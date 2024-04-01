ARICAK SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%47.57|538ŞEREF ÇAKAR
|%8.40 95
|%42.09 476
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.95 22
|
ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%45.35 872
|%0 0
|%2.39 46
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%52.26 1.005
|
ARICAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%71.86|1.583MEHMET YILMAZ YALÇINKAYA
|%0 0
|%0.27 6
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%27.87 614
|
BASKİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%44.25 1.539
|%5.38 187
|
%46.12|1.604TUNCER TURUS
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%4.26 148
|
KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.58 2.667
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
%36.82|2.925CAFER OĞUR
|%0 0
|%29.60 2.351
|
KEBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%27.71 768
|%10.86 301
|
%32.14|891YÜCEL DOĞAN
|%26.70 740
|%0 0
|%0 0
|%2.60 72
|
KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%25.74 3.095
|%0 0
|%5.21 627
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%69.05 8.303
|
MADEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%52.48|1.556MUSA ORHAN
|%1.42 42
|%11.87 352
|%0 0
|%0.78 23
|%0.24 7
|%33.22 985
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%38.19|65.682ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI
|%16.49 28.368
|%10.92 18.785
|%0.58 1.004
|%2.33 4.014
|%0.05 79
|%31.44 54.074
|
PALU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.83 1.928
|%0 0
|%0.29 15
|%0.59 31
|%0.99 52
|%0 0
|%61.30 3.209
|
SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.00 932
|%0 0
|%29.00 795
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%36.99 1.014
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AKÇAKİRAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.90 1.639
|%0 0
|%0.94 47
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%66.16 3.296
|
BEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%45.09 1.047
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%54.91 1.275
|
BÜKARDI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.41 434
|%2.61 35
|%0.07 1
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%64.90 869
|
ERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%67.96|1.086CİHAN YILMAZ
|%0 0
|%0.44 7
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%31.60 505
|
MOLLAKENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%30.34 641
|%0 0
|%1.80 38
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%67.87 1.434
|
SARICAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.15 396
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%19.32 206
|%0 0
|%43.53 464
|
ÜÇOCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%51.61|831YILMAZ YEGÜL
|%0 0
|%0.68 11
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%47.70 768
|
YAZIKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.86 2.065
|%0 0
|%1.65 90
|%0 0
|%3.65 199
|%0 0
|%56.85 3.101
|
YURTBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%52.30|2.224NİHAT DOĞAN
|%0 0
|%6.84 291
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%40.85 1.737
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%43.46|482
|%17.31 192
|%37.33 414
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.89 21
|
ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.61 751
|%0 0
|%11.30 204
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%47.09 850
|
ARICAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%60.29|1.280
|%2.87 61
|%1.55 33
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%35.28 749
|
BASKİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.97 1.413
|%6.00 207
|
%45.35|1.564
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%7.68 265
|
KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.17 2.615
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
%36.61|2.886
|%0 0
|%30.22 2.382
|
KEBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%24.72 674
|%12.03 328
|
%29.30|799
|%24.28 662
|%0 0
|%3.85 105
|%5.83 159
|
KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%26.98|3.182
|%0 0
|%5.94 701
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%67.08 7.912
|
MADEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%50.33|1.471
|%5.78 169
|%12.32 360
|%0 0
|%1.13 33
|%0 0
|%30.45 890
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%34.79|59.320
|%18.16 30.962
|%14.02 23.897
|%1.02 1.738
|%2.64 4.494
|%0.06 108
|%29.32 49.986
|
PALU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.50 1.921
|%0 0
|%0.62 32
|%0 0
|%1.84 94
|%0 0
|%60.04 3.075
|
SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.07 865
|%0 0
|%32.26 870
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%35.67 962
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AKÇAKİRAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.06 1.598
|%0 0
|%1.84 89
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%65.09 3.146
|
BEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%43.54 995
|%0 0
|%1.18 27
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%55.27 1.263
|
BÜKARDI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.14 414
|%4.66 60
|%0.54 7
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%62.66 807
|
ERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%59.22|912
|%0 0
|%0.84 13
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%39.94 615
|
MOLLAKENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%30.56 631
|%0 0
|%3.15 65
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%66.30 1.369
|
SARICAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.27 371
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%24.24 248
|%0 0
|%39.49 404
|
ÜÇOCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%50.16|766
|%0 0
|%1.57 24
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%48.26 737
|
YAZIKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.47 2.018
|%0 0
|%2.25 121
|%0 0
|%5.59 301
|%0 0
|%54.70 2.946
|
YURTBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%50.75|2.124
|%0 0
|%7.86 329
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%41.39 1.732
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|FERİT YILDIRIM
|1.040
|%37.33
|
|MEHMET YILMAZ YALÇINKAYA
|1.026
|%36.83
|
|HAMİT TEMİZSOY
|703
|%25.23
|
|MEHMET ARDA
|9
|%0.32
|
|KAAN ZİYA YENİHAL
|8
|%0.29
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|FERİT YILDIRIM
|519
|%25.18
|
|MÜNÜR YILDIZ
|411
|%19.94
|
|HAMİT TEMİZSOY
|363
|%17.61
|
|YUSUF DALMIZRAK
|351
|%17.03
|
|MEHMET ALİ AYTEKİN
|310
|%15.04
|
|-
|99
|%4.80
|
|BEDRİ ÇELİK
|8
|%0.39
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|-
|895
|%47.48
|
|MEHMET ALİ AYTEKİN
|684
|%36.29
|
|ABDULLAH YILDIRIM
|293
|%15.54
|
|MUSTAFA COŞKUN
|13
|%0.69