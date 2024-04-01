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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

HALFELİ SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • HALFELİ Toplam Seçmen 5.335
  • Açılan Sandık 18
  • Kullanılan Oy 4.235
  • Geçerli Oy 4.065
  • Geçersiz Oy 170
  • Katılım Oranı %79.38
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

YAŞAR SARITAŞ halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
YAŞAR
SARITAŞ
%49.77 2.023 Oy
RIDVAN YEŞİL adalet-ve-kalkinma-partisi
RIDVAN
YEŞİL
%36.85 1.498 Oy
YUSUF AKTAŞ yeniden-refah-partisi
YUSUF
AKTAŞ
%10.43 424 Oy
HAKAN ALINMAZ cumhuriyet-halk-partisi
HAKAN
ALINMAZ
%1.53 62 Oy
NURKAN DEMİRHAN demokrasi-ve-atilim-partisi
NURKAN
DEMİRHAN
%0.69 28 Oy
PARTİLER
Saadet Partisi
%0.37 15 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0.37 15 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 5.335
  • Kullanılan Oy 4.227
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%54.98 2.191 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%32.97 1.314 Oy
Yeniden Refah Partisi
%8.86 353 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%1.48 59 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%1.03 41 Oy
Saadet Partisi
%0.40 16 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.28 11 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARALIK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.60|1.320
MUSTAFA GÜZELKAYA 		%1.04 30 %1.35 39 %0.73 21 %4.94 143 %0 0 %46.36 1.342
KARAKOYUNLU Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %31.77 419
%34.80|459
BAYRAMALİ BALLI 		%0.53 7 %0 0 %0 0 %32.90 434
MERKEZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.23 20.975 %2.88 1.433 %0 0 %4.48 2.225
%46.70|23.196
MEHMET NURİ GÜNEŞ 		%0.18 90 %3.53 1.754
TUZLUCA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.27 1.428
%30.64|1.548
CEMAL KURNAZ 		%0.71 36 %0.44 22 %27.55 1.392 %0 0 %12.39 626
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
HALFELİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.85 1.498 %1.53 62 %0.37 15 %0 0
%49.77|2.023
YAŞAR SARITAŞ 		%0 0 %11.49 467
HOŞHABER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.13|640
OSMAN TOKA 		%0 0 %0.27 4 %0 0 %36.46 541 %12.80 190 %7.35 109
MELEKLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %1.48 34
%57.36|1.317
MÜCAHİT TANIK 		%0 0 %0 0 %0 0 %41.16 945
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARALIK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.69|1.211
 %1.83 52 %6.03 171 %0 0 %9.52 270 %0 0 %39.94 1.133
KARAKOYUNLU Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %27.40 348
%38.90|494
 %3.54 45 %0 0 %0 0 %30.16 383
MERKEZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.37 19.038 %4.51 2.237 %0 0 %5.47 2.715
%46.89|23.268
 %0 0 %4.76 2.363
TUZLUCA Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.85 1.290 %27.05 1.350 %2.97 148 %0.58 29
%33.03|1.648
 %0 0 %10.52 525
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
HALFELİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.97 1.314 %1.48 59 %1.03 41 %0 0
%54.98|2.191
 %0 0 %9.54 380
HOŞHABER Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.57 550 %0 0 %0.20 3 %0 0
%48.84|715
 %6.56 96 %6.83 100
MELEKLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %0 0
%60.58|1.343
 %0 0 %0 0 %0 0 %39.42 874
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		HASAN SAFA 1.892 %47.72
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		İBRAHİM ÇOBAS 1.500 %37.83
Saadet Partisi
SAADET 		MEHMET SARITAŞ 549 %13.85
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ÖZLEM İPEK 24 %0.61
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		REŞAT BAŞKARA 1.871 %53.87
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		ÖMER AKSU 1.599 %46.04
Saadet Partisi
SAADET 		AHMET ULUDAĞ 3 %0.09
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		ÖMER AKSU 1.215 %41.30
Demokrat Parti
DP 		REŞAT BAŞKARA 1.006 %34.19
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MEHMET SARITAŞ 715 %24.30
Saadet Partisi
SAADET 		AHMET ŞİŞMAN 4 %0.14
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ABBAS DEMİR 2 %0.07
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		2.150 %55.46
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.334 %34.41
Saadet Partisi
SAADET 		365 %9.41
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		28 %0.72
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.795 %53.57
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		1.555 %46.40
Saadet Partisi
SAADET 		1 %0.03
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		1.171 %42.89
Demokrat Parti
DP 		871 %31.90
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		688 %25.20
Kaynak: Anadolu Ajansı