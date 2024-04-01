İPEKYOLU SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%21.19 1.158
|%1.19 65
|%0 0
|%1.98 108
|
%21.33|1.166AYVAZ HAZİR
|%15.86 867
|%38.46 2.102
|
BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.97 5.481
|%3.11 517
|%0 0
|%1.23 205
|
%58.96|9.801ŞENGÜL POLAT
|%0.29 48
|%3.43 571
|
ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.15 7.300
|%1.47 315
|%0 0
|%0 0
|
%47.72|10.200HATİCE ATABAY GÜNDOĞDU
|%0 0
|%16.65 3.560
|
ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%27.07 2.440
|%1.33 120
|%0 0
|%0.68 61
|
%57.89|5.218REŞAT ERASLAN
|%0 0
|%13.03 1.174
|
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%25.51 13.505
|%2.52 1.336
|%0 0
|%0.61 325
|
%59.12|31.300RABİA BAŞAK KOÇ
|%0.56 298
|%11.67 6.180
|
ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.25 28.242
|%1.30 890
|%0 0
|%0.51 347
|
%50.81|34.787BARAN BİLİCİ
|%0.30 203
|%5.83 3.990
|
GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.99 4.298
|%1.69 220
|%0 0
|%0 0
|
%45.45|5.921RUKNETTİN HAKAN
|%0 0
|%19.87 2.589
|
GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%28.52 4.344
|%1.36 207
|%0 0
|%0 0
|
%48.01|7.312MEHMET TAHİR ERTAŞ
|%0 0
|%22.11 3.368
|
İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%24.04 32.531
|%3.01 4.077
|%0 0
|%0.65 886
|
%58.26|78.851CEVDET ALTINDAĞ
|%0.67 903
|%13.37 18.098
|
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.27 6.941
|%1.95 345
|%0 0
|%0 0
|
%46.24|8.174HEDİYE SAYİNER
|%0 0
|%12.54 2.216
|
ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%18.68 4.050
|%2.95 640
|%0 0
|%0.86 186
|
%71.50|15.505SAKİNE KUTPINAR
|%0 0
|%6.01 1.303
|
SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%15.72 1.170
|%28.29 2.105
|%0 0
|%0.46 34
|
%51.16|3.807DAVUT ACAR
|%0 0
|%4.38 326
|
TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%27.15 14.660
|%2.91 1.569
|%0 0
|%0.87 470
|
%55.52|29.981HANIM AKKOŞ
|%0.56 300
|%13.00 7.020
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%21.61 1.161
|%1.49 80
|%0 0
|%2.12 114
|
%24.66|1.325
|%12.25 658
|%37.87 2.035
|
BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%30.01 4.968
|%5.42 897
|%0 0
|%0 0
|
%59.20|9.799
|%0.29 48
|%5.08 841
|
ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.24 6.825
|%1.67 353
|%0 0
|%0 0
|
%49.58|10.498
|%0 0
|%16.51 3.496
|
ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%27.58 2.457
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
%57.49|5.122
|%0 0
|%14.93 1.330
|
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%25.14 13.322
|%2.88 1.524
|%0 0
|%0.61 322
|
%58.70|31.108
|%0 0
|%12.68 6.722
|
ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.29 26.671
|%1.58 1.075
|%0 0
|%0.63 425
|
%50.00|33.940
|%0.31 212
|%8.18 5.554
|
GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.47 4.220
|%2.52 328
|%0 0
|%0 0
|
%44.39|5.769
|%0 0
|%20.61 2.678
|
GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%27.59 4.157
|%1.83 276
|%0 0
|%0 0
|
%46.67|7.033
|%0 0
|%23.91 3.603
|
İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%23.71 31.977
|%3.19 4.298
|%0 0
|%0.68 916
|
%58.32|78.650
|%0.54 731
|%13.57 18.296
|
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.76 6.408
|%2.37 413
|%0 0
|%0 0
|
%46.42|8.092
|%0 0
|%14.46 2.521
|
ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%18.97 4.061
|%3.21 688
|%0 0
|%0.83 178
|
%71.71|15.352
|%0 0
|%5.27 1.128
|
SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%16.11 1.177
|%26.49 1.935
|%0 0
|%0 0
|
%51.55|3.765
|%0 0
|%5.85 427
|
TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%26.43 14.165
|%3.41 1.829
|%0 0
|%0.87 467
|
%55.66|29.835
|%0 0
|%13.63 7.305
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|AZİM YACAN
|76.372
|%54.47
|
|MUHSİN AYDIN
|56.921
|%40.60
|
|SİNAN SOLMAZ
|2.764
|%1.97
|
|ASENA TÜRKOĞLU ATEŞ
|2.340
|%1.67
|
|ABDULLAH AKBAŞ
|1.516
|%1.08
|
|AHMET RASTGELDİ
|286
|%0.20
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|AYGÜL BİDAV
|60.186
|%48.32
|
|ABDULMENAF KEYİFLİ
|57.185
|%45.91
|
|MEVLÜT GÜNDÜZ
|2.285
|%1.83
|
|SELİM SİVİ
|1.310
|%1.05
|
|CAHİT AKBAŞ
|1.305
|%1.05
|
|NECDET AYDOĞAN
|1.058
|%0.85
|
|MİRZE MEHMET OĞUZYER
|879
|%0.71
|
|TAYYİP KIZILYILDIZ
|357
|%0.29