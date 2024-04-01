SINDIRGI SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.75 36.728
|
%37.81|42.408HAKAN ŞEHİRLİ
|%0 0
|%2.49 2.793
|%0 0
|%19.10 21.421
|%7.85 8.808
|
AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.24 15.857
|
%58.44|26.298MESUT ERGİN
|%0 0
|%1.64 738
|%1.84 830
|%0.30 135
|%2.54 1.142
|
BALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%47.85 4.746
|
%48.74|4.835ORHAN GAGA
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.74 73
|%2.67 265
|
BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.19 38.873
|
%50.95|49.280DURSUN MİRZA
|%0 0
|%3.31 3.200
|%0 0
|%0.53 515
|%5.02 4.860
|
BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%48.43|15.573MUSTAFA GÖKSEL
|%44.56 14.327
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%7.01 2.253
|
BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.16 15.922
|
%48.31|19.156ALİ KEMAL DEVECİLER
|%0 0
|%5.11 2.027
|%1.66 660
|%0 0
|%4.76 1.886
|
DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%58.86|12.893RAMAZAN BAHÇAVAN
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%41.14 9.010
|
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.54 38.470
|
%51.11|51.018MEHMET ERTAŞ
|%0 0
|%2.86 2.853
|%2.52 2.515
|%0.02 20
|%4.96 4.950
|
ERDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.81 6.576
|
%62.30|12.879BURHAN KARIŞIK
|%0 0
|%3.06 633
|%0 0
|%0.43 88
|%2.40 496
|
GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%41.83|4.613MELİH BAĞCI
|%30.47 3.360
|%18.26 2.014
|%3.68 406
|%0 0
|%5.76 635
|
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.02 19.110
|
%50.67|25.466İBRAHİM PALAZ
|%0 0
|%6.07 3.050
|%0 0
|%0 0
|%5.24 2.636
|
HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%52.30|9.609EMİN ERSOY
|%33.30 6.117
|%0 0
|%12.30 2.259
|%0 0
|%0 0
|%2.11 387
|
İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%45.54 10.560
|%0 0
|%0 0
|
%49.32|11.438ÖNDER LAPANTA
|%0 0
|%0 0
|%5.14 1.192
|
KARESİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.72 43.014
|
%47.36|55.471MESUT AKBIYIK
|%0 0
|%2.54 2.973
|%0 0
|%5.58 6.538
|%7.80 9.135
|
KEPSUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%50.38|7.144İSMAİL CANKUL
|%16.14 2.289
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.21 30
|%33.27 4.718
|
MANYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%44.82 5.758
|
%47.49|6.101AHMET DURU
|%0 0
|%3.57 458
|%0 0
|%0 0
|%4.13 530
|
MARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.58 3.051
|
%59.04|4.551AYDIN DİNÇER
|%0 0
|%0.31 24
|%0 0
|%0 0
|%1.06 82
|
SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%43.68 5.142
|
%49.76|5.858ALİ KOYUNCU
|%0 0
|%4.83 569
|%0 0
|%0 0
|%1.72 203
|
SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.16 9.722
|
%52.57|12.725SERKAN SAK
|%0 0
|%1.57 379
|%0 0
|%0 0
|%5.71 1.382
|
SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%43.25|10.816HAKAN YILDIRIM SEMİZEL
|%33.42 8.356
|%17.87 4.468
|%0 0
|%0 0
|%5.46 1.366
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.34 42.682
|
%46.39|51.639
|%0 0
|%3.26 3.628
|%0 0
|%1.24 1.379
|%10.77 11.989
|
AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.06 14.428
|
%56.99|25.649
|%0 0
|%2.98 1.341
|%2.61 1.177
|%0 0
|%5.37 2.415
|
BALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%47.44 4.685
|
%48.33|4.773
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%4.22 417
|
BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.71 36.505
|
%49.41|47.830
|%0 0
|%4.25 4.112
|%1.22 1.183
|%0 0
|%7.42 7.179
|
BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%47.65|15.255
|%43.24 13.844
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%9.11 2.918
|
BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.05 14.673
|
%49.47|19.592
|%0 0
|%5.53 2.190
|%1.96 777
|%0 0
|%6.00 2.375
|
DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%58.50|12.729
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%41.50 9.031
|
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.95 35.851
|
%51.02|50.879
|%0 0
|%3.55 3.537
|%2.75 2.743
|%0 0
|%6.73 6.711
|
ERDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.67 6.530
|
%59.66|12.300
|%0 0
|%4.45 918
|%0 0
|%0.31 64
|%3.90 804
|
GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%43.39|4.760
|%28.90 3.171
|%17.44 1.913
|%4.16 456
|%0 0
|%6.12 671
|
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.61 19.350
|
%47.77|23.943
|%0 0
|%6.58 3.297
|%0 0
|%0 0
|%7.04 3.528
|
HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%52.12|9.545
|%33.84 6.198
|%0 0
|%11.27 2.064
|%0 0
|%0 0
|%2.76 506
|
İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%47.28|10.877
|%0 0
|%0 0
|%45.60 10.491
|%0 0
|%0 0
|%7.12 1.638
|
KARESİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.91 44.214
|
%47.78|55.717
|%0 0
|%3.35 3.907
|%0 0
|%0.94 1.093
|%10.02 11.690
|
KEPSUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%51.93|7.352
|%18.81 2.663
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%29.26 4.143
|
MANYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%43.25 5.517
|
%46.28|5.903
|%0 0
|%3.87 493
|%0 0
|%0 0
|%6.60 842
|
MARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.34 3.018
|
%54.08|4.149
|%0 0
|%0.56 43
|%0 0
|%4.76 365
|%1.26 97
|
SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%43.05 5.032
|
%47.60|5.563
|%0 0
|%7.43 868
|%0 0
|%0 0
|%1.93 225
|
SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.10 9.626
|
%51.34|12.324
|%0 0
|%2.19 526
|%0 0
|%0 0
|%6.37 1.528
|
SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%44.56|11.074
|%33.27 8.269
|%15.38 3.823
|%0 0
|%0 0
|%6.79 1.687
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|EKREM YAVAŞ
|12.746
|%50.30
|
|TUNCAY ÖZTÜRK
|11.496
|%45.37
|
|ADEM ÖZTÜRK
|376
|%1.48
|
|ALPER NECATİ DUMAN
|275
|%1.09
|
|AHMET AY
|213
|%0.84
|
|EKREM METİN
|157
|%0.62
|
|BERKANT AYGÜL
|52
|%0.21
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|EKREM YAVAŞ
|12.512
|%46.54
|
|ÖZGÜR ERTUĞRUL
|10.388
|%38.64
|
|SEFER AKDAĞ
|3.266
|%12.15
|
|KASIM ASLAN
|375
|%1.39
|
|CENAP ASLAN
|192
|%0.71
|
|MEHMET ALBAYRAK
|65
|%0.24
|
|EYÜP AVCI
|44
|%0.16
|
|-
|44
|%0.16
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|ÖZGÜR ERTUĞRUL
|4.029
|%48.74
|
|EKREM YAVAŞ
|3.437
|%41.58
|
|ADEM DEMİRCAN
|373
|%4.51
|
|ALİ RIZA DENİZ
|224
|%2.71
|
|YUSUF ÇAVDAR
|173
|%2.09
|
|İSMAİL TURAN
|30
|%0.36