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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

GÖKAL SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • GÖKAL Toplam Seçmen 2.644
  • Açılan Sandık 13
  • Kullanılan Oy 2.401
  • Geçerli Oy 2.253
  • Geçersiz Oy 148
  • Katılım Oranı %90.81
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

MUHİTTİN HÜNERCİ adalet-ve-kalkinma-partisi
MUHİTTİN
HÜNERCİ
%51.80 1.167 Oy
OSMAN AKBULUT milliyetci-hareket-partisi
OSMAN
AKBULUT
%46.07 1.038 Oy
MEHMET DEMİR yeniden-refah-partisi
MEHMET
DEMİR
%1.78 40 Oy
CENGİZ AKBULUT saadet-partisi
CENGİZ
AKBULUT
%0.36 8 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 2.644
  • Kullanılan Oy 2.399
Adalet ve Kalkınma Partisi
%48.87 1.083 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%47.83 1.060 Oy
Yeniden Refah Partisi
%2.89 64 Oy
Saadet Partisi
%0.41 9 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALMUS Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.62 1.518 %0 0
%49.33|1.540
BEKİR ÖZER 		%0 0 %0 0 %0 0 %2.05 64
ARTOVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%60.71|1.445
ALİ GÜNER 		%0 0 %38.03 905 %0 0 %0 0 %0 0 %1.26 30
BAŞÇİFTLİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.16|1.283
ŞABAN BOLAT 		%0 0 %44.96 1.150 %4.22 108 %0 0 %0 0 %0.66 17
ERBAA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.09 13.734 %4.13 1.714
%52.02|21.589
ERTUĞRUL KARAGÖL 		%7.79 3.234 %0 0 %0 0 %2.97 1.233
MERKEZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.18 25.732 %9.36 7.980
%54.86|46.778
MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU 		%1.29 1.101 %0.12 104 %0.10 88 %4.08 3.478
NİKSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.58|7.034
SEMİH TEPEBAŞI 		%18.61 3.678 %31.36 6.199 %9.57 1.891 %0 0 %0 0 %4.88 965
PAZAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.37 1.545 %3.62 126
%50.23|1.749
ŞERAFETTİN PERVANLAR 		%1.09 38 %0 0 %0 0 %0.69 24
REŞADİYE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.86 2.341 %2.84 159
%54.16|3.029
ERGÜL ÜNAL 		%0 0 %0 0 %0.04 2 %1.11 62
SULUSARAY Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.23 1.124 %0 0
%56.91|1.590
DAVUT KILIÇ 		%0 0 %0 0 %0 0 %2.86 80
TURHAL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.75 10.102
%40.95|15.464
MEHMET ERDEM URAL 		%24.39 9.211 %0.85 320 %0.10 36 %3.89 1.468 %3.07 1.158
YEŞİLYURT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.26 1.588 %0 0
%50.93|1.787
MUHSİN YILMAZ 		%1.54 54 %0 0 %0 0 %2.28 80
ZİLE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.72 4.883
%36.96|7.299
ŞÜKRÜ SARGIN 		%35.68 7.047 %0.96 190 %0.07 13 %0 0 %1.62 319
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKARÇAY GÖRÜMLÜ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.48 9
%57.20|1.077
ALİ GÜNEŞ 		%1.59 30 %0 0 %0 0 %0 0 %40.73 767
ATAKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.96 21
%70.92|1.546
ÖMER BAYRAK 		%0.78 17 %0 0 %0 0 %0 0 %27.34 596
BAYDARLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%65.27|823
MUSTAFA ASKER 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %34.73 438
BEREKETLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.48 950 %0 0
%51.92|1.039
NECAATTİN ŞAHİN 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.60 12
BOZÇALI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.24|645
YÜCEL GÜLBAHAR 		%0 0 %30.08 521 %2.37 41 %0 0 %0 0 %30.31 525
ÇAMLIBEL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.70|443
ADEM AKGÜL 		%5.61 93 %14.17 235 %0 0 %0 0 %15.61 259 %37.91 629
ÇAT Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.32 792 %0 0 %31.87 806 %0 0 %0 0 %0 0 %36.81 931
ÇEVRELİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.47 692 %0 0
%41.42|765
SADİERTAN SOYSAL 		%20.68 382 %0 0 %0 0 %0.43 8
CİMİTEKKE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.31|964
EROL AYDIN 		%0 0 %44.41 774 %0 0 %0 0 %0 0 %0.29 5
DEMİRCİLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%74.20|417
MUSTAFA ŞAHİN 		%0 0 %25.44 143 %0 0 %0 0 %0 0 %0.36 2
EMİRSEYİT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.78 585 %0 0
%44.29|745
HÜSEYİN SAĞDIÇ 		%0 0 %0 0 %0 0 %20.93 352
GÖKAL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.80|1.167
MUHİTTİN HÜNERCİ 		%0 0 %46.07 1.038 %0 0 %0 0 %0 0 %2.13 48
GÖKÇELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.58|544
AYHAN ÖZTÜRK 		%2.98 42 %10.85 153 %14.33 202 %0 0 %0 0 %33.26 469
GÖLGELİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.67 26
%96.09|935
HAYATİ TURAN 		%1.23 12 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜRÇEŞME Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.98|779
MEHMET ÇORAK 		%1.52 22 %1.52 22 %1.18 17 %0 0 %0 0 %41.79 603
GÜRYILDIZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.31|659
HABİB HAN 		%0.87 15 %26.45 455 %11.40 196 %0 0 %0 0 %22.97 395
HASANŞEYH Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%78.55|1.150
ALİ SIRAKAYA 		%0 0 %19.74 289 %0 0 %0 0 %0 0 %1.71 25
HATİPLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.87 259 %0 0
%31.77|318
CANSOY ERARSLAN 		%2.30 23 %0 0 %0 0 %40.06 401
KARAYAKA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.17 856 %0 0
%42.71|888
AYKUT SEFA BAŞAR 		%0 0 %0 0 %0 0 %16.11 335
KINIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.40 7
%53.25|927
HACI YUSUF GEÇENE 		%0.17 3 %0 0 %0 0 %0 0 %46.18 804
ŞENYURT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.22|798
OSMAN İPEK 		%0 0 %47.69 743 %0 0 %0 0 %0 0 %1.09 17
SERENLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.13 375 %0 0
%69.06|991
NURETTİN KELEŞ 		%1.74 25 %0 0 %0 0 %3.07 44
TANOBA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.76 413 %0 0
%68.45|983
VURAL ÖZDEMİR 		%0 0 %0 0 %0 0 %2.79 40
ÜZÜMÖREN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%7.37 181 %0 0
%46.46|1.141
BEKİR ÖNCÜ 		%0 0 %0 0 %0 0 %46.17 1.134
YAZICIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.44 5
%52.12|589
TUNCER UZUNOĞLU 		%0.53 6 %0.27 3 %0 0 %0 0 %46.64 527
YOLKONAK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.81 482 %11.68 210
%39.60|712
SÜLEYMAN ÖZGÜR 		%0.78 14 %0 0 %0 0 %21.13 380
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALMUS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.21|1.493
 %0 0 %46.37 1.436 %0 0 %0 0 %0 0 %5.42 168
ARTOVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.58|1.324
 %0 0 %40.09 938 %0.60 14 %0 0 %0 0 %2.74 64
BAŞÇİFTLİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.95|1.235
 %0 0 %45.50 1.148 %3.92 99 %0 0 %0 0 %1.63 41
ERBAA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.34 13.289 %8.24 3.385
%45.77|18.808
 %8.40 3.450 %0 0 %0 0 %5.18 2.129
MERKEZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.20 25.720 %13.89 11.832
%45.75|38.964
 %3.36 2.858 %0.14 119 %0 0 %6.65 5.665
NİKSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.92|6.672
 %20.57 4.047 %29.44 5.792 %9.51 1.870 %0 0 %0 0 %6.56 1.291
PAZAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.42 1.499 %9.99 345
%44.12|1.523
 %1.65 57 %0 0 %0 0 %0.81 28
REŞADİYE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.17 2.189 %6.07 339
%52.62|2.941
 %0 0 %0 0 %0 0 %2.15 120
SULUSARAY Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.44 1.115 %0 0
%57.49|1.585
 %0 0 %0 0 %0 0 %2.07 57
TURHAL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.71 10.407
%38.38|14.413
 %26.82 10.072 %1.82 682 %0 0 %0 0 %5.27 1.978
YEŞİLYURT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.44 1.640 %0 0
%50.33|1.740
 %0 0 %0 0 %0 0 %2.23 77
ZİLE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.45 4.765
%35.84|6.983
 %34.33 6.690 %1.79 348 %0.09 17 %0 0 %3.51 683
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKARÇAY GÖRÜMLÜ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%57.93|1.066
 %2.07 38 %0 0 %0 0 %0 0 %40.00 736
ATAKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%71.50|1.520
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %28.50 606
BAYDARLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%63.92|808
 %0 0 %2.69 34 %0 0 %0 0 %0 0 %33.39 422
BEREKETLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.84 926 %0 0
%52.10|1.030
 %0 0 %0 0 %0 0 %1.06 21
BOZÇALI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.89|617
 %0 0 %28.85 496 %2.73 47 %0 0 %0 0 %32.52 559
ÇAMLIBEL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.91|461
 %8.72 144 %16.95 280 %0 0 %0 0 %9.69 160 %36.74 607
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.80 775 %0 0 %32.54 793 %0 0 %0 0 %0 0 %35.66 869
ÇEVRELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.46|853
 %0 0 %37.15 682 %15.41 283 %0 0 %0 0 %0.98 18
CİMİTEKKE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.43|969
 %0 0 %44.11 771 %0 0 %0 0 %0 0 %0.46 8
DEMİRCİLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%73.72|404
 %0 0 %26.28 144 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EMİRSEYİT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.29 553 %0 0
%44.97|747
 %0 0 %0 0 %0 0 %21.73 361
GÖKAL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.87|1.083
 %0 0 %47.83 1.060 %0 0 %0 0 %0 0 %3.29 73
GÖKÇELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.07|579
 %2.91 42 %11.21 162 %15.85 229 %0 0 %0 0 %29.97 433
GÖLGELİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%100.00|937
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜRÇEŞME Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.62|787
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %44.38 628
GÜRYILDIZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.95|626
 %1.65 28 %27.21 461 %11.87 201 %0 0 %0 0 %22.31 378
HASANŞEYH Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%74.14|1.075
 %0 0 %23.93 347 %0 0 %0 0 %0 0 %1.93 28
HATİPLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.57 258 %0 0
%30.90|300
 %5.46 53 %0 0 %0 0 %37.08 360
KARAYAKA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.72|872
 %0 0 %41.50 847 %0 0 %0 0 %0 0 %15.78 322
KINIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%57.31|972
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %42.69 724
ŞENYURT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.28|782
 %0 0 %47.41 723 %0 0 %0 0 %0 0 %1.31 20
SERENLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.50 396 %0 0
%70.69|1.018
 %0 0 %0 0 %0 0 %1.81 26
TANOBA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.60 407 %0 0
%69.29|986
 %0 0 %0 0 %0 0 %2.11 30
ÜZÜMÖREN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%14.38 351 %0 0
%44.08|1.076
 %0 0 %0 0 %0 0 %41.54 1.014
YAZICIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.36 15
%53.82|592
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %44.82 493
YOLKONAK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.01 491 %12.55 220
%39.30|689
 %0 0 %0 0 %0 0 %20.14 353
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		OSMAN AKBULUT 1.246 %52.18
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		AHMET BAKIR 1.067 %44.68
İyi Parti
İYİ PARTİ 		SALİM ÖZDEMİR 65 %2.72
Saadet Partisi
SAADET 		ABDULLAH ÇELİK 10 %0.42
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		SALİM ÇINAR 1.027 %50.05
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		OSMAN AKBULUT 979 %47.71
Saadet Partisi
SAADET 		CEMAL BULUT 46 %2.24
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		OSMAN AKBULUT 928 %47.91
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		SALİM ÇINAR 652 %33.66
Demokratik Sol Parti
DSP 		KADİR ÖZTÜRK 330 %17.04
Saadet Partisi
SAADET 		AHMET KAPLAN 27 %1.39
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.188 %50.15
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.103 %46.56
İyi Parti
İYİ PARTİ 		71 %3.00
Saadet Partisi
SAADET 		7 %0.30
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.079 %52.92
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		960 %47.08
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		890 %46.16
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		713 %36.98
Demokratik Sol Parti
DSP 		325 %16.86
Kaynak: Anadolu Ajansı