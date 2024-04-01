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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

BORÇKA SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • BORÇKA Toplam Seçmen 7.932
  • Açılan Sandık 25
  • Kullanılan Oy 6.719
  • Geçerli Oy 6.401
  • Geçersiz Oy 318
  • Katılım Oranı %84.71
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

ERCAN ORHAN cumhuriyet-halk-partisi
ERCAN
ORHAN
%51.29 3.283 Oy
AHMET ERDEM adalet-ve-kalkinma-partisi
AHMET
ERDEM
%44.43 2.844 Oy
FATİH DURMUŞ yeniden-refah-partisi
FATİH
DURMUŞ
%2.44 156 Oy
MEVLÜT BALCI saadet-partisi
MEVLÜT
BALCI
%1.03 66 Oy
LEVENT YAVUZDEMİR zafer-partisi
LEVENT
YAVUZDEMİR
%0.36 23 Oy
PARTİLER
Millet Partisi
%0.30 19 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.16 10 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 7.932
  • Kullanılan Oy 6.718
Cumhuriyet Halk Partisi
%47.37 3.014 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%45.07 2.868 Oy
Yeniden Refah Partisi
%4.81 306 Oy
Saadet Partisi
%1.37 87 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0.85 54 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.31 20 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.22 14 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARDANUÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%57.98|1.918
EMRAH YILMAZ 		%39.24 1.298 %0 0 %0 0 %0.12 4 %0 0 %2.66 88
ARHAVİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.40|4.444
TURGAY ATASELİM 		%43.11 4.220 %0 0 %2.73 267 %0.10 10 %1.08 106 %7.58 742
BORÇKA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.43 2.844
%51.29|3.283
ERCAN ORHAN 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %4.28 274
HOPA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.92 5.259
%55.67|7.155
UTKU CİHAN 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %3.41 438
KEMALPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.23 1.415
%36.92|1.572
ERHAN YILMAZ 		%0 0 %12.17 518 %0 0 %0 0 %17.68 753
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.74 6.262
%45.22|6.475
BİLGEHAN ERDEM 		%0 0 %6.02 862 %0.17 24 %0 0 %4.85 695
MURGUL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.25 1.419
%51.01|1.565
MEHMET YILDIRIM 		%0 0 %0 0 %0.10 3 %0 0 %2.64 81
ŞAVŞAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.42|1.832
DURMUŞ AYDİN 		%47.18 1.749 %0 0 %1.21 45 %0 0 %0 0 %2.19 81
YUSUFELİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.85 1.918
%46.98|1.965
BARIŞ DEMİRCİ 		%0 0 %0 0 %0.12 5 %1.24 52 %5.81 243
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARDANUÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.36|1.740
 %42.13 1.400 %0 0 %0 0 %0.21 7 %0 0 %5.30 176
ARHAVİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.37|4.332
 %41.16 4.019 %0 0 %3.76 367 %0 0 %0.34 33 %10.37 1.013
BORÇKA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.07 2.868
%47.37|3.014
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %7.56 481
HOPA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.90 5.082
%54.18|6.901
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %5.91 753
KEMALPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.24 1.362
%37.68|1.592
 %0 0 %10.72 453 %0 0 %0 0 %19.36 818
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.70 5.936
%43.06|6.129
 %0 0 %6.41 913 %0.23 33 %0 0 %8.60 1.224
MURGUL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.50 1.298
%47.97|1.465
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %9.53 291
ŞAVŞAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.70|1.765
 %44.27 1.638 %0 0 %2.43 90 %0.35 13 %0 0 %5.24 194
YUSUFELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.41|1.890
 %39.60 1.648 %0 0 %3.17 132 %0.07 3 %0 0 %11.75 489
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ERCAN ORHAN 4.130 %55.36
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ASLAN ATAN 3.248 %43.54
Saadet Partisi
SAADET 		MUSTAFA İSKENDEROĞLU 68 %0.91
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		OSMAN KESKİN 14 %0.19
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ASLAN ATAN 3.905 %53.62
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ARİF SOLMAZ 1.817 %24.95
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ORAL KÜÇÜK 1.446 %19.85
Saadet Partisi
SAADET 		MUSTAFA İSKENDEROĞLU 97 %1.33
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		RECEP ALİ DURMUŞ 18 %0.25
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ORAL KÜÇÜK 2.071 %33.72
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ASLAN ATAN 1.933 %31.47
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		HASAN ÖZIŞIK 1.917 %31.21
Demokratik Sol Parti
DSP 		MELİH ENGİN YILDIRIM 161 %2.62
Saadet Partisi
SAADET 		HARUN DERECİ 50 %0.81
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		CUMALİ AKGENÇ 10 %0.16
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.947 %53.09
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.350 %45.06
Saadet Partisi
SAADET 		99 %1.33
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		27 %0.36
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		11 %0.15
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.771 %52.38
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.814 %25.19
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.434 %19.92
Saadet Partisi
SAADET 		124 %1.72
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		57 %0.79
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.952 %32.14
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.838 %30.27
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.774 %29.21
Demokratik Sol Parti
DSP 		339 %5.58
Saadet Partisi
SAADET 		159 %2.62
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		11 %0.18
Kaynak: Anadolu Ajansı