ESETÇE SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ENEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.74 1.133
|
%52.96|1.590ÖZKAN GÜNENÇ
|%0.90 27
|%7.00 210
|%0 0
|%0 0
|%1.40 42
|
HAVSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.11 2.285
|
%55.68|3.253HÜSEYİN ÖZDEN
|%0.43 25
|%2.48 145
|%0 0
|%0 0
|%2.29 134
|
İPSALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%30.05|1.645MEHMET KERMAN
|%28.01 1.533
|%22.98 1.258
|%15.03 823
|%0 0
|%0 0
|%3.93 215
|
KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.47 16.139
|
%53.11|20.667MEHMET ÖZCAN
|%0 0
|%2.11 822
|%0.98 380
|%0 0
|%2.33 905
|
LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.41 406
|
%52.41|554ZAFER SEZGİN GELDİ
|%4.35 46
|%3.22 34
|%0 0
|%0 0
|%1.61 17
|
MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%43.79|719YUNUS ATAY
|%36.30 596
|%7.92 130
|%8.40 138
|%0 0
|%0 0
|%3.59 59
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.49 42.119
|
%46.67|46.260FİLİZ GENCAN AKIN
|%0 0
|%5.44 5.391
|%1.00 987
|%0.10 104
|%4.29 4.255
|
SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%62.65|1.080MEHMET ORMANKIRAN
|%27.38 472
|%1.22 21
|%0 0
|%0 0
|%8.76 151
|
UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.78 7.677
|%32.88 7.941
|%0.70 169
|
%33.23|8.026EDİZ MARTİN
|%0 0
|%0 0
|%1.41 340
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%51.76|1.219FERAT GÜLVER
|%47.30 1.114
|%0.89 21
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.04 1
|
ESETÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%53.13|839CEMAL DENİZ
|%46.36 732
|%0.51 8
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KIRCASALİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%52.38|1.036SAMET ERTAŞ
|%45.45 899
|%1.16 23
|%0.96 19
|%0 0
|%0 0
|%0.05 1
|
KÜPLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.26 632
|
%51.18|892GÖKMEN ALTAY
|%12.34 215
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.23 4
|
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%42.87|622GÖKSEL TÜFEKÇİ
|%27.77 403
|%0 0
|%29.36 426
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
YENİKARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.73 781
|
%63.40|1.386AHMET KÖPRÜ
|%0.82 18
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.05 1
|
YENİMUHACİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%45.82 702
|
%54.18|830TAMER KIRAL
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ENEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.08 1.045
|
%49.71|1.481
|%1.11 33
|%10.61 316
|%0 0
|%0 0
|%3.49 104
|
HAVSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.01 1.974
|
%54.34|3.154
|%1.17 68
|%4.41 256
|%1.81 105
|%0.26 15
|%4.00 232
|
İPSALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%28.56 1.541
|
%30.14|1.626
|%22.19 1.197
|%15.07 813
|%0 0
|%0 0
|%4.04 218
|
KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.10 14.003
|
%54.84|21.270
|%0 0
|%3.42 1.325
|%1.10 426
|%0 0
|%4.55 1.765
|
LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.70 389
|
%48.68|516
|%5.57 59
|%6.70 71
|%0 0
|%0 0
|%2.36 25
|
MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%38.77|625
|%35.17 567
|%11.17 180
|%12.03 194
|%0 0
|%0 0
|%2.85 46
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.41 36.712
|
%49.01|48.088
|%0 0
|%5.88 5.773
|%1.15 1.124
|%0.07 66
|%6.48 6.359
|
SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%58.03|1.005
|%35.91 622
|%3.41 59
|%0 0
|%0 0
|%2.66 46
|
UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%30.48 7.280
|
%36.23|8.652
|%1.14 272
|%29.70 7.093
|%0.31 75
|%0 0
|%2.13 509
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%50.81|1.198
|%48.81 1.151
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.38 9
|
ESETÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%52.52|835
|%46.73 743
|%0.75 12
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KIRCASALİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%49.29|976
|%48.38 958
|%0 0
|%2.32 46
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KÜPLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.41 624
|
%50.12|859
|%13.48 231
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%41.23|590
|%31.94 457
|%0 0
|%26.83 384
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
YENİKARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.74 781
|
%62.56|1.367
|%1.56 34
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.14 3
|
YENİMUHACİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%43.75 662
|
%56.18|850
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.07 1
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|CEMAL DENİZ
|799
|%50.16
|
|İBRAHİM ÖRS
|789
|%49.53
|
|FARUK YALÇINKAYA
|5
|%0.31
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|İBRAHİM ÖRS
|821
|%51.70
|
|CEMAL DENİZ
|677
|%42.63
|
|MUAZZİBİN NEKES
|89
|%5.60
|
|YUSUF KARADEMİR
|1
|%0.06
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|CEMAL DENİZ
|850
|%55.59
|
|MUAZZİBİN NEKES
|618
|%40.42
|
|İBRAHİM ÖZKAYA
|45
|%2.94
|
|RİZA DOĞAN
|13
|%0.85
|
|SÜLEYMAN TİRFİL
|3
|%0.20