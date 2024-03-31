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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:55
TKH

  • KISALTMA

    TKH

  • GENEL BAŞKAN

    Aysel Tekerek

  • KURULUŞ TARİHİ

    21/08/2015
TKH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.03
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%80.95
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.01 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.04
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %59.52
0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %64.78
0 %0 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %49.62
0 %0 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %88.37
0 %0 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %80.98
BARIŞ DOĞAN 69 %0.02 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %91.74
0 %0 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %39.88
0 %0 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %88.22
0 %0 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %92.16
0 %0 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %65.66
0 %0 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %85.28
0 %0 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %89.76
0 %0 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %81.93
0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %90.48
0 %0 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %94.42
0 %0 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %73.45
0 %0 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %81.04
0 %0 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %68.06
0 %0 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %65.94
0 %0 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %68.77
0 %0 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %74.17
0 %0 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %92.36
0 %0 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %49.91
0 %0 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %83.98
0 %0 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %84.98
0 %0 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %74.50
0 %0 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %74.87
0 %0 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %93.78
0 %0 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %67.40
0 %0 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %59.69
0 %0 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %96.95
0 %0 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %59.67
0 %0 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %58.72
0 %0 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %84.26
FUNDA ODABAŞ 7 %0 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %80.35
EVRİM SALDIRAN 66 %0.03 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %83.83
0 %0 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %67.27
SELİM ÇELİK 38 %0.01 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %75.34
0 %0 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %90.15
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı