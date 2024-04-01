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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

KESTEL SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • KESTEL Toplam Seçmen 56.604
  • Açılan Sandık 177
  • Kullanılan Oy 46.180
  • Geçerli Oy 44.171
  • Geçersiz Oy 2.009
  • Katılım Oranı %81.58
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

FERHAT EROL adalet-ve-kalkinma-partisi
FERHAT
EROL
%33.34 14.726 Oy
ÖNDER TANIR yeniden-refah-partisi
ÖNDER
TANIR
%31.78 14.036 Oy
AKAN AYAZ cumhuriyet-halk-partisi
AKAN
AYAZ
%23.61 10.428 Oy
EYÜP KILIÇ bagimsiz
EYÜP
KILIÇ
%3.75 1.656 Oy
ÖZER DOĞRU zafer-partisi
ÖZER
DOĞRU
%1.75 774 Oy
PARTİLER
Saadet Partisi
%1.60 705 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%1.53 675 Oy
İyi Parti
%1.17 516 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.46 201 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.30 132 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 56.604
  • Kullanılan Oy 46.176
Adalet ve Kalkınma Partisi
%35.66 15.526 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%25.76 11.217 Oy
Yeniden Refah Partisi
%23.27 10.133 Oy
BAĞIMSIZ
%3.01 1.311 Oy
Zafer Partisi
%2.91 1.265 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%2.23 973 Oy
İyi Parti
%1.99 867 Oy
Saadet Partisi
%1.81 787 Oy
Sol Parti
%0.88 385 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BÜYÜKORHAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%57.78|4.150
KAMİL TURHAN 		%9.62 691 %0 0 %3.45 248 %0 0 %0 0 %29.15 2.094
GEMLİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.35 24.857
%51.41|36.156
ŞÜKRÜ DEVİREN 		%0 0 %1.60 1.124 %1.47 1.031 %0.33 229 %9.85 6.926
GÜRSU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.86|22.011
MUSTAFA IŞIK 		%25.63 12.862 %0 0 %3.22 1.617 %1.56 781 %0.36 182 %25.36 12.728
HARMANCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.58 1.954
%43.56|1.999
HAŞİM ALİ ARIKAN 		%0 0 %0.92 42 %0 0 %0 0 %12.94 594
İNEGÖL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.33|68.406
ALPER TABAN 		%12.07 19.055 %0 0 %2.86 4.511 %2.71 4.280 %0.32 509 %38.71 61.108
İZNİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.04|10.654
KAĞAN MEHMET USTA 		%21.59 6.384 %0 0 %18.58 5.493 %0.31 93 %0.29 87 %23.18 6.854
KARACABEY İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.05 15.546 %22.18 11.474 %0 0
%35.15|18.182
FATİH KARABATI 		%1.88 973 %0.76 393 %9.99 5.166
KELES Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.28|3.890
ALİ DOĞRU 		%6.58 553 %0 0 %38.09 3.202 %0 0 %1.75 147 %7.30 614
KESTEL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.34|14.726
FERHAT EROL 		%23.61 10.428 %0 0 %1.17 516 %1.53 675 %3.75 1.656 %36.61 16.170
MUDANYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.34 25.291
%54.99|38.265
DENİZ DALGIÇ 		%0 0 %2.66 1.848 %0.33 227 %0.04 26 %5.65 3.932
MUSTAFAKEMALPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%49.38|32.295
ŞÜKRÜ ERDEM 		%33.13 21.671 %7.70 5.034 %0.33 219 %0 0 %9.46 6.185
NİLÜFER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.67 83.958
%59.67|181.033
ŞADİ ÖZDEMİR 		%0 0 %1.89 5.739 %0.86 2.620 %0.14 437 %9.76 29.628
ORHANELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.85|6.048
ALİ OSMAN TAYIR 		%5.98 825 %0 0 %41.06 5.663 %0 0 %3.94 544 %5.16 711
ORHANGAZİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.13|17.467
BEKİR AYDIN 		%30.63 14.809 %0 0 %5.35 2.588 %0.88 424 %0.23 110 %26.78 12.945
OSMANGAZİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.80 185.838
%46.36|227.876
ERKAN AYDIN 		%0 0 %1.99 9.806 %1.65 8.118 %0.08 377 %12.12 59.568
YENİŞEHİR İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %22.03 7.599 %30.51 10.523
%33.92|11.699
ERCAN ÖZEL 		%3.10 1.069 %0 0 %10.45 3.604
YILDIRIM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.07|151.377
OKTAY YILMAZ 		%34.51 118.536 %0 0 %2.30 7.908 %4.05 13.915 %0.05 160 %15.01 51.560
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BÜYÜKORHAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%58.02|4.106
 %12.51 885 %0 0 %3.70 262 %0 0 %0 0 %25.77 1.824
GEMLİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.91 25.113
%47.60|33.285
 %0 0 %2.45 1.714 %1.87 1.305 %0 0 %12.17 8.512
GÜRSU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.57|22.195
 %25.41 12.654 %0 0 %3.25 1.620 %1.65 824 %0.47 232 %24.64 12.268
HARMANCIK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.42|1.921
 %41.84 1.895 %0 0 %1.44 65 %0 0 %0 0 %14.31 648
İNEGÖL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.55|69.996
 %15.19 23.863 %0 0 %3.42 5.379 %2.93 4.597 %0 0 %33.92 53.295
İZNİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.25|10.626
 %25.91 7.595 %0 0 %16.41 4.809 %0.37 109 %0 0 %21.07 6.175
KARACABEY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.15|16.045
 %25.68 13.229 %0 0 %28.46 14.659 %2.08 1.069 %0 0 %12.63 6.508
KELES Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.81|3.871
 %10.23 846 %0 0 %29.31 2.424 %0 0 %4.62 382 %9.02 746
KESTEL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.66|15.526
 %25.76 11.217 %0 0 %1.99 867 %2.23 973 %3.01 1.311 %31.34 13.643
MUDANYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.27 23.774
%53.63|37.202
 %0 0 %3.11 2.155 %0.51 355 %0 0 %8.48 5.883
MUSTAFAKEMALPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%46.52|30.186
 %32.55 21.125 %8.65 5.610 %0.39 253 %0 0 %11.89 7.719
NİLÜFER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.34 82.845
%56.76|171.965
 %0 0 %2.58 7.820 %1.10 3.338 %0.25 764 %11.96 36.231
ORHANELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.52|6.082
 %9.44 1.290 %0 0 %34.31 4.687 %0 0 %0 0 %11.73 1.602
ORHANGAZİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.96|17.256
 %32.87 15.773 %0 0 %7.32 3.511 %0.86 413 %0 0 %23.00 11.040
OSMANGAZİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.83 185.527
%43.18|211.748
 %0 0 %2.42 11.883 %1.89 9.272 %0 0 %14.67 71.930
YENİŞEHİR İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %24.10 8.250 %28.94 9.906
%29.43|10.075
 %3.37 1.152 %0 0 %14.16 4.846
YILDIRIM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.89|146.993
 %33.81 115.847 %0 0 %2.43 8.313 %4.46 15.294 %0 0 %16.41 56.241
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ÖNDER TANIR 22.107 %54.20
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		YILDIRAY ATLI 15.881 %38.93
Saadet Partisi
SAADET 		MEHMET AKBABA 2.253 %5.52
Büyük Birlik Partisi
BBP 		ÖMER ÜNSAL 231 %0.57
Demokratik Sol Parti
DSP 		MAHMUT DEMİR 133 %0.33
Demokrat Parti
DP 		AYNUR BİLGİÇ 97 %0.24
Vatan Partisi
VATAN 		GÜLTEN SEYTİN 52 %0.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ABDULKADİR SARI 37 %0.09
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		YENER ACAR 15.066 %43.92
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ERGÜN AKSOY 8.817 %25.70
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MUSTAFA KURTOĞLU 7.588 %22.12
Saadet Partisi
SAADET 		MEHMET AKBABA 2.080 %6.06
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		ALİ DAĞ 425 %1.24
Büyük Birlik Partisi
BBP 		MESUT YENİLMİŞ 170 %0.50
Millet Partisi
Millet 		MUSTAFA BALLI 77 %0.22
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MUSTAFA İBİŞ 42 %0.12
Demokratik Sol Parti
DSP 		KEMAL TOPALOĞLU 38 %0.11
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		YENER ACAR 9.202 %41.11
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ERGÜN AKSOY 8.014 %35.81
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ARİF KAYA 2.427 %10.84
Demokrat Parti
DP 		İBRAHİM UYGUR 1.430 %6.39
Saadet Partisi
SAADET 		MUSTAFA BAYRAK 674 %3.01
Demokratik Sol Parti
DSP 		ALİ ÖZGÜR 252 %1.13
Anavatan Partisi
ANAP 		ABDİ AVCI 239 %1.07
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 56 %0.25
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		BARIŞ ERAKKUŞ 48 %0.21
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		YUSUF İNTAŞ 40 %0.18
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		21.957 %53.88
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		14.936 %36.65
Saadet Partisi
SAADET 		2.539 %6.23
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		616 %1.51
Büyük Birlik Partisi
BBP 		292 %0.72
Demokratik Sol Parti
DSP 		156 %0.38
Demokrat Parti
DP 		105 %0.26
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		63 %0.15
Vatan Partisi
VATAN 		51 %0.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		40 %0.10
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		14.560 %42.55
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		8.591 %25.11
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		7.494 %21.90
Saadet Partisi
SAADET 		2.444 %7.14
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		447 %1.31
Büyük Birlik Partisi
BBP 		188 %0.55
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		175 %0.51
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		171 %0.50
Millet Partisi
Millet 		60 %0.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		43 %0.13
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		27 %0.08
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		18 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		8.784 %39.44
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		7.738 %34.74
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.600 %11.67
Demokrat Parti
DP 		1.542 %6.92
Saadet Partisi
SAADET 		912 %4.09
Anavatan Partisi
ANAP 		326 %1.46
Demokratik Sol Parti
DSP 		321 %1.44
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		49 %0.22
Kaynak: Anadolu Ajansı