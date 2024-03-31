|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %68.53
|0
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %71.67
|0
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %76.25
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %71.60
|0
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %72.05
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %80.07
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %93.94
|0
|%0
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %46.27
|0
|%0
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %84.06
|MEHMET EYNALLI
|36
|%0.04
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %82.04
|0
|%0
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %58.33
|0
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %85.57
|0
|%0
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %75.45
|0
|%0
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %78.78
|0
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %60.95
|0
|%0
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