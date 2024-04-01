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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

YENİKARPUZLU SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • YENİKARPUZLU Toplam Seçmen 2.416
  • Açılan Sandık 8
  • Kullanılan Oy 2.294
  • Geçerli Oy 2.186
  • Geçersiz Oy 108
  • Katılım Oranı %94.95
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

AHMET KÖPRÜ cumhuriyet-halk-partisi
AHMET
KÖPRÜ
%63.40 1.386 Oy
UFUK ATALAY adalet-ve-kalkinma-partisi
UFUK
ATALAY
%35.73 781 Oy
AHMET GÜLMEZ milliyetci-hareket-partisi
AHMET
GÜLMEZ
%0.82 18 Oy
ABBAS TEKİN saadet-partisi
ABBAS
TEKİN
%0.05 1 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 2.416
  • Kullanılan Oy 2.293
Cumhuriyet Halk Partisi
%62.56 1.367 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%35.74 781 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%1.56 34 Oy
Saadet Partisi
%0.14 3 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ENEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.74 1.133
%52.96|1.590
ÖZKAN GÜNENÇ 		%0.90 27 %7.00 210 %0 0 %0 0 %1.40 42
HAVSA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.11 2.285
%55.68|3.253
HÜSEYİN ÖZDEN 		%0.43 25 %2.48 145 %0 0 %0 0 %2.29 134
İPSALA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.05|1.645
MEHMET KERMAN 		%28.01 1.533 %22.98 1.258 %15.03 823 %0 0 %0 0 %3.93 215
KEŞAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.47 16.139
%53.11|20.667
MEHMET ÖZCAN 		%0 0 %2.11 822 %0.98 380 %0 0 %2.33 905
LALAPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.41 406
%52.41|554
ZAFER SEZGİN GELDİ 		%4.35 46 %3.22 34 %0 0 %0 0 %1.61 17
MERİÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.79|719
YUNUS ATAY 		%36.30 596 %7.92 130 %8.40 138 %0 0 %0 0 %3.59 59
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.49 42.119
%46.67|46.260
FİLİZ GENCAN AKIN 		%0 0 %5.44 5.391 %1.00 987 %0.10 104 %4.29 4.255
SÜLOĞLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%62.65|1.080
MEHMET ORMANKIRAN 		%27.38 472 %1.22 21 %0 0 %0 0 %8.76 151
UZUNKÖPRÜ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.78 7.677 %32.88 7.941 %0.70 169
%33.23|8.026
EDİZ MARTİN 		%0 0 %0 0 %1.41 340
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BEĞENDİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.76|1.219
FERAT GÜLVER 		%47.30 1.114 %0.89 21 %0 0 %0 0 %0 0 %0.04 1
ESETÇE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.13|839
CEMAL DENİZ 		%46.36 732 %0.51 8 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KIRCASALİH Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.38|1.036
SAMET ERTAŞ 		%45.45 899 %1.16 23 %0.96 19 %0 0 %0 0 %0.05 1
KÜPLÜ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.26 632
%51.18|892
GÖKMEN ALTAY 		%12.34 215 %0 0 %0 0 %0 0 %0.23 4
SUBAŞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.87|622
GÖKSEL TÜFEKÇİ 		%27.77 403 %0 0 %29.36 426 %0 0 %0 0 %0 0
YENİKARPUZLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.73 781
%63.40|1.386
AHMET KÖPRÜ 		%0.82 18 %0 0 %0 0 %0 0 %0.05 1
YENİMUHACİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.82 702
%54.18|830
TAMER KIRAL 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ENEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.08 1.045
%49.71|1.481
 %1.11 33 %10.61 316 %0 0 %0 0 %3.49 104
HAVSA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.01 1.974
%54.34|3.154
 %1.17 68 %4.41 256 %1.81 105 %0.26 15 %4.00 232
İPSALA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.56 1.541
%30.14|1.626
 %22.19 1.197 %15.07 813 %0 0 %0 0 %4.04 218
KEŞAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.10 14.003
%54.84|21.270
 %0 0 %3.42 1.325 %1.10 426 %0 0 %4.55 1.765
LALAPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.70 389
%48.68|516
 %5.57 59 %6.70 71 %0 0 %0 0 %2.36 25
MERİÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.77|625
 %35.17 567 %11.17 180 %12.03 194 %0 0 %0 0 %2.85 46
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.41 36.712
%49.01|48.088
 %0 0 %5.88 5.773 %1.15 1.124 %0.07 66 %6.48 6.359
SÜLOĞLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%58.03|1.005
 %35.91 622 %3.41 59 %0 0 %0 0 %2.66 46
UZUNKÖPRÜ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.48 7.280
%36.23|8.652
 %1.14 272 %29.70 7.093 %0.31 75 %0 0 %2.13 509
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BEĞENDİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.81|1.198
 %48.81 1.151 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0.38 9
ESETÇE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.52|835
 %46.73 743 %0.75 12 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KIRCASALİH Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.29|976
 %48.38 958 %0 0 %2.32 46 %0 0 %0 0 %0 0
KÜPLÜ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.41 624
%50.12|859
 %13.48 231 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SUBAŞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.23|590
 %31.94 457 %0 0 %26.83 384 %0 0 %0 0 %0 0
YENİKARPUZLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.74 781
%62.56|1.367
 %1.56 34 %0 0 %0 0 %0 0 %0.14 3
YENİMUHACİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.75 662
%56.18|850
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0.07 1
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		UFUK ATALAY 1.210 %55.66
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		TEVFİK ŞAHİNBAŞ 951 %43.74
Saadet Partisi
SAADET 		EYYÜB SEMİH SEVİNÇ 13 %0.60
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		UFUK ATALAY 977 %43.52
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ŞAKİR BİLGİN ATLI 699 %31.14
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		TEVFİK ŞAHİNBAŞ 569 %25.35
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		TEVFİK ŞAHİNBAŞ 886 %40.04
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		KEMAL GERGİN 811 %36.65
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		HASAN ATALAY 510 %23.05
Saadet Partisi
SAADET 		İSMAİL YÜKSEL 6 %0.27
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.187 %55.70
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		944 %44.30
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		955 %42.84
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		700 %31.40
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		566 %25.39
Büyük Birlik Partisi
BBP 		8 %0.36
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		912 %41.64
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		776 %35.43
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		502 %22.92
Kaynak: Anadolu Ajansı