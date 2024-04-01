HASANŞEYH SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ALMUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%48.62 1.518
|%0 0
|
%49.33|1.540BEKİR ÖZER
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%2.05 64
|
ARTOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%60.71|1.445ALİ GÜNER
|%0 0
|%38.03 905
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.26 30
|
BAŞÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%50.16|1.283ŞABAN BOLAT
|%0 0
|%44.96 1.150
|%4.22 108
|%0 0
|%0 0
|%0.66 17
|
ERBAA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.09 13.734
|%4.13 1.714
|
%52.02|21.589ERTUĞRUL KARAGÖL
|%7.79 3.234
|%0 0
|%0 0
|%2.97 1.233
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%30.18 25.732
|%9.36 7.980
|
%54.86|46.778MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU
|%1.29 1.101
|%0.12 104
|%0.10 88
|%4.08 3.478
|
NİKSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%35.58|7.034SEMİH TEPEBAŞI
|%18.61 3.678
|%31.36 6.199
|%9.57 1.891
|%0 0
|%0 0
|%4.88 965
|
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%44.37 1.545
|%3.62 126
|
%50.23|1.749ŞERAFETTİN PERVANLAR
|%1.09 38
|%0 0
|%0 0
|%0.69 24
|
REŞADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.86 2.341
|%2.84 159
|
%54.16|3.029ERGÜL ÜNAL
|%0 0
|%0 0
|%0.04 2
|%1.11 62
|
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.23 1.124
|%0 0
|
%56.91|1.590DAVUT KILIÇ
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%2.86 80
|
TURHAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%26.75 10.102
|
%40.95|15.464MEHMET ERDEM URAL
|%24.39 9.211
|%0.85 320
|%0.10 36
|%3.89 1.468
|%3.07 1.158
|
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%45.26 1.588
|%0 0
|
%50.93|1.787MUHSİN YILMAZ
|%1.54 54
|%0 0
|%0 0
|%2.28 80
|
ZİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%24.72 4.883
|
%36.96|7.299ŞÜKRÜ SARGIN
|%35.68 7.047
|%0.96 190
|%0.07 13
|%0 0
|%1.62 319
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AKARÇAY GÖRÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0.48 9
|
%57.20|1.077ALİ GÜNEŞ
|%1.59 30
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%40.73 767
|
ATAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0.96 21
|
%70.92|1.546ÖMER BAYRAK
|%0.78 17
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%27.34 596
|
BAYDARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%65.27|823MUSTAFA ASKER
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%34.73 438
|
BEREKETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%47.48 950
|%0 0
|
%51.92|1.039NECAATTİN ŞAHİN
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.60 12
|
BOZÇALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%37.24|645YÜCEL GÜLBAHAR
|%0 0
|%30.08 521
|%2.37 41
|%0 0
|%0 0
|%30.31 525
|
ÇAMLIBEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%26.70|443ADEM AKGÜL
|%5.61 93
|%14.17 235
|%0 0
|%0 0
|%15.61 259
|%37.91 629
|
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.32 792
|%0 0
|%31.87 806
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%36.81 931
|
ÇEVRELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.47 692
|%0 0
|
%41.42|765SADİERTAN SOYSAL
|%20.68 382
|%0 0
|%0 0
|%0.43 8
|
CİMİTEKKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%55.31|964EROL AYDIN
|%0 0
|%44.41 774
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.29 5
|
DEMİRCİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%74.20|417MUSTAFA ŞAHİN
|%0 0
|%25.44 143
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.36 2
|
EMİRSEYİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.78 585
|%0 0
|
%44.29|745HÜSEYİN SAĞDIÇ
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%20.93 352
|
GÖKAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%51.80|1.167MUHİTTİN HÜNERCİ
|%0 0
|%46.07 1.038
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%2.13 48
|
GÖKÇELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%38.58|544AYHAN ÖZTÜRK
|%2.98 42
|%10.85 153
|%14.33 202
|%0 0
|%0 0
|%33.26 469
|
GÖLGELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%2.67 26
|
%96.09|935HAYATİ TURAN
|%1.23 12
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
GÜRÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%53.98|779MEHMET ÇORAK
|%1.52 22
|%1.52 22
|%1.18 17
|%0 0
|%0 0
|%41.79 603
|
GÜRYILDIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%38.31|659HABİB HAN
|%0.87 15
|%26.45 455
|%11.40 196
|%0 0
|%0 0
|%22.97 395
|
HASANŞEYH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%78.55|1.150ALİ SIRAKAYA
|%0 0
|%19.74 289
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.71 25
|
HATİPLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%25.87 259
|%0 0
|
%31.77|318CANSOY ERARSLAN
|%2.30 23
|%0 0
|%0 0
|%40.06 401
|
KARAYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.17 856
|%0 0
|
%42.71|888AYKUT SEFA BAŞAR
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%16.11 335
|
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0.40 7
|
%53.25|927HACI YUSUF GEÇENE
|%0.17 3
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%46.18 804
|
ŞENYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%51.22|798OSMAN İPEK
|%0 0
|%47.69 743
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.09 17
|
SERENLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%26.13 375
|%0 0
|
%69.06|991NURETTİN KELEŞ
|%1.74 25
|%0 0
|%0 0
|%3.07 44
|
TANOBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%28.76 413
|%0 0
|
%68.45|983VURAL ÖZDEMİR
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%2.79 40
|
ÜZÜMÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%7.37 181
|%0 0
|
%46.46|1.141BEKİR ÖNCÜ
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%46.17 1.134
|
YAZICIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0.44 5
|
%52.12|589TUNCER UZUNOĞLU
|%0.53 6
|%0.27 3
|%0 0
|%0 0
|%46.64 527
|
YOLKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%26.81 482
|%11.68 210
|
%39.60|712SÜLEYMAN ÖZGÜR
|%0.78 14
|%0 0
|%0 0
|%21.13 380
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ALMUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%48.21|1.493
|%0 0
|%46.37 1.436
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%5.42 168
|
ARTOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%56.58|1.324
|%0 0
|%40.09 938
|%0.60 14
|%0 0
|%0 0
|%2.74 64
|
BAŞÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%48.95|1.235
|%0 0
|%45.50 1.148
|%3.92 99
|%0 0
|%0 0
|%1.63 41
|
ERBAA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.34 13.289
|%8.24 3.385
|
%45.77|18.808
|%8.40 3.450
|%0 0
|%0 0
|%5.18 2.129
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%30.20 25.720
|%13.89 11.832
|
%45.75|38.964
|%3.36 2.858
|%0.14 119
|%0 0
|%6.65 5.665
|
NİKSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%33.92|6.672
|%20.57 4.047
|%29.44 5.792
|%9.51 1.870
|%0 0
|%0 0
|%6.56 1.291
|
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%43.42 1.499
|%9.99 345
|
%44.12|1.523
|%1.65 57
|%0 0
|%0 0
|%0.81 28
|
REŞADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.17 2.189
|%6.07 339
|
%52.62|2.941
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%2.15 120
|
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.44 1.115
|%0 0
|
%57.49|1.585
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%2.07 57
|
TURHAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%27.71 10.407
|
%38.38|14.413
|%26.82 10.072
|%1.82 682
|%0 0
|%0 0
|%5.27 1.978
|
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%47.44 1.640
|%0 0
|
%50.33|1.740
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%2.23 77
|
ZİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%24.45 4.765
|
%35.84|6.983
|%34.33 6.690
|%1.79 348
|%0.09 17
|%0 0
|%3.51 683
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AKARÇAY GÖRÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%57.93|1.066
|%2.07 38
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%40.00 736
|
ATAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%71.50|1.520
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%28.50 606
|
BAYDARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%63.92|808
|%0 0
|%2.69 34
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%33.39 422
|
BEREKETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%46.84 926
|%0 0
|
%52.10|1.030
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.06 21
|
BOZÇALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%35.89|617
|%0 0
|%28.85 496
|%2.73 47
|%0 0
|%0 0
|%32.52 559
|
ÇAMLIBEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%27.91|461
|%8.72 144
|%16.95 280
|%0 0
|%0 0
|%9.69 160
|%36.74 607
|
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.80 775
|%0 0
|%32.54 793
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%35.66 869
|
ÇEVRELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%46.46|853
|%0 0
|%37.15 682
|%15.41 283
|%0 0
|%0 0
|%0.98 18
|
CİMİTEKKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%55.43|969
|%0 0
|%44.11 771
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.46 8
|
DEMİRCİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%73.72|404
|%0 0
|%26.28 144
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
EMİRSEYİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.29 553
|%0 0
|
%44.97|747
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%21.73 361
|
GÖKAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%48.87|1.083
|%0 0
|%47.83 1.060
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%3.29 73
|
GÖKÇELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%40.07|579
|%2.91 42
|%11.21 162
|%15.85 229
|%0 0
|%0 0
|%29.97 433
|
GÖLGELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%100.00|937
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
GÜRÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%55.62|787
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%44.38 628
|
GÜRYILDIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%36.95|626
|%1.65 28
|%27.21 461
|%11.87 201
|%0 0
|%0 0
|%22.31 378
|
HASANŞEYH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%74.14|1.075
|%0 0
|%23.93 347
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.93 28
|
HATİPLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%26.57 258
|%0 0
|
%30.90|300
|%5.46 53
|%0 0
|%0 0
|%37.08 360
|
KARAYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%42.72|872
|%0 0
|%41.50 847
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%15.78 322
|
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%57.31|972
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%42.69 724
|
ŞENYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%51.28|782
|%0 0
|%47.41 723
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.31 20
|
SERENLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%27.50 396
|%0 0
|
%70.69|1.018
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.81 26
|
TANOBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%28.60 407
|%0 0
|
%69.29|986
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%2.11 30
|
ÜZÜMÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%14.38 351
|%0 0
|
%44.08|1.076
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%41.54 1.014
|
YAZICIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%1.36 15
|
%53.82|592
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%44.82 493
|
YOLKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%28.01 491
|%12.55 220
|
%39.30|689
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%20.14 353
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|RECEP KÜLEKÇİ
|1.076
|%74.46
|
|ÜMİT LÜTFÜ BOZTEPE
|354
|%24.50
|
|ABDULLAH ÖZDEMİR
|15
|%1.04
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|RECEP KÜLEKÇİ
|1.065
|%54.90
|
|ÖMER SIRAKAYA
|861
|%44.38
|
|OSMAN ARSLAN
|14
|%0.72
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|RECEP KÜLEKÇİ
|1.095
|%55.30
|
|ÖMER SIRAKAYA
|860
|%43.43
|
|OSMAN ARSLAN
|25
|%1.26