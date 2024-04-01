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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

PAZARYERİ SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • PAZARYERİ Toplam Seçmen 4.604
  • Açılan Sandık 17
  • Kullanılan Oy 3.962
  • Geçerli Oy 3.802
  • Geçersiz Oy 160
  • Katılım Oranı %86.06
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

ZEKİYE TEKİN adalet-ve-kalkinma-partisi
ZEKİYE
TEKİN
%28.91 1.099 Oy
ALİ ŞAHİNOĞLU cumhuriyet-halk-partisi
ALİ
ŞAHİNOĞLU
%27.22 1.035 Oy
GÖKHAN DEĞİRMEN milliyetci-hareket-partisi
GÖKHAN
DEĞİRMEN
%25.49 969 Oy
NURİ KARA yeniden-refah-partisi
NURİ
KARA
%13.94 530 Oy
AHMET OPÇİN saadet-partisi
AHMET
OPÇİN
%1.76 67 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%1.29 49 Oy
Zafer Partisi
%0.58 22 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.39 15 Oy
Hür Dava Partisi
%0.26 10 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.16 6 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 4.604
  • Kullanılan Oy 3.962
Adalet ve Kalkınma Partisi
%25.86 972 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%25.83 971 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%24.26 912 Oy
Yeniden Refah Partisi
%15.35 577 Oy
İyi Parti
%5.11 192 Oy
Saadet Partisi
%1.94 73 Oy
Zafer Partisi
%0.88 33 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.35 13 Oy
Hür Dava Partisi
%0.32 12 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BOZÜYÜK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%21.73 9.539
%35.47|15.573
MEHMET TALAT BAKKALCIOĞLU 		%7.51 3.296 %27.77 12.191 %0 0 %0.48 212 %7.04 3.090
GÖLPAZARI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.43|1.647
HAYRİ SUER 		%45.08 1.634 %4.99 181 %2.29 83 %0 0 %0.83 30 %1.38 50
İNHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.92|315
NİHAL ARSLAN 		%36.10 265 %2.59 19 %0 0 %0 0 %16.89 124 %1.50 11
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.54 12.328
%48.88|17.447
MELEK MIZRAK SUBAŞI 		%0 0 %2.86 1.020 %0.80 284 %0.50 178 %12.42 4.434
OSMANELİ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.09 2.885 %23.14 2.295 %2.77 275
%41.53|4.118
BEKİR TORUN 		%0.18 18 %0.15 15 %3.13 310
PAZARYERİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.91|1.099
ZEKİYE TEKİN 		%27.22 1.035 %25.49 969 %1.29 49 %0 0 %0 0 %17.10 650
SÖĞÜT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %13.27 1.115
%28.70|2.412
FERHAT DURGUT 		%19.23 1.616 %0 0 %21.49 1.806 %17.31 1.455
YENİPAZAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%6.32 48 %31.09 236
%61.00|463
İLHAN ÖZDEN 		%1.05 8 %0 0 %0 0 %0.53 4
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BAYIRKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.48 629
%46.42|642
AYKUT DİLSİZ 		%1.08 15 %0 0 %0 0 %0 0 %7.01 97
DODURGA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.02|586
SELİM TUNA 		%7.31 119 %4.06 66 %22.62 368 %0 0 %0 0 %29.99 488
VEZİRHAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.43 959 %0 0
%53.43|1.128
HÜSEYİN OCAK 		%0 0 %0 0 %0 0 %1.14 24
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BOZÜYÜK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.34 9.798
%35.08|15.388
 %10.40 4.561 %23.16 10.157 %0 0 %0.27 119 %8.75 3.838
GÖLPAZARI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.89|1.606
 %43.52 1.557 %7.60 272 %2.71 97 %0 0 %0 0 %1.29 46
İNHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.06|327
 %45.92 326 %4.93 35 %0 0 %0 0 %0 0 %3.10 22
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.19 11.807
%43.99|15.648
 %0 0 %4.12 1.466 %0.84 299 %0 0 %17.86 6.352
OSMANELİ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.84 2.652 %24.83 2.454 %7.52 743
%35.01|3.460
 %0 0 %0 0 %5.80 573
PAZARYERİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.86|972
 %25.83 971 %24.26 912 %5.11 192 %0 0 %0 0 %18.94 712
SÖĞÜT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %17.96 1.485
%31.48|2.603
 %18.03 1.491 %0 0 %11.52 953 %21.02 1.738
YENİPAZAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%13.90 102 %40.33 296
%42.23|310
 %0 0 %0 0 %0 0 %3.54 26
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BAYIRKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.76 594
%44.85|623
 %2.23 31 %0 0 %0 0 %0 0 %10.15 141
DODURGA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.62|547
 %8.17 133 %4.00 65 %20.71 337 %0 0 %0 0 %33.50 545
VEZİRHAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.75 958 %0 0
%51.38|1.076
 %0 0 %0 0 %0 0 %2.87 60
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MUZAFFER YALÇIN 1.019 %26.07
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		HALUK FİLİZLİ 834 %21.34
İyi Parti
İYİ PARTİ 		NECMİYE BEGEN 311 %7.96
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MEHMET ALTIN 108 %2.76
Saadet Partisi
SAADET 		İBRAHİM TORUN 41 %1.05
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MUZAFFER YALÇIN 2.127 %51.85
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		HİKMET ÖZTÜRK 1.768 %43.10
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		İLYAS DİRİK 120 %2.93
Saadet Partisi
SAADET 		İZZET ERSÖZ 39 %0.95
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 34 %0.83
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		BEYTULLAH BAYDEMİR 14 %0.34
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MUZAFFER YALÇIN 1.967 %47.28
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		KADİR METE 1.138 %27.36
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		HİKMET ÖZTÜRK 1.014 %24.38
Saadet Partisi
SAADET 		RECEP ÇANAKÇI 21 %0.50
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		RECAİ ÇELİK 20 %0.48
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.579 %42.72
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.226 %33.17
İyi Parti
İYİ PARTİ 		767 %20.75
Saadet Partisi
SAADET 		88 %2.38
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		36 %0.97
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.097 %51.22
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.782 %43.53
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		200 %4.89
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		15 %0.37
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.984 %47.72
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.098 %26.41
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.024 %24.63
Saadet Partisi
SAADET 		34 %0.82
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		18 %0.43
Kaynak: Anadolu Ajansı