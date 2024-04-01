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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

KEMALPAŞA SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • KEMALPAŞA Toplam Seçmen 5.122
  • Açılan Sandık 16
  • Kullanılan Oy 4.398
  • Geçerli Oy 4.258
  • Geçersiz Oy 140
  • Katılım Oranı %85.86
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

ERHAN YILMAZ cumhuriyet-halk-partisi
ERHAN
YILMAZ
%36.92 1.572 Oy
HARUN ALTINSOY adalet-ve-kalkinma-partisi
HARUN
ALTINSOY
%33.23 1.415 Oy
HARUN VAYİÇ sol-parti
HARUN
VAYİÇ
%13.15 560 Oy
FATİH ALTUNKAYA iyi-parti
FATİH
ALTUNKAYA
%12.17 518 Oy
YEKTA FAİK YILMAZ memleket-partisi
YEKTA FAİK
YILMAZ
%3.48 148 Oy
PARTİLER
Yeniden Refah Partisi
%0.38 16 Oy
Zafer Partisi
%0.28 12 Oy
Saadet Partisi
%0.23 10 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.16 7 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 5.122
  • Kullanılan Oy 4.399
Cumhuriyet Halk Partisi
%37.68 1.592 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%32.24 1.362 Oy
Sol Parti
%11.79 498 Oy
İyi Parti
%10.72 453 Oy
Memleket Partisi
%3.31 140 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%2.98 126 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0.54 23 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.45 19 Oy
Saadet Partisi
%0.28 12 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARDANUÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%57.98|1.918
EMRAH YILMAZ 		%39.24 1.298 %0 0 %0 0 %0.12 4 %0 0 %2.66 88
ARHAVİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.40|4.444
TURGAY ATASELİM 		%43.11 4.220 %0 0 %2.73 267 %0.10 10 %1.08 106 %7.58 742
BORÇKA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.43 2.844
%51.29|3.283
ERCAN ORHAN 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %4.28 274
HOPA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.92 5.259
%55.67|7.155
UTKU CİHAN 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %3.41 438
KEMALPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.23 1.415
%36.92|1.572
ERHAN YILMAZ 		%0 0 %12.17 518 %0 0 %0 0 %17.68 753
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.74 6.262
%45.22|6.475
BİLGEHAN ERDEM 		%0 0 %6.02 862 %0.17 24 %0 0 %4.85 695
MURGUL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.25 1.419
%51.01|1.565
MEHMET YILDIRIM 		%0 0 %0 0 %0.10 3 %0 0 %2.64 81
ŞAVŞAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.42|1.832
DURMUŞ AYDİN 		%47.18 1.749 %0 0 %1.21 45 %0 0 %0 0 %2.19 81
YUSUFELİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.85 1.918
%46.98|1.965
BARIŞ DEMİRCİ 		%0 0 %0 0 %0.12 5 %1.24 52 %5.81 243
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARDANUÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.36|1.740
 %42.13 1.400 %0 0 %0 0 %0.21 7 %0 0 %5.30 176
ARHAVİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.37|4.332
 %41.16 4.019 %0 0 %3.76 367 %0 0 %0.34 33 %10.37 1.013
BORÇKA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.07 2.868
%47.37|3.014
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %7.56 481
HOPA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.90 5.082
%54.18|6.901
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %5.91 753
KEMALPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.24 1.362
%37.68|1.592
 %0 0 %10.72 453 %0 0 %0 0 %19.36 818
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.70 5.936
%43.06|6.129
 %0 0 %6.41 913 %0.23 33 %0 0 %8.60 1.224
MURGUL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.50 1.298
%47.97|1.465
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %9.53 291
ŞAVŞAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.70|1.765
 %44.27 1.638 %0 0 %2.43 90 %0.35 13 %0 0 %5.24 194
YUSUFELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.41|1.890
 %39.60 1.648 %0 0 %3.17 132 %0.07 3 %0 0 %11.75 489
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ERGÜL AKÇİÇEK 2.455 %54.15
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		YENER BALKAYA 1.787 %39.41
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ERHAN ŞAHİN 273 %6.02
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		FATİH MERCAN 10 %0.22
Saadet Partisi
SAADET 		TURGAY KARAGÖZ 9 %0.20
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ERGÜL AKÇİÇEK 1.528 %46.46
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		BİROL VANİZOR 1.448 %44.03
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		ŞENOL ÇELİK 233 %7.08
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		TANER KİBAR 77 %2.34
Saadet Partisi
SAADET 		İHSAN BEŞİROĞLU 3 %0.09
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		YALÇIN EMİRALİOĞLU 757 %28.77
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 644 %24.48
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		NİZAMETTİN YILMAZ 605 %23.00
Demokrat Parti
DP 		SEDAT SONBAY 288 %10.95
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MUZAFFER ABAY 190 %7.22
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MUSA KAZİM KURU 121 %4.60
Saadet Partisi
SAADET 		DURSUN PELTEK 26 %0.99
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.426 %53.95
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.612 %35.85
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		389 %8.65
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		42 %0.93
Saadet Partisi
SAADET 		28 %0.62
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.520 %46.31
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.369 %41.71
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		257 %7.83
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		136 %4.14
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		709 %27.89
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		606 %23.84
Bağımsız
BĞMSZ 		537 %21.13
Demokrat Parti
DP 		294 %11.57
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		225 %8.85
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		137 %5.39
Saadet Partisi
SAADET 		34 %1.34
Kaynak: Anadolu Ajansı