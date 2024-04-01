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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

ALACAKAYA SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • ALACAKAYA Toplam Seçmen 2.226
  • Açılan Sandık 9
  • Kullanılan Oy 2.016
  • Geçerli Oy 1.923
  • Geçersiz Oy 93
  • Katılım Oranı %90.57
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

ZAFER ALTINIŞIK yeniden-refah-partisi
ZAFER
ALTINIŞIK
%51.69 994 Oy
BAŞARAN YAŞLI adalet-ve-kalkinma-partisi
BAŞARAN
YAŞLI
%45.35 872 Oy
ŞAHİN YILDIRIM milliyetci-hareket-partisi
ŞAHİN
YILDIRIM
%2.39 46 Oy
ERDOĞAN ÇELİK saadet-partisi
ERDOĞAN
ÇELİK
%0.31 6 Oy
ÖNDER YAĞIZ demokrasi-ve-atilim-partisi
ÖNDER
YAĞIZ
%0.16 3 Oy
PARTİLER
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.10 2 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 2.226
  • Kullanılan Oy 2.016
Yeniden Refah Partisi
%45.37 819 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%41.61 751 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%11.30 204 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%1.27 23 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.44 8 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AĞIN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.57|538
ŞEREF ÇAKAR 		%8.40 95 %42.09 476 %0 0 %0 0 %0 0 %1.95 22
ALACAKAYA Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.35 872 %0 0 %2.39 46 %0 0 %0 0 %0 0 %52.26 1.005
ARICAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%71.86|1.583
MEHMET YILMAZ YALÇINKAYA 		%0 0 %0.27 6 %0 0 %0 0 %0 0 %27.87 614
BASKİL Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.25 1.539 %5.38 187
%46.12|1.604
TUNCER TURUS 		%0 0 %0 0 %0 0 %4.26 148
KARAKOÇAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.58 2.667 %0 0 %0 0 %0 0
%36.82|2.925
CAFER OĞUR 		%0 0 %29.60 2.351
KEBAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.71 768 %10.86 301
%32.14|891
YÜCEL DOĞAN 		%26.70 740 %0 0 %0 0 %2.60 72
KOVANCILAR Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.74 3.095 %0 0 %5.21 627 %0 0 %0 0 %0 0 %69.05 8.303
MADEN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.48|1.556
MUSA ORHAN 		%1.42 42 %11.87 352 %0 0 %0.78 23 %0.24 7 %33.22 985
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.19|65.682
ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI 		%16.49 28.368 %10.92 18.785 %0.58 1.004 %2.33 4.014 %0.05 79 %31.44 54.074
PALU Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.83 1.928 %0 0 %0.29 15 %0.59 31 %0.99 52 %0 0 %61.30 3.209
SİVRİCE Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.00 932 %0 0 %29.00 795 %0 0 %0 0 %0 0 %36.99 1.014
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇAKİRAZ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.90 1.639 %0 0 %0.94 47 %0 0 %0 0 %0 0 %66.16 3.296
BEYHAN Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.09 1.047 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %54.91 1.275
BÜKARDI Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.41 434 %2.61 35 %0.07 1 %0 0 %0 0 %0 0 %64.90 869
ERİMLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%67.96|1.086
CİHAN YILMAZ 		%0 0 %0.44 7 %0 0 %0 0 %0 0 %31.60 505
MOLLAKENDİ Saadet Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.34 641 %0 0 %1.80 38 %0 0 %0 0 %0 0 %67.87 1.434
SARICAN Saadet Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.15 396 %0 0 %0 0 %0 0 %19.32 206 %0 0 %43.53 464
ÜÇOCAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.61|831
YILMAZ YEGÜL 		%0 0 %0.68 11 %0 0 %0 0 %0 0 %47.70 768
YAZIKONAK Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.86 2.065 %0 0 %1.65 90 %0 0 %3.65 199 %0 0 %56.85 3.101
YURTBAŞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.30|2.224
NİHAT DOĞAN 		%0 0 %6.84 291 %0 0 %0 0 %0 0 %40.85 1.737
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AĞIN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.46|482
 %17.31 192 %37.33 414 %0 0 %0 0 %0 0 %1.89 21
ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.61 751 %0 0 %11.30 204 %0 0 %0 0 %0 0 %47.09 850
ARICAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%60.29|1.280
 %2.87 61 %1.55 33 %0 0 %0 0 %0 0 %35.28 749
BASKİL Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.97 1.413 %6.00 207
%45.35|1.564
 %0 0 %0 0 %0 0 %7.68 265
KARAKOÇAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.17 2.615 %0 0 %0 0 %0 0
%36.61|2.886
 %0 0 %30.22 2.382
KEBAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.72 674 %12.03 328
%29.30|799
 %24.28 662 %0 0 %3.85 105 %5.83 159
KOVANCILAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.98|3.182
 %0 0 %5.94 701 %0 0 %0 0 %0 0 %67.08 7.912
MADEN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.33|1.471
 %5.78 169 %12.32 360 %0 0 %1.13 33 %0 0 %30.45 890
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.79|59.320
 %18.16 30.962 %14.02 23.897 %1.02 1.738 %2.64 4.494 %0.06 108 %29.32 49.986
PALU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.50 1.921 %0 0 %0.62 32 %0 0 %1.84 94 %0 0 %60.04 3.075
SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.07 865 %0 0 %32.26 870 %0 0 %0 0 %0 0 %35.67 962
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇAKİRAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.06 1.598 %0 0 %1.84 89 %0 0 %0 0 %0 0 %65.09 3.146
BEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.54 995 %0 0 %1.18 27 %0 0 %0 0 %0 0 %55.27 1.263
BÜKARDI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.14 414 %4.66 60 %0.54 7 %0 0 %0 0 %0 0 %62.66 807
ERİMLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%59.22|912
 %0 0 %0.84 13 %0 0 %0 0 %0 0 %39.94 615
MOLLAKENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.56 631 %0 0 %3.15 65 %0 0 %0 0 %0 0 %66.30 1.369
SARICAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.27 371 %0 0 %0 0 %0 0 %24.24 248 %0 0 %39.49 404
ÜÇOCAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.16|766
 %0 0 %1.57 24 %0 0 %0 0 %0 0 %48.26 737
YAZIKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.47 2.018 %0 0 %2.25 121 %0 0 %5.59 301 %0 0 %54.70 2.946
YURTBAŞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.75|2.124
 %0 0 %7.86 329 %0 0 %0 0 %0 0 %41.39 1.732
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		BAŞARAN YAŞLI 907 %49.48
Saadet Partisi
SAADET 		DAVUT TUNÇ 677 %36.93
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ŞAHİN YILDIRIM 141 %7.69
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		NAZMİ GÜRBÜZ 98 %5.35
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MEHMET SELÇİK 10 %0.55
PARTİLER ADAY OY ORAN
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 956 %49.87
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ALİ TEKDEMİR 768 %40.06
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		İRFAN GÜLEÇ 56 %2.92
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		İRFAN ERYILMAZ 54 %2.82
Saadet Partisi
SAADET 		CEVAT SEKMEN 43 %2.24
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		ORHAN YILMAZ 29 %1.51
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		NAZMİ GÜRBÜZ 11 %0.57
PARTİLER ADAY OY ORAN
Saadet Partisi
SAADET 		DAVUT TUNÇ 627 %44.98
Demokrat Parti
DP 		MUHUTTİN ÇİÇEK 360 %25.82
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		İLHAMİ SANCAR 342 %24.53
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 31 %2.22
Demokratik Sol Parti
DSP 		YAŞAR ESER 27 %1.94
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		EMİN ÖZAY 7 %0.50
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		861 %49.48
Saadet Partisi
SAADET 		559 %32.13
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		160 %9.20
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		151 %8.68
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		9 %0.52
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		866 %47.19
Saadet Partisi
SAADET 		505 %27.52
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		287 %15.64
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		87 %4.74
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		78 %4.25
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		12 %0.65
PARTİLER OY ORAN
Saadet Partisi
SAADET 		581 %44.32
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		373 %28.45
Demokrat Parti
DP 		324 %24.71
Demokratik Sol Parti
DSP 		33 %2.52
Kaynak: Anadolu Ajansı