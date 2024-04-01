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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

PERTEK SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • PERTEK Toplam Seçmen 5.197
  • Açılan Sandık 17
  • Kullanılan Oy 4.214
  • Geçerli Oy 4.025
  • Geçersiz Oy 189
  • Katılım Oranı %81.09
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

RECAİ VURAL adalet-ve-kalkinma-partisi
RECAİ
VURAL
%37.64 1.515 Oy
KENAN ÇETİN emek-partisi
KENAN
ÇETİN
%31.20 1.256 Oy
İSMAİL ASLAN cumhuriyet-halk-partisi
İSMAİL
ASLAN
%24.97 1.005 Oy
İRFAN SAĞLIYAN milliyetci-hareket-partisi
İRFAN
SAĞLIYAN
%5.12 206 Oy
BİRSEN AKIN demokrasi-ve-atilim-partisi
BİRSEN
AKIN
%0.52 21 Oy
PARTİLER
Yeniden Refah Partisi
%0.30 12 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.17 7 Oy
Saadet Partisi
%0.07 3 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 5.197
  • Kullanılan Oy 4.214
Adalet ve Kalkınma Partisi
%33.10 1.302 Oy
Emek Partisi
%29.42 1.157 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%25.63 1.008 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%6.66 262 Oy
İyi Parti
%3.25 128 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.76 30 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.51 20 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0.48 19 Oy
Saadet Partisi
%0.18 7 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ÇEMİŞGEZEK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.30|1.098
İBRAHİM ENES SOMYÜREK 		%37.29 814 %10.22 223 %0 0 %0 0 %0 0 %2.20 48
HOZAT Sol Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.97 406 %22.09 449 %0.49 10 %0.25 5 %0 0 %11.56 235 %45.65 928
MAZGİRT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%8.45 65
%52.15|401
ÜMİT TAYHAVA 		%0.91 7 %0.39 3 %0 0 %0 0 %38.10 293
MERKEZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%13.34 2.242 %33.33 5.604 %0 0 %0.67 113
%40.22|6.761
CEVDET KONAK 		%8.72 1.466 %3.72 626
NAZIMİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%16.14 153
%53.59|508
ALİ EMRAH TEKİN 		%1.27 12 %0.11 1 %3.48 33 %23.21 220 %2.22 21
OVACIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.08 592
%33.64|685
MUSTAFA SARIGÜL 		%0.74 15 %0.74 15 %0 0 %0 0 %35.81 729
PERTEK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.64|1.515
RECAİ VURAL 		%24.97 1.005 %5.12 206 %0 0 %0 0 %0 0 %32.27 1.299
PÜLÜMÜR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.31 244
%57.08|492
MÜSLÜM TOSUN 		%1.39 12 %0.35 3 %0 0 %9.98 86 %2.90 25
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKPAZAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.84 467
%38.17|471
ZEYNEL YILDIRIM 		%0.57 7 %0 0 %22.20 274 %0 0 %1.22 15
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ÇEMİŞGEZEK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.29|896
 %30.28 657 %22.30 484 %0 0 %0 0 %0 0 %6.13 133
HOZAT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.72 438
%29.98|578
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %47.30 912
MAZGİRT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%16.64 124
%44.83|334
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %38.52 287
MERKEZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%13.10 2.176 %38.31 6.362 %0 0 %0 0
%40.50|6.725
 %0 0 %8.08 1.342
NAZIMİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%13.39 124
%42.01|389
 %1.94 18 %0 0 %19.65 182 %15.87 147 %7.13 66
OVACIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%23.94 484
%36.84|745
 %3.26 66 %0 0 %0 0 %0 0 %35.95 727
PERTEK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.10|1.302
 %25.63 1.008 %6.66 262 %3.25 128 %0 0 %0 0 %31.35 1.233
PÜLÜMÜR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.26 230
%63.88|520
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %7.86 64
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKPAZAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.33 406
%43.35|528
 %0 0 %0 0 %21.76 265 %0 0 %1.56 19
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		RUHAN ALAN 2.340 %55.90
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		RECAİ VURAL 1.799 %42.98
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		EBRU AYDIN 30 %0.72
Saadet Partisi
SAADET 		AHMET CAN YÜCETÜRK 17 %0.41
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		RECAİ VURAL 1.662 %40.52
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		KENAN ÇETİN 1.454 %35.45
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ALİ RIZA YONÇ 919 %22.40
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ALİ POLAT 39 %0.95
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		GÜLSÜM KAVAK 18 %0.44
Saadet Partisi
SAADET 		AZİME UZUN 10 %0.24
PARTİLER ADAY OY ORAN
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 2.034 %52.38
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ENVER DOĞAN 1.600 %41.21
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MEHMET ARDA 104 %2.68
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ALİ DOĞAN 101 %2.60
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		EMİN ZAFER GÜNEŞ 32 %0.82
Saadet Partisi
SAADET 		BAHATTİN BAL 12 %0.31
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.528 %36.52
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.336 %31.93
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		808 %19.31
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		476 %11.38
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		23 %0.55
Saadet Partisi
SAADET 		13 %0.31
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.585 %38.96
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.430 %35.15
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.003 %24.66
Saadet Partisi
SAADET 		29 %0.71
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		21 %0.52
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.611 %42.65
Emek Partisi
EMEP 		1.602 %42.41
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		315 %8.34
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		249 %6.59
Kaynak: Anadolu Ajansı