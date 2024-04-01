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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

İNHİSAR SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • İNHİSAR Toplam Seçmen 872
  • Açılan Sandık 5
  • Kullanılan Oy 760
  • Geçerli Oy 734
  • Geçersiz Oy 26
  • Katılım Oranı %87.16
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

NİHAL ARSLAN adalet-ve-kalkinma-partisi
NİHAL
ARSLAN
%42.92 315 Oy
CAFER GÜREL cumhuriyet-halk-partisi
CAFER
GÜREL
%36.10 265 Oy
AYHAN ÖDÜBEK bagimsiz
AYHAN
ÖDÜBEK
%9.54 70 Oy
SERVET GÜREL bagimsiz
SERVET
GÜREL
%7.36 54 Oy
ABDULLAH TÖRENCİ milliyetci-hareket-partisi
ABDULLAH
TÖRENCİ
%2.59 19 Oy
PARTİLER
Yeniden Refah Partisi
%0.68 5 Oy
Saadet Partisi
%0.27 2 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.27 2 Oy
Zafer Partisi
%0.27 2 Oy
Hür Dava Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 872
  • Kullanılan Oy 755
Adalet ve Kalkınma Partisi
%46.06 327 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%45.92 326 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%4.93 35 Oy
Yeniden Refah Partisi
%1.83 13 Oy
Zafer Partisi
%1.27 9 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0 0 Oy
Hür Dava Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BOZÜYÜK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%21.73 9.539
%35.47|15.573
MEHMET TALAT BAKKALCIOĞLU 		%7.51 3.296 %27.77 12.191 %0 0 %0.48 212 %7.04 3.090
GÖLPAZARI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.43|1.647
HAYRİ SUER 		%45.08 1.634 %4.99 181 %2.29 83 %0 0 %0.83 30 %1.38 50
İNHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.92|315
NİHAL ARSLAN 		%36.10 265 %2.59 19 %0 0 %0 0 %16.89 124 %1.50 11
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.54 12.328
%48.88|17.447
MELEK MIZRAK SUBAŞI 		%0 0 %2.86 1.020 %0.80 284 %0.50 178 %12.42 4.434
OSMANELİ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.09 2.885 %23.14 2.295 %2.77 275
%41.53|4.118
BEKİR TORUN 		%0.18 18 %0.15 15 %3.13 310
PAZARYERİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.91|1.099
ZEKİYE TEKİN 		%27.22 1.035 %25.49 969 %1.29 49 %0 0 %0 0 %17.10 650
SÖĞÜT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %13.27 1.115
%28.70|2.412
FERHAT DURGUT 		%19.23 1.616 %0 0 %21.49 1.806 %17.31 1.455
YENİPAZAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%6.32 48 %31.09 236
%61.00|463
İLHAN ÖZDEN 		%1.05 8 %0 0 %0 0 %0.53 4
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BAYIRKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.48 629
%46.42|642
AYKUT DİLSİZ 		%1.08 15 %0 0 %0 0 %0 0 %7.01 97
DODURGA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.02|586
SELİM TUNA 		%7.31 119 %4.06 66 %22.62 368 %0 0 %0 0 %29.99 488
VEZİRHAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.43 959 %0 0
%53.43|1.128
HÜSEYİN OCAK 		%0 0 %0 0 %0 0 %1.14 24
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BOZÜYÜK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.34 9.798
%35.08|15.388
 %10.40 4.561 %23.16 10.157 %0 0 %0.27 119 %8.75 3.838
GÖLPAZARI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.89|1.606
 %43.52 1.557 %7.60 272 %2.71 97 %0 0 %0 0 %1.29 46
İNHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.06|327
 %45.92 326 %4.93 35 %0 0 %0 0 %0 0 %3.10 22
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.19 11.807
%43.99|15.648
 %0 0 %4.12 1.466 %0.84 299 %0 0 %17.86 6.352
OSMANELİ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.84 2.652 %24.83 2.454 %7.52 743
%35.01|3.460
 %0 0 %0 0 %5.80 573
PAZARYERİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.86|972
 %25.83 971 %24.26 912 %5.11 192 %0 0 %0 0 %18.94 712
SÖĞÜT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %17.96 1.485
%31.48|2.603
 %18.03 1.491 %0 0 %11.52 953 %21.02 1.738
YENİPAZAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%13.90 102 %40.33 296
%42.23|310
 %0 0 %0 0 %0 0 %3.54 26
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BAYIRKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.76 594
%44.85|623
 %2.23 31 %0 0 %0 0 %0 0 %10.15 141
DODURGA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.62|547
 %8.17 133 %4.00 65 %20.71 337 %0 0 %0 0 %33.50 545
VEZİRHAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.75 958 %0 0
%51.38|1.076
 %0 0 %0 0 %0 0 %2.87 60
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MEHMET KEPEZ 501 %51.49
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		AYHAN ÖDÜBEK 277 %28.47
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		SERKAN ÜSTÜN 191 %19.63
Saadet Partisi
SAADET 		RAMAZAN GÜNDÜZ 4 %0.41
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		AYHAN ÖDÜBEK 368 %46.29
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		İSMAİL CAMBAZ 355 %44.65
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		OSMAN EROL 63 %7.92
Saadet Partisi
SAADET 		MEHMET SARI 7 %0.88
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		GÜRCAN TEZ 2 %0.25
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		İSMAİL CAMBAZ 331 %39.83
Demokrat Parti
DP 		AYHAN ÖDÜBEK 319 %38.39
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		OSMAN EROL 154 %18.53
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		FİKRİ BAKKAL 11 %1.32
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MEHMET ÖZTÜRK 9 %1.08
Saadet Partisi
SAADET 		MUSTAFA IŞIK 7 %0.84
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		500 %52.19
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		286 %29.85
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		169 %17.64
Saadet Partisi
SAADET 		2 %0.21
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1 %0.10
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		344 %43.71
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		342 %43.46
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		100 %12.71
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1 %0.13
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		336 %40.83
Demokrat Parti
DP 		281 %34.14
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		176 %21.39
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		21 %2.55
Saadet Partisi
SAADET 		9 %1.09
Kaynak: Anadolu Ajansı