeniden Refah Partisi
%1.74 29 Oy
Saadet Partisi
%1.44 24 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.12 2 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALUCRA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.93|661
FARUK DEMİRAĞ 		%1.73 37 %28.50 609 %15.91 340 %0 0 %0 0 %22.93 490
BULANCAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.67 12.239
%47.23|13.238
NECMİ SIBIÇ 		%0 0 %1.93 541 %0 0 %0.82 230 %6.35 1.779
ÇAMOLUK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.10|953
ERGÜN BAKIRHAN 		%1.03 20 %35.24 684 %0 0 %0 0 %0 0 %14.63 284
ÇANAKÇI Saadet Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.96 418 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0.37 4 %60.67 651
DERELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.84|1.429
KAZIM ZEKİ ŞENLİKOĞLU 		%9.53 318 %40.92 1.365 %3.66 122 %0 0 %0 0 %3.06 102
DOĞANKENT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.70|1.325
RÜŞAN ÖZDEN 		%4.50 107 %37.92 902 %0 0 %0 0 %0 0 %1.89 45
ESPİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.99 4.049
%44.84|5.342
EROL KARADERE 		%15.35 1.829 %2.13 254 %0 0 %0.20 24 %3.48 415
EYNESİL Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %33.49 1.591
%61.44|2.919
BARIŞ GÜDÜK 		%0 0 %0 0 %2.44 116 %2.63 125
GÖRELE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.35 3.749
%47.28|4.393
HASBİ DEDE 		%4.85 451 %3.44 320 %0 0 %0 0 %4.07 378
GÜCE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.01|1.645
AYTEKİN BODUROĞLU 		%42.84 1.305 %2.13 65 %0 0 %0 0 %0 0 %1.02 31
KEŞAP Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.59|2.041
TUNCAY MUHAMMET ARIŞAN 		%23.74 1.361 %21.71 1.245 %0.49 28 %0 0 %0 0 %18.47 1.059
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.62 24.615
%54.56|35.696
FUAT KÖSE 		%0 0 %1.34 879 %0.06 42 %0.09 61 %6.32 4.132
PİRAZİZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%61.32|3.423
MAHMUT ESAT AYYILDIZ 		%33.02 1.843 %0 0 %2.31 129 %0 0 %0 0 %3.35 187
ŞEBİNKARAHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.61|3.141
ÖMER ŞENTÜRK 		%4.78 280 %38.88 2.278 %0.99 58 %0 0 %0.60 35 %1.14 67
TİREBOLU İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.45 3.391 %27.33 2.947 %0 0
%38.35|4.135
BÜLENT KARA 		%0 0 %0 0 %2.87 310
YAĞLIDERE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.77 990 %2.97 129
%66.69|2.899
YAŞAR İBAŞ 		%5.84 254 %0 0 %0 0 %1.73 75
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AYDINDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.10|704
NURİ DEMİR 		%0 0 %15.18 260 %0 0 %0 0 %0 0 %43.72 749
ÇAVUŞLU Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.40 674 %5.72 103
%55.11|993
SELİM HAMZAOĞLU 		%0 0 %0 0 %0 0 %1.78 32
DUROĞLU Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %6.91 137
%44.05|874
HALİL ÇETİN 		%7.46 148 %0 0 %0 0 %41.58 825
KOVANLIK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%69.42|1.253
HARUN KALINTAŞ 		%0 0 %11.41 206 %0 0 %0 0 %0 0 %19.17 346
ÖREN Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.94 644 %0 0 %0 0 %4.32 68 %0 0 %0 0 %54.74 861
SOĞUKPINAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.96 689
%52.98|870
MUSTAFA EYİCE 		%0 0 %2.38 39 %0 0 %0 0 %2.68 44
ÜÇTEPE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.01|566
HARUN ÖZTÜRK 		%0 0 %39.45 475 %3.24 39 %0 0 %0 0 %10.30 124
YAVUZKEMAL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.92|737
ADEM ÖNAL 		%0 0 %15.20 244 %0 0 %0 0 %0 0 %38.88 624
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALUCRA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.61 644 %3.09 65
%31.99|673
 %12.31 259 %0 0 %0 0 %22.01 463
BULANCAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.10|11.779
 %41.78 11.691 %0 0 %3.89 1.088 %0 0 %0 0 %12.23 3.421
ÇAMOLUK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.16|906
 %0 0 %36.39 699 %0 0 %0 0 %0 0 %16.45 316
ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.20 311 %8.08 86 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %62.72 668
DERELİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.12 1.184 %12.05 395
%42.68|1.399
 %3.81 125 %0 0 %0 0 %5.34 175
DOĞANKENT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.26|1.081
 %8.04 188 %41.59 972 %0 0 %0 0 %0 0 %4.11 96
ESPİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.07 3.828
%41.45|4.947
 %17.70 2.112 %3.62 432 %0 0 %0 0 %5.16 616
EYNESİL Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %33.41 1.547
%59.87|2.772
 %0 0 %0 0 %0 0 %6.72 311
GÖRELE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.93 2.896
%38.99|3.537
 %8.35 757 %4.34 394 %0 0 %10.81 981 %5.58 506
GÜCE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.11|1.411
 %40.73 1.220 %9.12 273 %0 0 %0 0 %0 0 %3.04 91
KEŞAP Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.94|1.917
 %26.34 1.488 %21.69 1.225 %1.20 68 %0 0 %0 0 %16.83 951
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.72 23.204
%49.97|32.465
 %0 0 %3.10 2.013 %0 0 %0.18 114 %11.04 7.172
PİRAZİZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.87|2.943
 %32.06 1.785 %0 0 %8.01 446 %0 0 %0 0 %7.06 393
ŞEBİNKARAHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.06|2.802
 %8.85 516 %39.73 2.316 %1.72 100 %0 0 %0 0 %1.65 96
TİREBOLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.15|3.547
 %27.41 2.933 %0 0 %33.04 3.535 %0 0 %0 0 %6.40 685
YAĞLIDERE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.53 1.099 %7.30 314
%54.39|2.341
 %8.50 366 %0 0 %0 0 %4.28 184
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AYDINDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.03|655
 %0 0 %18.36 308 %0 0 %0 0 %0 0 %42.61 715
ÇAVUŞLU Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.03 563 %0 0
%51.14|899
 %0 0 %0 0 %13.77 242 %3.07 54
DUROĞLU Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %10.91 214
%41.51|814
 %8.21 161 %0 0 %0 0 %39.37 772
KOVANLIK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%60.18|1.064
 %0 0 %17.65 312 %0 0 %0 0 %0 0 %22.17 392
ÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.43 627 %0 0 %0 0 %7.87 122 %0 0 %0 0 %51.71 802
SOĞUKPINAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.69 710
%51.71|860
 %0 0 %2.29 38 %0 0 %0 0 %3.31 55
ÜÇTEPE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.73|531
 %0 0 %33.53 398 %6.74 80 %0 0 %0 0 %15.00 178
YAVUZKEMAL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.39|782
 %0 0 %26.03 404 %0 0 %0 0 %0 0 %23.58 366
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MUSTAFA EYİCE 685 %45.15
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ÖZCAN ÖZDEMİR 618 %40.74
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MUSTAFA KÜMBÜL 185 %12.20
Saadet Partisi
SAADET 		ŞAKİR SARIKAYA 23 %1.52
Demokratik Sol Parti
DSP 		SELAMİ PORTAKAL 6 %0.40
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ÖZCAN ÖZDEMİR 755 %52.21
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		İBRAHİM AKGÜN 653 %45.16
Saadet Partisi
SAADET 		ŞAKİR SARIKAYA 38 %2.63
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		587 %38.82
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		552 %36.51
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		302 %19.97
Saadet Partisi
SAADET 		71 %4.70
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		741 %51.57
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		654 %45.51
Saadet Partisi
SAADET 		42 %2.92
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		588 %41.88
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		552 %39.32
Demokratik Sol Parti
DSP 		230 %16.38
Saadet Partisi
SAADET 		33 %2.35
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1 %0.07
Kaynak: Anadolu Ajansı