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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

MARMARA SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • MARMARA Toplam Seçmen 9.540
  • Açılan Sandık 35
  • Kullanılan Oy 7.977
  • Geçerli Oy 7.708
  • Geçersiz Oy 269
  • Katılım Oranı %83.62
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

AYDIN DİNÇER cumhuriyet-halk-partisi
AYDIN
DİNÇER
%59.04 4.551 Oy
SÜLEYMAN AKSOY adalet-ve-kalkinma-partisi
SÜLEYMAN
AKSOY
%39.58 3.051 Oy
CUMHUR GÜLAY yeniden-refah-partisi
CUMHUR
GÜLAY
%0.40 31 Oy
BUĞRA TÖRE PINAR zafer-partisi
BUĞRA TÖRE
PINAR
%0.34 26 Oy
CEYHUN TARGIN iyi-parti
CEYHUN
TARGIN
%0.31 24 Oy
PARTİLER
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.22 17 Oy
Hür Dava Partisi
%0.10 8 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 9.540
  • Kullanılan Oy 7.973
Cumhuriyet Halk Partisi
%54.08 4.149 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%39.34 3.018 Oy
BAĞIMSIZ
%4.76 365 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0.64 49 Oy
İyi Parti
%0.56 43 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.26 20 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0.17 13 Oy
Hür Dava Partisi
%0.12 9 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.08 6 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALTIEYLÜL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.75 36.728
%37.81|42.408
HAKAN ŞEHİRLİ 		%0 0 %2.49 2.793 %0 0 %19.10 21.421 %7.85 8.808
AYVALIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.24 15.857
%58.44|26.298
MESUT ERGİN 		%0 0 %1.64 738 %1.84 830 %0.30 135 %2.54 1.142
BALYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.85 4.746
%48.74|4.835
ORHAN GAGA 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.74 73 %2.67 265
BANDIRMA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.19 38.873
%50.95|49.280
DURSUN MİRZA 		%0 0 %3.31 3.200 %0 0 %0.53 515 %5.02 4.860
BİGADİÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.43|15.573
MUSTAFA GÖKSEL 		%44.56 14.327 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %7.01 2.253
BURHANİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.16 15.922
%48.31|19.156
ALİ KEMAL DEVECİLER 		%0 0 %5.11 2.027 %1.66 660 %0 0 %4.76 1.886
DURSUNBEY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%58.86|12.893
RAMAZAN BAHÇAVAN 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %41.14 9.010
EDREMİT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.54 38.470
%51.11|51.018
MEHMET ERTAŞ 		%0 0 %2.86 2.853 %2.52 2.515 %0.02 20 %4.96 4.950
ERDEK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.81 6.576
%62.30|12.879
BURHAN KARIŞIK 		%0 0 %3.06 633 %0 0 %0.43 88 %2.40 496
GÖMEÇ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%41.83|4.613
MELİH BAĞCI 		%30.47 3.360 %18.26 2.014 %3.68 406 %0 0 %5.76 635
GÖNEN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.02 19.110
%50.67|25.466
İBRAHİM PALAZ 		%0 0 %6.07 3.050 %0 0 %0 0 %5.24 2.636
HAVRAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.30|9.609
EMİN ERSOY 		%33.30 6.117 %0 0 %12.30 2.259 %0 0 %0 0 %2.11 387
İVRİNDİ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.54 10.560 %0 0 %0 0
%49.32|11.438
ÖNDER LAPANTA 		%0 0 %0 0 %5.14 1.192
KARESİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.72 43.014
%47.36|55.471
MESUT AKBIYIK 		%0 0 %2.54 2.973 %0 0 %5.58 6.538 %7.80 9.135
KEPSUT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.38|7.144
İSMAİL CANKUL 		%16.14 2.289 %0 0 %0 0 %0 0 %0.21 30 %33.27 4.718
MANYAS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.82 5.758
%47.49|6.101
AHMET DURU 		%0 0 %3.57 458 %0 0 %0 0 %4.13 530
MARMARA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.58 3.051
%59.04|4.551
AYDIN DİNÇER 		%0 0 %0.31 24 %0 0 %0 0 %1.06 82
SAVAŞTEPE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.68 5.142
%49.76|5.858
ALİ KOYUNCU 		%0 0 %4.83 569 %0 0 %0 0 %1.72 203
SINDIRGI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.16 9.722
%52.57|12.725
SERKAN SAK 		%0 0 %1.57 379 %0 0 %0 0 %5.71 1.382
SUSURLUK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%43.25|10.816
HAKAN YILDIRIM SEMİZEL 		%33.42 8.356 %17.87 4.468 %0 0 %0 0 %5.46 1.366
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALTIEYLÜL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.34 42.682
%46.39|51.639
 %0 0 %3.26 3.628 %0 0 %1.24 1.379 %10.77 11.989
AYVALIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.06 14.428
%56.99|25.649
 %0 0 %2.98 1.341 %2.61 1.177 %0 0 %5.37 2.415
BALYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.44 4.685
%48.33|4.773
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %4.22 417
BANDIRMA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.71 36.505
%49.41|47.830
 %0 0 %4.25 4.112 %1.22 1.183 %0 0 %7.42 7.179
BİGADİÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.65|15.255
 %43.24 13.844 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %9.11 2.918
BURHANİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.05 14.673
%49.47|19.592
 %0 0 %5.53 2.190 %1.96 777 %0 0 %6.00 2.375
DURSUNBEY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%58.50|12.729
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %41.50 9.031
EDREMİT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.95 35.851
%51.02|50.879
 %0 0 %3.55 3.537 %2.75 2.743 %0 0 %6.73 6.711
ERDEK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.67 6.530
%59.66|12.300
 %0 0 %4.45 918 %0 0 %0.31 64 %3.90 804
GÖMEÇ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%43.39|4.760
 %28.90 3.171 %17.44 1.913 %4.16 456 %0 0 %6.12 671
GÖNEN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.61 19.350
%47.77|23.943
 %0 0 %6.58 3.297 %0 0 %0 0 %7.04 3.528
HAVRAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.12|9.545
 %33.84 6.198 %0 0 %11.27 2.064 %0 0 %0 0 %2.76 506
İVRİNDİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.28|10.877
 %0 0 %0 0 %45.60 10.491 %0 0 %0 0 %7.12 1.638
KARESİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.91 44.214
%47.78|55.717
 %0 0 %3.35 3.907 %0 0 %0.94 1.093 %10.02 11.690
KEPSUT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.93|7.352
 %18.81 2.663 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %29.26 4.143
MANYAS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.25 5.517
%46.28|5.903
 %0 0 %3.87 493 %0 0 %0 0 %6.60 842
MARMARA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.34 3.018
%54.08|4.149
 %0 0 %0.56 43 %0 0 %4.76 365 %1.26 97
SAVAŞTEPE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.05 5.032
%47.60|5.563
 %0 0 %7.43 868 %0 0 %0 0 %1.93 225
SINDIRGI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.10 9.626
%51.34|12.324
 %0 0 %2.19 526 %0 0 %0 0 %6.37 1.528
SUSURLUK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%44.56|11.074
 %33.27 8.269 %15.38 3.823 %0 0 %0 0 %6.79 1.687
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		SÜLEYMAN AKSOY 3.706 %56.62
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		YAKUP AKSU 2.795 %42.70
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		NAZMİYE KOPOYCU 24 %0.37
Saadet Partisi
SAADET 		SÜHEYB BALABAN 20 %0.31
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		SÜLEYMAN AKSOY 3.085 %51.07
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ALİ AKSU 1.667 %27.59
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		RECEP AHMET MERCAN 1.255 %20.77
Saadet Partisi
SAADET 		ALİ ATAÇ 23 %0.38
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 11 %0.18
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ALİ AKSU 873 %50.90
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		RECEP GÜNDOĞAN 789 %46.01
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ÖMER ZENGİN 37 %2.16
Anavatan Partisi
ANAP 		MUSTAFA ALTAY 8 %0.47
Saadet Partisi
SAADET 		MUSTAFA ERGİN 8 %0.47
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.531 %53.84
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.827 %43.11
Saadet Partisi
SAADET 		24 %0.37
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		18 %0.27
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		13 %0.20
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.953 %48.82
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.693 %27.99
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.359 %22.47
Saadet Partisi
SAADET 		24 %0.40
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		20 %0.33
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		821 %48.47
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		763 %45.04
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		73 %4.31
Bağımsız
BĞMSZ 		21 %1.24
Anavatan Partisi
ANAP 		9 %0.53
Saadet Partisi
SAADET 		7 %0.41
Kaynak: Anadolu Ajansı