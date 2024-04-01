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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

EFELER SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • EFELER Toplam Seçmen 226.705
  • Açılan Sandık 699
  • Kullanılan Oy 181.048
  • Geçerli Oy 170.081
  • Geçersiz Oy 10.967
  • Katılım Oranı %79.86
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

ANIL YETİŞKİN cumhuriyet-halk-partisi
ANIL
YETİŞKİN
%42.12 71.630 Oy
BURAK PEHLİVAN milliyetci-hareket-partisi
BURAK
PEHLİVAN
%34.06 57.922 Oy
MEHMET FATİH ATAY iyi-parti
MEHMET FATİH
ATAY
%13.90 23.644 Oy
ÖZNUR KIZILAY halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
ÖZNUR
KIZILAY
%3.38 5.750 Oy
ŞAFAK ATEŞ zafer-partisi
ŞAFAK
ATEŞ
%1.97 3.355 Oy
PARTİLER
Yeniden Refah Partisi
%1.07 1.824 Oy
Demokrat Parti
%0.74 1.252 Oy
Anavatan Partisi
%0.52 890 Oy
Saadet Partisi
%0.51 863 Oy
Hür Dava Partisi
%0.36 619 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 226.705
  • Kullanılan Oy 181.112
Cumhuriyet Halk Partisi
%45.23 76.606 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%31.18 52.817 Oy
İyi Parti
%10.62 17.991 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%4.07 6.887 Oy
Zafer Partisi
%3.10 5.258 Oy
Yeniden Refah Partisi
%1.35 2.291 Oy
Demokrat Parti
%0.89 1.508 Oy
Saadet Partisi
%0.57 962 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0.39 662 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BOZDOĞAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.51 9.714
%48.61|10.852
MUSTAFA GALİP ÖZEL 		%0 0 %4.04 902 %0 0 %0 0 %3.84 857
BUHARKENT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.23|3.454
MEHMET EROL 		%29.71 2.489 %0 0 %1.25 105 %0 0 %0 0 %27.80 2.329
ÇİNE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.13 15.278
%53.13|18.393
MEHMET KIVRAK 		%0 0 %1.00 346 %0 0 %0 0 %1.73 600
DİDİM Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.89 17.029
%51.08|26.446
HATİCE GENÇAY 		%0 0 %1.78 919 %8.86 4.588 %0.06 29 %5.33 2.759
EFELER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%42.12|71.630
ANIL YETİŞKİN 		%34.06 57.922 %13.90 23.644 %3.38 5.750 %0.11 187 %6.44 10.948
GERMENCİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%54.00|14.921
BURAK ZENCİRCİ 		%35.95 9.934 %1.94 535 %5.96 1.648 %0 0 %2.14 592
İNCİRLİOVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.11|15.082
AYTEKİN KAYA 		%46.24 14.806 %0 0 %1.68 538 %0 0 %0.30 95 %4.67 1.496
KARACASU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%53.18|6.419
MUSTAFA BÜYÜKYAPICI 		%36.35 4.388 %6.16 744 %0 0 %1.19 144 %3.11 376
KARPUZLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.77|3.012
HİLMİ DÖNMEZ 		%30.47 2.367 %0 0 %4.23 329 %0 0 %0 0 %26.53 2.061
KOÇARLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.48 7.828
%48.85|7.888
ÖZGÜR ARICI 		%0 0 %1.25 202 %0 0 %0 0 %1.42 230
KÖŞK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.89|7.674
NURİ GÜLER 		%25.47 4.558 %0 0 %4.65 832 %0 0 %22.55 4.035 %4.44 794
KUŞADASI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%13.63 9.639
%42.41|29.994
ÖMER GÜNEL 		%0 0 %37.06 26.209 %2.62 1.852 %0 0 %4.27 3.022
KUYUCAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.85 8.266
%51.15|9.025
UĞUR DOĞANCA 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %2.00 353
NAZİLLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.42 31.107
%48.72|45.352
ERTUĞRUL TETİK 		%0 0 %5.12 4.769 %3.03 2.822 %0 0 %9.71 9.035
SÖKE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%55.21|39.258
MUSTAFA İBERYA ARIKAN 		%35.79 25.446 %3.31 2.356 %0 0 %0 0 %5.68 4.041
SULTANHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%40.61|5.203
OSMAN YILDIRIMKAYA 		%39.41 5.049 %11.42 1.463 %5.30 679 %1.04 133 %2.23 286
YENİPAZAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.03 3.773
%51.98|4.355
MALİK ERCAN 		%0 0 %1.68 141 %0 0 %0 0 %1.31 110
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BOZDOĞAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.29 9.391
%47.53|10.555
 %0 0 %5.14 1.141 %0 0 %0 0 %5.04 1.120
BUHARKENT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.16|3.354
 %34.71 2.899 %0 0 %2.57 215 %0 0 %0 0 %22.55 1.883
ÇİNE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.92 15.129
%52.02|17.920
 %0 0 %1.74 599 %0 0 %0 0 %2.32 799
DİDİM Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.22 15.130
%49.18|25.468
 %0 0 %2.69 1.393 %10.73 5.559 %0 0 %8.18 4.234
EFELER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.23|76.606
 %31.18 52.817 %10.62 17.991 %4.07 6.887 %0 0 %8.90 15.081
GERMENCİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.27|12.423
 %35.12 9.636 %2.88 789 %13.57 3.723 %0 0 %3.16 868
İNCİRLİOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.76 14.273
%45.32|14.452
 %0 0 %2.88 918 %0 0 %0 0 %7.04 2.246
KARACASU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%53.41|6.386
 %35.22 4.211 %7.06 844 %0 0 %0.79 95 %3.51 420
KARPUZLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.28|3.030
 %31.06 2.396 %0 0 %5.52 426 %0 0 %0 0 %24.14 1.862
KOÇARLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.79 7.664
%48.42|7.765
 %0 0 %2.73 438 %0 0 %0 0 %1.05 169
KÖŞK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.14|8.449
 %33.47 5.874 %0 0 %10.96 1.924 %0 0 %0 0 %7.43 1.304
KUŞADASI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%16.95 11.964
%42.75|30.174
 %0 0 %27.48 19.392 %3.67 2.591 %0.94 666 %8.21 5.791
KUYUCAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.99 8.066
%52.11|9.139
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %1.89 332
NAZİLLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.67 30.223
%47.37|43.825
 %0 0 %6.17 5.705 %3.67 3.396 %0 0 %10.12 9.359
SÖKE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%53.99|38.084
 %33.25 23.451 %4.93 3.477 %0 0 %0 0 %7.83 5.526
SULTANHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%40.68|5.177
 %37.75 4.804 %12.84 1.634 %6.27 798 %0 0 %2.47 314
YENİPAZAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.83 3.751
%50.78|4.249
 %0 0 %3.06 256 %0 0 %0 0 %1.33 111
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MEHMET FATİH ATAY 79.039 %46.21
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ÜMMET AKIN 61.622 %36.02
Demokrat Parti
DP 		MEHMET MESUT ÖZAKCAN 25.637 %14.99
Saadet Partisi
SAADET 		NİMET GÜRYELİ 2.087 %1.22
Demokratik Sol Parti
DSP 		CAN KARABULUT 1.435 %0.84
Vatan Partisi
VATAN 		GÖKHAN DOĞAN 752 %0.44
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		EYÜP TOPÇUOĞLU 351 %0.21
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MEHMET MESUT ÖZAKCAN 59.376 %35.80
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		RECEP TANER 49.447 %29.82
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		YALÇIN PEKGÜZEL 47.593 %28.70
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		OSMAN DAĞTEKİN 5.285 %3.19
Büyük Birlik Partisi
BBP 		AKMAN GÜLER 1.082 %0.65
Demokrat Parti
DP 		CAFER AVCI 715 %0.43
Saadet Partisi
SAADET 		ŞERAFETTİN AKYÜZ 664 %0.40
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		ERHAN UYSAL 590 %0.36
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		KENAN EREN 395 %0.24
Demokratik Sol Parti
DSP 		SEVİM AVCİ 353 %0.21
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		İBRAHİM ÇAMOĞLU 211 %0.13
Millet Partisi
Millet 		HAMZA AY 122 %0.07
31 MART 2019 30 MART 2014
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		82.259 %48.25
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		62.108 %36.43
Demokrat Parti
DP 		18.282 %10.72
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		3.109 %1.82
Saadet Partisi
SAADET 		2.341 %1.37
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.026 %0.60
Vatan Partisi
VATAN 		767 %0.45
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		589 %0.35
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		61.711 %37.32
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		46.925 %28.38
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		46.263 %27.98
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		5.801 %3.51
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.136 %1.29
Saadet Partisi
SAADET 		749 %0.45
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		468 %0.28
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		443 %0.27
Demokratik Sol Parti
DSP 		269 %0.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		237 %0.14
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		218 %0.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		140 %0.08
Kaynak: Anadolu Ajansı