ÖZALP SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%21.19 1.158
|%1.19 65
|%0 0
|%1.98 108
|
%21.33|1.166AYVAZ HAZİR
|%15.86 867
|%38.46 2.102
|
BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.97 5.481
|%3.11 517
|%0 0
|%1.23 205
|
%58.96|9.801ŞENGÜL POLAT
|%0.29 48
|%3.43 571
|
ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.15 7.300
|%1.47 315
|%0 0
|%0 0
|
%47.72|10.200HATİCE ATABAY GÜNDOĞDU
|%0 0
|%16.65 3.560
|
ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%27.07 2.440
|%1.33 120
|%0 0
|%0.68 61
|
%57.89|5.218REŞAT ERASLAN
|%0 0
|%13.03 1.174
|
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%25.51 13.505
|%2.52 1.336
|%0 0
|%0.61 325
|
%59.12|31.300RABİA BAŞAK KOÇ
|%0.56 298
|%11.67 6.180
|
ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.25 28.242
|%1.30 890
|%0 0
|%0.51 347
|
%50.81|34.787BARAN BİLİCİ
|%0.30 203
|%5.83 3.990
|
GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.99 4.298
|%1.69 220
|%0 0
|%0 0
|
%45.45|5.921RUKNETTİN HAKAN
|%0 0
|%19.87 2.589
|
GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%28.52 4.344
|%1.36 207
|%0 0
|%0 0
|
%48.01|7.312MEHMET TAHİR ERTAŞ
|%0 0
|%22.11 3.368
|
İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%24.04 32.531
|%3.01 4.077
|%0 0
|%0.65 886
|
%58.26|78.851CEVDET ALTINDAĞ
|%0.67 903
|%13.37 18.098
|
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.27 6.941
|%1.95 345
|%0 0
|%0 0
|
%46.24|8.174HEDİYE SAYİNER
|%0 0
|%12.54 2.216
|
ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%18.68 4.050
|%2.95 640
|%0 0
|%0.86 186
|
%71.50|15.505SAKİNE KUTPINAR
|%0 0
|%6.01 1.303
|
SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%15.72 1.170
|%28.29 2.105
|%0 0
|%0.46 34
|
%51.16|3.807DAVUT ACAR
|%0 0
|%4.38 326
|
TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%27.15 14.660
|%2.91 1.569
|%0 0
|%0.87 470
|
%55.52|29.981HANIM AKKOŞ
|%0.56 300
|%13.00 7.020
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%21.61 1.161
|%1.49 80
|%0 0
|%2.12 114
|
%24.66|1.325
|%12.25 658
|%37.87 2.035
|
BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%30.01 4.968
|%5.42 897
|%0 0
|%0 0
|
%59.20|9.799
|%0.29 48
|%5.08 841
|
ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.24 6.825
|%1.67 353
|%0 0
|%0 0
|
%49.58|10.498
|%0 0
|%16.51 3.496
|
ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%27.58 2.457
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
%57.49|5.122
|%0 0
|%14.93 1.330
|
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%25.14 13.322
|%2.88 1.524
|%0 0
|%0.61 322
|
%58.70|31.108
|%0 0
|%12.68 6.722
|
ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.29 26.671
|%1.58 1.075
|%0 0
|%0.63 425
|
%50.00|33.940
|%0.31 212
|%8.18 5.554
|
GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.47 4.220
|%2.52 328
|%0 0
|%0 0
|
%44.39|5.769
|%0 0
|%20.61 2.678
|
GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%27.59 4.157
|%1.83 276
|%0 0
|%0 0
|
%46.67|7.033
|%0 0
|%23.91 3.603
|
İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%23.71 31.977
|%3.19 4.298
|%0 0
|%0.68 916
|
%58.32|78.650
|%0.54 731
|%13.57 18.296
|
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.76 6.408
|%2.37 413
|%0 0
|%0 0
|
%46.42|8.092
|%0 0
|%14.46 2.521
|
ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%18.97 4.061
|%3.21 688
|%0 0
|%0.83 178
|
%71.71|15.352
|%0 0
|%5.27 1.128
|
SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%16.11 1.177
|%26.49 1.935
|%0 0
|%0 0
|
%51.55|3.765
|%0 0
|%5.85 427
|
TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%26.43 14.165
|%3.41 1.829
|%0 0
|%0.87 467
|
%55.66|29.835
|%0 0
|%13.63 7.305
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|YAKUP ALMAÇ
|18.649
|%75.04
|
|ŞEMS MAHFUZ HALİD KADİRHANOĞULLARI
|5.448
|%21.92
|
|OKTAY SAĞLAM
|569
|%2.29
|
|NİHAT GÜLER
|119
|%0.48
|
|CEMİLE YAĞMUR
|67
|%0.27
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|HANDAN BAĞCI
|18.007
|%71.62
|
|NEDİM AKANÖZ
|6.440
|%25.62
|
|ABDULCELİL GÜLER
|209
|%0.83
|
|YUSUF ATİLLE
|181
|%0.72
|
|RİZA ELALDI
|178
|%0.71
|
|AHMET BAĞ
|126
|%0.50
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|MURAT DURMAZ
|1.881
|%51.03
|
|MEHMET EMİN GÖZÜTOK
|1.565
|%42.46
|
|CAFER AKANÖZ
|141
|%3.83
|
|EJDER TAYYAN
|60
|%1.63
|
|AYHAN ATİLLE
|18
|%0.49
|
|MUZAFFER RENÇBER
|15
|%0.41
|
|NURMEHMET KONDAK
|6
|%0.16