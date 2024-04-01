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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

OVACIK SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • OVACIK Toplam Seçmen 2.897
  • Açılan Sandık 9
  • Kullanılan Oy 2.119
  • Geçerli Oy 2.036
  • Geçersiz Oy 83
  • Katılım Oranı %73.14
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

MUSTAFA SARIGÜL cumhuriyet-halk-partisi
MUSTAFA
SARIGÜL
%33.64 685 Oy
HÜSEYİN TEKİNOĞLU emek-partisi
HÜSEYİN
TEKİNOĞLU
%30.55 622 Oy
GÜLLÜ PEZEK adalet-ve-kalkinma-partisi
GÜLLÜ
PEZEK
%29.08 592 Oy
JALE GÜNDÜZKANAT demokratik-sol-parti
JALE
GÜNDÜZKANAT
%2.06 42 Oy
EROL ÇALIŞKAN buyuk-birlik-partisi
EROL
ÇALIŞKAN
%1.52 31 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0.74 15 Oy
İyi Parti
%0.74 15 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0.74 15 Oy
Saadet Partisi
%0.44 9 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.34 7 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 2.897
  • Kullanılan Oy 2.119
Cumhuriyet Halk Partisi
%36.84 745 Oy
Emek Partisi
%27.25 551 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%23.94 484 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%3.26 66 Oy
Demokratik Sol Parti
%3.26 66 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%2.23 45 Oy
Büyük Birlik Partisi
%1.19 24 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0.79 16 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.79 16 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ÇEMİŞGEZEK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.30|1.098
İBRAHİM ENES SOMYÜREK 		%37.29 814 %10.22 223 %0 0 %0 0 %0 0 %2.20 48
HOZAT Sol Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.97 406 %22.09 449 %0.49 10 %0.25 5 %0 0 %11.56 235 %45.65 928
MAZGİRT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%8.45 65
%52.15|401
ÜMİT TAYHAVA 		%0.91 7 %0.39 3 %0 0 %0 0 %38.10 293
MERKEZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%13.34 2.242 %33.33 5.604 %0 0 %0.67 113
%40.22|6.761
CEVDET KONAK 		%8.72 1.466 %3.72 626
NAZIMİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%16.14 153
%53.59|508
ALİ EMRAH TEKİN 		%1.27 12 %0.11 1 %3.48 33 %23.21 220 %2.22 21
OVACIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.08 592
%33.64|685
MUSTAFA SARIGÜL 		%0.74 15 %0.74 15 %0 0 %0 0 %35.81 729
PERTEK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.64|1.515
RECAİ VURAL 		%24.97 1.005 %5.12 206 %0 0 %0 0 %0 0 %32.27 1.299
PÜLÜMÜR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.31 244
%57.08|492
MÜSLÜM TOSUN 		%1.39 12 %0.35 3 %0 0 %9.98 86 %2.90 25
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKPAZAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.84 467
%38.17|471
ZEYNEL YILDIRIM 		%0.57 7 %0 0 %22.20 274 %0 0 %1.22 15
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ÇEMİŞGEZEK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.29|896
 %30.28 657 %22.30 484 %0 0 %0 0 %0 0 %6.13 133
HOZAT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.72 438
%29.98|578
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %47.30 912
MAZGİRT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%16.64 124
%44.83|334
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %38.52 287
MERKEZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%13.10 2.176 %38.31 6.362 %0 0 %0 0
%40.50|6.725
 %0 0 %8.08 1.342
NAZIMİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%13.39 124
%42.01|389
 %1.94 18 %0 0 %19.65 182 %15.87 147 %7.13 66
OVACIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%23.94 484
%36.84|745
 %3.26 66 %0 0 %0 0 %0 0 %35.95 727
PERTEK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.10|1.302
 %25.63 1.008 %6.66 262 %3.25 128 %0 0 %0 0 %31.35 1.233
PÜLÜMÜR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.26 230
%63.88|520
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %7.86 64
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKPAZAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.33 406
%43.35|528
 %0 0 %0 0 %21.76 265 %0 0 %1.56 19
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MUSTAFA SARIGÜL 705 %37.12
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		HAYATİ GÜNGÖREN 586 %30.86
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		TURHAN KILINÇ 414 %21.80
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		SERPİL ARGIN 147 %7.74
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		HALUK SUPHİ GÜLKAYA 41 %2.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ZÜLFİYE KÜRŞAT 5 %0.26
Saadet Partisi
SAADET 		EYÜP CAN SAĞIZLI 1 %0.05
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		657 %34.78
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		583 %30.86
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		402 %21.28
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		247 %13.08
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		628 %35.58
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		552 %31.27
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		367 %20.79
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		212 %12.01
Saadet Partisi
SAADET 		6 %0.34
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		491 %30.20
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		435 %26.75
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		394 %24.23
Emek Partisi
EMEP 		234 %14.39
Demokratik Sol Parti
DSP 		72 %4.43
Kaynak: Anadolu Ajansı